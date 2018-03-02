Không dễ dàng khi tha thứ cho kẻ ngoại tình

Tâm sự gia đình 02/03/2018 16:05

Sau khi chuyện ngoại tình xảy ra, rất nhiều người lựa chọn tha thứ, nhưng với mỗi người sự tha thứ ấy lại mang một tính chất khác nhau.

Tha thứ cho việc ngoại tình có hai kiểu. Kiểu thứ nhất đó là chủ động, cam tâm tình nguyện tha thứ cho người kia. Còn kiểu thứ hai là bị động tha thứ, buộc phải tha thứ cho kẻ ngoại tình.

Không dễ dàng khi tha thứ cho kẻ ngoại tình - Ảnh 1
Rất nhiều người không thể tha thứ cho chuyện ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Ở kiểu thứ nhất, điều kiện tiên quyết là kẻ ngoại tình phải nhận biết được mình sai và muốn thay đổi. Điều quan trọng là sau khi chuyện ngoại tình xảy ra, bạn nhận thấy hành động của người kia có thể tha thứ và đáng được tha thứ thì hãy làm. Bạn không nên nhắc đi nhắc lại chuyện này và cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện ly hôn.

Kiểu tha thứ thứ hai phức tạp hơn rất nhiều và được chia ra làm ba trường hợp nhỏ khác nhau:

Trường hợp thứ nhất, đối phương không muốn tiếp tục sống với bạn nữa, nhưng bạn vẫn muốn níu kéo và lấy lý do tha thứ làm điều kiện để người kia quay về. Kiểu này thì không thể gọi là tha thứ được.

Trường hợp thứ hai, đó là trong lòng bạn không hề muốn tha thứ nhưng không còn cách nào khác, bạn không thể chấp nhận chuyện ly hôn. Cuộc sống hôn nhân trong trường hợp này chắc chắn vô cùng đau khổ, vì bạn tự ép bản thân mình phải tha thứ. Nhưng kiểu tha thứ này không phải là cam tâm tình nguyện, vì thế bạn luôn sống gượng ép.

Trường hợp thứ ba, đó là lý trí và tình cảm của bạn đều cho rằng nên tha thứ nhưng bạn không thể. Đối với những người không biết khoan dung và sức chịu đựng kém thì chuyện tha thứ dường như là không thể. 

Không dễ dàng khi tha thứ cho kẻ ngoại tình - Ảnh 2
Tha thứ cho việc phản bội cần có dũng khí và khoan dung - Ảnh minh họa: Internet

Bất kể nằm trong trường hợp nào, bạn chưa thể hoàn toàn chấp nhận việc bị phản bội hoặc chưa thể tháo gỡ được nút thắt này. Bạn đang cố gắng dồn ép hoặc muốn thoát khỏi thực tại nội tâm của mình. Khi xảy ra chuyện ngoại tình, phản ứng bản năng của bạn chính là muốn níu kéo con người đó. Nhưng điều quan trọng nhất là người đó có muốn quay trở về bên bạn hay không?

Tha thứ cho việc phản bội cần có dũng khí và khoan dung. Tha thứ chính là một loại "năng lực". Nếu không có năng lực này, bạn sẽ không thể nào hóa giải được nút thắt trong tâm mình. Bạn chỉ có hai lựa chọn, một là ly hôn kết thúc mọi đau khổ, hai là tha thứ và chấp nhận sự không hoàn chỉnh của hôn nhân. 

Sau khi ngoại tình, dù tình cảm có thắm thiết đến mấy nhưng niềm tin sẽ không bao giờ trở lại

Sau khi ngoại tình, dù tình cảm có thắm thiết đến mấy nhưng niềm tin sẽ không bao giờ trở lại

Ngoại tình là nguyên nhân khiến hôn nhân rạn nứt, nhưng điều khiến tình cảm khó có thể hàn gắn chính là sự lừa dối.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình có nên tha thứ cho chồng ngoại tình tha thứ cho chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 48 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm