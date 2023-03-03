Lấy hết cam đảm thú nhận đã bắt chồng 'đổ vỏ', không ngờ anh lại quỳ xuống cảm ơn tôi rồi tiết lộ lý do động trời

Tâm sự gia đình 03/03/2023 09:39

Suy nghĩ mãi tôi mới quyết định nói sự thật cho chồng. Tôi xin lỗi anh vì đã lừa dối anh. Tôi chấp nhận để anh xử lý. Anh có thể ly dị và đuổi tôi ra khỏi nhà tôi cũng đành chấp nhận.

Tôi và người yêu cũ yêu nhau 4 năm thì chia tay. Anh ta vì sự nghiệp của mình nên tán tỉnh con gái xếp và cưới cô ta. Đúng lúc ấy tôi biết mình có bầu. Tôi tha thiết xin anh ta quay về với mẹ con tôi. Nhưng anh ta lạnh lùng từ chối và còn quăng cho tôi 5 triệu kêu phá bỏ đi. Cho dù nếu tôi có cố tình giữ lại thì anh ta cũng không có trách nhiệm.

Tôi vứt nắm tiền vào mặt anh ta rồi cắt đứt liên lạc từ đó. Cái thai được 2 tháng. Tôi không thể giấu bố mẹ tôi được. Nhưng nếu nói làm mẹ đơn thân thì chắc bố tôi sẽ giết tôi mất. Gia đình tôi ở quê, rất coi trọng sĩ diện. Bố tôi lại là cán bộ, tính tình rất nghiêm khắc. Tôi mà nói thì chắc chắn cả tôi và mẹ đều phải ăn đòn.

Tuấn Linh, là sếp của tôi. Anh rất đẹp trai và tài giỏi, có bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng không hiểu sao anh lại chấm tôi. Anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ khiến tôi rất bất ngờ. Tôi cứ nghĩ là ông trời thương mình nên phái người xuống giúp mình. Tôi vội vàng nhận lời anh mà không kịp tìm hiểu về anh.

Lấy hết cam đảm thú nhận đã bắt chồng 'đổ vỏ', không ngờ anh lại quỳ xuống cảm ơn tôi rồi tiết lộ lý do động trời - Ảnh 1
 Anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ khiến tôi rất bất ngờ - Ảnh: Internet

Bảy tháng sau thì tôi sinh. Rõ ràng mốc thời gian không bình thường chút nào nhưng anh không hề dò hỏi tôi. Tôi với anh cũng chưa từng có quan hệ trước hôn nhân. Chỉ đến khi là vợ chồng chúng tôi mới bắt đầu có quan hệ.

Anh đối xử rất tốt với tôi và con. Chưa từng to tiếng cũng chưa từng hỏi về quá khứ của tôi. Lương tâm tôi cắn rứt vô cùng. Ngày nhìn anh chơi với con, yêu thương con mà tôi lại càng ân hận. Tôi biết anh thông minh như thế chắc chắn anh đã biết sự thật con gái tôi không phải con anh. Nhưng tại sao anh lại không hỏi tôi? Điều đó vừa làm tôi khó hiểu vừa làm tôi đau khổ.

Suy nghĩ mãi tôi mới quyết định nói sự thật cho chồng. Tôi xin lỗi anh vì đã lừa dối anh. Tôi chấp nhận để anh xử lý. Anh có thể ly dị và đuổi tôi ra khỏi nhà tôi cũng đành chấp nhận.

Nhưng không, tất cả nghi ngờ của tôi đều sai. Anh chẳng những không tức giận, không mắng chửi, không đòi ly hôn tôi mà còn quỳ xuống xin tôi đừng bỏ anh ấy. Anh ấy cũng thú nhận, anh ấy là Gay. Anh ấy lấy tôi chỉ vì gia đình anh ấy cần danh dự. Bố mẹ ép anh ấy lấy vợ trong khi anh ấy đã có người yêu là một nhân viên nam dưới quyền anh. Anh ngỏ lời với tôi là vì biết chuyện tôi có bầu. Anh cũng nói điều đó có lợi cho cả hai chúng tôi lúc bây giờ.

Lấy hết cam đảm thú nhận đã bắt chồng 'đổ vỏ', không ngờ anh lại quỳ xuống cảm ơn tôi rồi tiết lộ lý do động trời - Ảnh 2
 Anh cầu xin tôi hãy ở lại và không nói chuyện này với bố mẹ anh - Ảnh: internet

Anh cầu xin tôi hãy ở lại và không nói chuyện này với bố mẹ anh. Anh sẽ yêu thương con gái tôi như con ruột anh và không để tôi chịu thiệt thòi. Tôi nghe xong thì đứng ngẩn ra. Tôi không thể tin vào mắt mình. Người chồng lý tưởng của tôi thì ra lấy tôi chỉ làm bức bình phong. Nhưng tôi cũng lấy anh đâu phải vì yêu. Tôi cũng cần người thay thế bố của con tôi. Anh chính là cái phao cứu sinh của tôi lúc bấy giờ.

Tôi đồng ý ở lại. Trong lòng dù còn ngổn ngang nhưng nhẹ nhàng hơn vì dù sao cũng đã biết sự thật. Anh vẫn quan tâm tôi, chu đáo với con. Với tôi như vậy là đủ. Còn chuyện sau này hãy để sau này tính tiếp.

Cầm trên tay kết quả khám bệnh, chưa biết nói với vợ thế nào, chồng 'chết đứng' khi vợ ném cho tờ giấy siêu âm

Cầm trên tay kết quả khám bệnh, chưa biết nói với vợ thế nào, chồng 'chết đứng' khi vợ ném cho tờ giấy siêu âm

Bản thân tôi chết đứng như Từ Hải. Nói thẳng ra thì tôi bị vô sinh, làm sao có thể có con được? Xâu chuỗi mọi vấn đề, tôi chắc chắn vợ đã ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý