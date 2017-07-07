Không muốn chồng đòi ly hôn thì vợ đừng làm điều này

Nếu vợ dành quá nhiều thời gian để xem điện thoại thì sẽ ảnh hưởng không ít đến hôn nhân của chính mình. Đây cũng là công bố của các nhà khoa học Mỹ. Đừng biến điện thoại thành nguyên nhân khiến vợ chồng xa nhau. Buông điện thoại xuống đi và quay sang nói chuyện cùng chồng, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Hãy ra ngoài hẹn hò, tạo cho nhau những hồi ức đẹp.

Khi hôn nhân không còn êm đềm, nhiều phụ nữ thường nghĩ rằng tất cả là do chồng. Nhưng khoan đã, hôn nhân vốn là chuyện của cả hai người, là cả hai cùng có trách nhiệm và nghĩa vụ. Vợ cũng hãy tự nhìn lại liệu mình có từng làm điều khiến quan hệ vợ chồng thêm mệt mỏi chưa?

Ai cũng muốn nghe những lời lẽ tử tế, hạnh phúc vì được khen ngợi. Bạn đời của bạn cũng sẽ như thế. Những lời cảm ơn, khen ngợi chưa khi nào là khó khăn cả. Nếu chồng giúp đỡ bạn, đừng nề hà lời cảm ơn với anh ấy. Nếu anh ấy làm tốt, cũng đừng quên cho anh ấy những lời khen. Là vợ chồng, dù có quen thuộc nhường nào cũng hãy thể hiện những điều đơn giản này với nhau. Đây là cách bạn thể hiện sự tôn trọng với chồng

Không xem trọng là ưu tiên đầu tiên

Dù có bận rộn thế nào cũng đừng quên dành thời gian cho chồng. Hôn nhân luôn cần phải vun đắp mỗi ngày, đừng quá chủ quan mà bỏ lơ. Hãy luôn cố gắng thu xếp thời gian và công việc để nấu vài bữa cơm cho chồng ăn. Cả hai cũng nên có những buổi hẹn hò vào cuối tuần để hâm nóng tình cảm như thời mới yêu. Vợ cũng có thể đề nghị những chuyến nghỉ mát thường xuyên để vợ chồng có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống bên nhau. Đừng khiến chồng nghĩ rằng bạn không xem anh ấy là ưu tiên hàng đầu. Vì sẽ có lúc chồng tìm đến mốt người khác để được xem là duy nhất đấy!

Không tin tưởng chồng

Lòng tin là rất quan trọng trong hôn nhân, Muốn hôn nhân có thể bền lâu thì phải học cách tin tưởng bạn đời của mình. Đừng kiểm soát hết mọi việc trong cuộc sống của chồng. Với đàn ông, bạn càng giữ chặt họ sẽ càng muốn ra đi. Hãy tạo lòng tin ở vợ chồng. Mềm mỏng đúng lúc, cương nhu khi cần thì đàn ông có đi đâu cũng sẽ quay về với bạn.

Không biết cãi nhau sao để giữ lấy nhau cả đời

Thật ra, là vợ chồng thì phải cãi nhau. Đây không phải là điều gì quá tiêu cực. Không phải cứ cãi nhau là chia tay, cãi nhau là vợ chồng rạn nứt. Hãy nghĩ một cách tích cực rằng, mâu thuẫn là để vợ chồng có thể gần nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Quan trọng là, bạn phải biết cách tranh luận thế nào để giữ nhau cả đời. Khi cãi nhau, đừng cố bới móc lỗi lầm cũ của nhau. Hãy thẳng thắn nói chuyện cùng nhau, cho nhau những ý kiến riêng rồi từ đó cùng nhau giải quyết. Nếu ai sai thì đừng cãi, phải biết lỗi của mình. Thật ra, trong hôn nhân, nhiều khi sẽ chẳng rõ ràng được ai đúng ai sai. Mà là ta có vì nhau mà nhượng bộ hay không. Bình tĩnh giải quyết, cùng nhau xem xét thì chẳng khi nào có thể mất nhau được cả.

Giận dỗ vì chuyện không đáng

Hãy nhớ, chẳng ai là hoàn hảo cả, cả chồng của bạn. Hôn nhân sẽ luôn khiến bạn thấy những điểm mà khi yêu bạn chưa từng biết ở chồng. Hãy chấp nhận và dung hòa cùng nhau. Cũng đừng vì những điều lặt vặt như chồng quăng quần áo lung tung hay để đồ không đúng nơi đúng chỗ mà bực dọc, khó chịu. Hãy nói với chồng rõ ràng và nếu chồng cứ quên thì cứ để anh ấy tìm đồ của mình. Vài lần tìm đồ khó khăn, chồng sẽ tự khắc biết cách sắp xếp. Là vợ, lời nói nên có chừng mực. Đừng nói quá nhiều, chồng sẽ không quan tâm. Nói ít nhưng để chồng nể mới là vợ khôn ngoan.