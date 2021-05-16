Không cần lương cao, chỉ cần kiên trì: Mỗi ngày tiết kiệm 30 nghìn, sau 10 năm cầm chắc bạc tỷ

Chị Hương cũng chia sẻ vì thu nhập có chút eo hẹp lại thêm gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền nên vợ chồng chị đã phải lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng cùng với việc dành ra một khoảng tiết kiệm cụ thể cho từng tháng. Sau nhiều lần cân nhắc, chị Hương cùng chồng quyết định lập ra công thức 70%-30%, trong đó 70% dùng để chi tiêu, phần còn lại là để dành.

Vợ chồng chị Hương anh Đoàn là người quê gốc Hải Dương lên Hà Nội lập nghiệp từ những ngày mới cưới. Năm 2010, anh làm thợ sửa ống nước, chị Hương làm công nhân trong công ty môi trường đô thị. Công việc tương đối ổn định, nhưng thu nhập không cao, cả 2 cộng lại chỉ được 13 triệu. Nhưng phải chi trả đủ các khoảng từ thuê nhà cho đến ăn uống, mua sắm đồ dùng hàng ngày.

Chị Hương bộc bạch: "Từ năm 2010 đến 2015, giá vàng dao động ở mức 35-37 triệu đồng/lượng, mỗi tháng nhận lương mình mua 1 chỉ vàng tích lũy. Ngoài ra, hàng ngày đi chợ, mình luôn cố gắng tiết kiệm thêm 30.000 đồng, hạn chế mua những thứ không cần thiết. Tiền lẻ còn thừa mình sẽ gom lại để vài ngày đổi thành 10.000, 20.000 bỏ lợn. Cứ như thế, trung bình mỗi tháng mình cũng để dành được khoảng 1 triệu. Sau một năm, mình mổ lợn thu được trên dưới 12 triệu đồng. Số tiền này mình cũng dành để mua vàng".

Với kế hoạch rõ ràng, chị Hương áp dụng ngay vào số tiền mà cả 2 vợ chồng kiếm được, mỗi tháng chị cân nhắc chi tiêu gói gọn trong 9 triệu, còn 4 triệu là tiền tiết kiệm .

Cứ như thế, sau 5 năm anh chị đã có trong tay 7,5 cây vàng cùng với 2,5 cây tiền mừng cưới lúc trước, anh chị đã có tròn 10 cây vàng. Cũng cùng lúc đó, ở quê có người quen rao bán 1 mảnh đất nằm ở mặt đường, gần trường học rộng 60m2, giá 380 triệu, vợ chồng chị quyết định bán vàng dồn tiền mua. Thời điểm năm 2015, giá vàng ở mốc 35 triệu đồng/lượng, chị Hương bán 10 cây được 350 triệu đồng. Còn thiếu vài chục triệu, vợ chồng chị vay mượn thêm để lấy được mảnh đất.

Đến năm 2016, chị sanh bé thứ hai, may mắn lúc này tiền lương của vợ chồng cũng tăng, tổng được 19 triệu. Cũng với quy tắc năm xưa chị dùng 13 triệu để chi trả sinh hoạt phí, còn lại 6 triệu tiết kiệm.

Thành quả như hôm nay không chỉ riêng chị Hương mà cả anh Đoàn chồng chị cũng đều rất cố gắng, hạn chế chi tiêu hoang phí, tích tiểu thành đại mà có được - Ảnh minh họa: Internet

"Mình vẫn duy trì thói quen tích tiền lẻ nuôi lợn nhựa và mua vàng tiết kiệm. Tính ra mỗi tháng, mình mua được 2 chỉ vàng cất đi. Điều đặc biệt, tuy nuôi lợn là để tích cóp tiền lẻ nhưng tính ra 5 năm đầu vợ chồng mình cũng dành dụm được 60 triệu đồng, tương đương gần 2 cây vàng. Mình thấy con số này không phải là nhỏ. Rõ ràng, việc tiết kiệm từ những đồng tiền lẻ phát huy khá hiệu quả" - chị Hương chia sẻ.

Bất ngờ năm 2018 giá đất ở quê tăng mạnh, mảnh đất của vợ chồng chị Hương cũng theo đó mà tăng vọt, được người hỏi mua với giá 1,2 tỷ đồng, vợ chồng mình quyết định bán. Sau đó thêm tiền đầu tư mua 2 mảnh đất dịch vụ ở khu vực Hà Đông, mỗi mảnh rộng 35m2 với giá 700 triệu đồng/mảnh.

Cứ như thế đến tháng 8/2020, vàng đạt giá kỷ lục 65 triệu đồng đồng/lượng, lúc đó vợ chồng chị Hương đã tích được 11 cây vàng. Tranh thủ lúc được giá, anh chị quyết định bán hết số vàng, thu được 715 triệu đồng. Sau đó lại tiếp tục dùng số tiền này mua đất đầu tư sinh lời.

Có nhiều tiền hơn, anh chị mạnh dạn đầu tư vào những mảnh đất lớn có giá trị hơn: "Sau 1 tháng săn lùng, vợ chồng mình mua được một mảnh đất dịch vụ ở quận Thanh Xuân, rộng 40m2, mặt tiền 3,5m với giá 1,2 tỷ đồng. Vì không đủ tiền nên vợ chồng phải vay mượn anh em. Tuy nhiên, khoản nợ này với vợ chồng mình cũng không quá áp lực, mình dự tính chỉ trong vòng 1 năm sẽ trả hết nợ" - Chị Hương chia sẻ.

Thành quả như hôm nay không chỉ riêng chị Hương mà cả anh Đoàn chồng chị cũng đều rất cố gắng, hạn chế chi tiêu hoang phí, tích tiểu thành đại mà có được. Nhiều người sau khi biết được câu chuyện đã vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ. Về phần vợ chồng chị Hương, mặc dù đã có tiền tỷ trong tay nhưng anh chị vẫn nuôi lợn đất, có gắng tiết kiệm thêm 30.000 đồng mỗi ngày để có thể tích góp được nhiều hơn trong tương lai.