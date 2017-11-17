Khinh vợ chỉ là cô bán cá, bồ đòi về tận nhà làm tình, nhưng sau 3 tiếng khỏa thân trốn trong tủ phải vắt chân lên cổ chạy khi thấy vợ làm điều này

Tâm sự gia đình 17/11/2017 17:17

Tận đến 3 hiệp liền tù tì mà Thu vẫn chưa dừng, Lâm sợ quá vì anh đang muốn kéo vợ ra ngoài để cứu bồ. Thế nhưng Thu vẫn hì hục, ở trong tủ lúc đó Hoài điên tiết

9 giờ tối Lâm định leo lên giường "chiều" vợ một hiệp vì gần nửa tháng nay anh không đụng chạm vào Thu rồi. Ấy thế nhưng lúc đó thì Lâm choáng váng khi đọc tin nhắn của cô bồ gửi đến bảo bị sốt 39 độ. Ngay lập tức Lâm vùng dậy nói dối vợ là có cậu bạn thân bị tai nạn phải đưa vào viện gấp rồi phóng xe sang bồ ngay. Cứ tưởng bồ ốm thật nên Lâm mang cháo rồi thuốc đến. Nhưng khi đẩy cửa Lâm chỉ thấy Hoài ( tên cô bồ ) mặc bộ váy hai dây quyến rũ nằm hổn hển trên giường.

- Gì thế này, em bảo ốm mà...Á à...em dám nói dối anh hả?

- Phải nói thế thì anh mới bỏ vợ mà sang với em chứ? Thế anh muốn ngủ với cô vợ bán cá hay là với em nào?

- Tất nhiên là với em rồi cục cưng ạ. Em vừa thơm vừa mịn...chứ con vợ anh toàn mùi cá thôi.

- Thế anh định cảm ơn em bằng thứ gì nào...

- Em muốn gì anh cũng chiều, giờ thì anh chiều em 7 hiệp trước đã nhé.

- Nỡm ạ...làm em nhột chết đi được.

Khinh vợ chỉ là cô bán cá, bồ đòi về tận nhà làm tình, nhưng sau 3 tiếng khỏa thân trốn trong tủ phải vắt chân lên cổ chạy khi thấy vợ làm điều này - Ảnh 1
 Phải nói thế thì anh mới bỏ vợ mà sang với em chứ? Thế anh muốn ngủ với cô vợ bán cá hay là với em nào? Ảnh minh họa: Internet

Và thế là đêm đó Lâm ở nhà bồ rồi vui vẻ đến sáng, ôm bồ ngủ mà Lâm hí hửng lắm. Người ta cũng ngoại tình nhưng bị vợ đánh ghen lên bờ xuống ruộng, còn Lâm hí hửng bên bồ gần cả năm nay mà chẳng bị Thu phát hiện. Cũng dễ hiểu thôi thì Thu chỉ là cô bán cá ngoài chợ nên Lâm khinh vợ đần đụt chẳng biết gì. Dù ngoại tình bên ngoài như vậy nhưng Lâm vẫn phải lét lút chứ anh không dám bỏ vợ mà cưới bồ.

Hoài biết rõ điều đó nên cô không cam chịu, Hoài tự thấy mình xinh đẹp thì không đời nào chịu làm kẻ thứ 3 cho người đời chửi bới. Thế là cô nghĩ cách làm cho vợ nhân tình phải điên tiết lên. Ngày hôm đó Hoài nổi hửng đòi về nhà Lâm ân ái, ban đầu Lâm kiên quyết không chịu. Nhưng thấy Hoài đòi nên anh cũng chấp nhận. Cứ tưởng vợ sẽ đi sang nhà bà ngoại đến tối mới về. Ấy thế nhưng đang làm giở với bồ 1 hiệp thì bất ngờ Thu về nhà.

Lúc đó Lâm hoảng quá không kịp cho bồ mặc lại quần áo mà cứ trần truộng như vậy trốn vào tủ.

- Sao anh lại bắt em vào đây...vợ anh chỉ là cô bán cá việc gì phải sợ chứ?

Khinh vợ chỉ là cô bán cá, bồ đòi về tận nhà làm tình, nhưng sau 3 tiếng khỏa thân trốn trong tủ phải vắt chân lên cổ chạy khi thấy vợ làm điều này - Ảnh 2
 Sao anh lại bắt em vào đây...vợ anh chỉ là cô bán cá việc gì phải sợ chứ? Ảnh minh họa: Internet

- Không được, em cứ nghe anh đi không là rắc rối to đấy. Vào tủ nấp đi...rồi đợi anh.

Không còn cách nào khác nên Hoài đành nghe theo, còn với Thu lúc bước vào phòng ngủ thấy chồng trần như nhộng thì cô kinh ngạc lắm.

- Ơ...hôm nay anh về sớm hả? Sao lại cởi hết quần áo thế này.

- Thì đợi em chứ sao nữa. Lâu lắm rồi mình có gần gũi đâu, biết em bế con sang bà ngoại nên anh mới cố tình tạo bất ngờ đấy.

Thấy chồng nói vậy thì Thu cũng leo lên giường gật đầu luôn, Lâm cứ tưởng vợ gầy nên chỉ 1 hiệp là xong thôi. Nào ngờ đến 3 hiệp liền tù tì mà Thu vẫn chưa dừng, Lâm sợ quá vì anh đang muốn kéo vợ ra ngoài để cứu bồ. Thế nhưng Thu vẫn hì hục, ở trong tủ lúc đó Hoài điên tiết mà ngạt thở lắm rồi...

- Khoan đã vợ ơi...em chạy ra ngoài đi...anh thấy có con chuột to chạy vào tủ quần áo rồi...để anh đánh chúng.

- Chuột á? Vậy để em lo..em đâu có sợ chuột. Chắc con chuột trong tủ to lắm...mà lại còn trần như nhộng nữa thì phải.

Nói rồi Thu vùng dậy cầm ổ khóa khóa tủ lại rồi dùng thuốc xịt dán cứ thế mà xịt vào tủ, cô bồ sợ quá lại ngạt thờ liền đập cửa kêu cứu. Còn Lâm thì van xin vợ tha thứ, hóa ra ngay từ đầu Thu đã biết chồng ngoại tình còn đưa bồ về nhà ân ái. Chính vì vậy cô tương kế tựu kế trị chồng một phen, nói về Hoài thì hôm đó khi mở tủ ra cô ta vắt chân lên cổ mà chạy vì suýt nữa là mất mạng rồi. Có lẽ giờ Hoài không dám chê bao cô vợ bán cá của Lâm nữa...

Đừng dối mình nữa, vợ chồng thế này thì đã đến lúc đường ai nấy đi rồi…

Đừng dối mình nữa, vợ chồng thế này thì đã đến lúc đường ai nấy đi rồi…

Nếu cuộc hôn nhân của bạn luôn có những biểu hiện thế này thì dù có đau lòng thế nào cũng nên hiểu đã tới lúc cả hai không còn chung đường được nữa…

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Từ khóa:   chồng và nhân tình vợ cao tay

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