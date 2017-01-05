Khiến chồng thương như lúc mới yêu cũng không khó đâu, nếu vợ biết những điều này!

Đàn ông luôn muốn chứng tỏ những gì bản thân có được, ngay cả tình yêu. Tìm được một người vợ yêu thương mình hết lòng cũng đã một thành công với đàn ông. Không cần làm gì to tát, chỉnh lại cổ áo, vuốt lại vài cọng tóc lòa xòa của chồng cũng đã khiến anh ấy rất ấm lòng rồi. Đừng nghĩ đàn ông cứng rắn, không thích những cử chỉ yêu thương. Thật ra họ luôn muốn người phụ nữ của mình thể hiện vừa đủ, để có thể nói với cả thế giới là, họ rất hãnh diện vì được yêu thương và quan tâm nhiều đến vậy. Và khi được nhận như thế, đàn ông chắc chắn sẽ cho nhiều hơn rất nhiều. Do đó, dù là đang yêu hay đã kết hôn lâu năm, phụ nữ cũng đừng quên làm điều này nhé!

Một trong những điều khiến hôn nhân của những cặp đôi lâu năm trở nên nhàm chán chính là đã quên dành thời gian riêng tư cho nhau. Công việc, cơm áo gạo tiền, con cái dễ dàng cuốn vợ chồng theo một guồng quay không ngừng. Điều này khiến tình cảm vợ chồng dần nhạt đi lúc nào cũng không hay. Bạn hãy nhớ những cuộc hẹn hò đã từng có cùng nhau. Bạn đã cố gắng khiến mình xinh đẹp thế nào trong mắt chồng, đã hồi hộp và đầy nhớ mong ra sao. Đó chính là dư vị ngọt ngào của tình yêu thuở ban đầu. Hãy cố nuôi dưỡng nó ngay cả khi vợ chồng đã về một nhà. Dành cho nhau những tối chỉ có hai người, không công việc, không con cái để có thể hâm nóng tình cảm của cả hai. Chọn cho chồng món quà mà anh ấy thích, thì thầm với chồng những lời nói yêu thương. Đây cũng chính là cách gợi nhớ những hồi ức khiến vợ chồng thêm gắn bó nhau hơn

Luôn hỏi ngày hôm nay của chồng thế nào?

Việc trò chuyện với chồng mỗi ngày luôn rất cần thiết. Vì đôi khi, cuộc sống bận rộn sẽ khiến ta quên đi mình cần sẻ chia và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Hãy luôn hỏi câu này với chồng vào mỗi buổi tối, để chồng hiểu rằng bạn luôn quan tâm đến mọi điều xảy ra hằng ngày của anh ấy. Và khi anh ấy trả lời, hãy chăm chú lắng nghe và cho chồng lời khuyên hay động viên bất cứ lúc nào. Chồng sẽ học được điều này từ bạn, anh ấy cũng sẽ quan tâm hơn đến bạn qua những câu hỏi như thế. Không khó để vợ chồng có thể san sẻ với nhau mọi điều. Quan trọng là ta có nhớ để làm, có dành thời gian chút ít cho nhau hay không. Có nhiều việc ra sao, cũng hãy dành vài phút mỗi cuối ngày như thế nhé!

Khen chồng trước mặt người khác.

Ai cũng thích tán dương, đàn ông lại càng thích điều này. Họ thích cảm giác được công nhận thành quả, ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy. Lời cảm ơn luôn cần thiết trong hôn nhân. Nó thể hiện sự ghi nhận của bạn đối với những gì đối phương đã làm. Dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, cũng đừng quên dành cho chồng một lời cảm ơn. Điều này sẽ khiến chồng có cảm giác được tôn trọng và thật sự rất hãnh diện khi trước mặt nhiều người.

Dành cho chồng không gian riêng với bạn bè

Đàn ông khi lấy vợ là đã chấp nhận sẽ dành thời gian cho gia đình và bỏ bớt những hội họp bạn bè. Nhưng là một người vợ tâm lý, bạn nên cho chồng thời gian để đi chơi với bạn bè. Không phải là la cà đến mức không quan tâm đến gia đình mà là cho anh ấy có thời gian vui vẻ đôi chút với bạn bè. Đừng so sánh vị trí của bạn và bạn bè anh ấy, cũng đừng hỏi anh ấy xem trọng ai. Những vị trí với vai trò khác nhau không bao giờ có thể đem ra so sánh. Gia đình là để yêu thương, bạn bè là để san sẻ, giải trí và vui chơi. Muốn là một người vợ để chồng nể, chồng thương thì bạn phải để anh ấy thấy hai vai trò rõ rệt của gia đình và bạn bè như thế. Là sẵn sàng để chồng đi với bạn bè và cũng muốn chồng nhớ để quay về với gia đình.

Chăm sóc bản thân mỗi ngày

Ai cũng biết rằng mỗi bà vợ đều có hàng tá công việc mỗi ngày. Có con rồi lại càng bận rộn hơn. Nhưng đừng vì vậy mà bỏ lơ chính mình. Đừng chỉ mải miết lo cho chồng, cho con mà quên rằng mình cũng cần được chăm sóc. Đàn ông dù có thế nào vẫn thích yêu bằng mắt. Có nghĩa là dù đã có vài đứa con, thân hình đã không còn như trước nhưng cũng hãy biết giữ gìn, chăm chút cho bản thân. Da mặt không còn tươi tắn thì hãy học trang điểm, ăn mặc không cần sexy, tinh tươm gọn gàng là được. Chạy tới chạy lui cả ngày nhưng cũng phải để mình sạch sẽ thơm tho. Một hai lần không tươm tất trước mặt chồng thì được, chứ đừng lúc nào cũng bê bối. Mình nhìn mình còn thấy chán thì chồng làm sao có thể thương mình mãi được. Phải nghĩ được như vậy để khiến mình đẹp hơn mỗi ngày. Cứ là phụ nữ thì phải đẹp, nhớ nhé!