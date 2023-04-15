Khi người trẻ cô đơn: Cứ 10 thanh niên ở độ tuổi 20 thì có 1 người bị ‘cô lập về mặt cảm xúc’

Theo số mới nhất của 'THE HRD REVIEW' (Tập 26, số 1), một tạp chí xu hướng của Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp Hàn Quốc vào ngày 29/3, 11% (890 người) trong số những người 22 tuổi là những người những người cần giúp đỡ khi đối mặt với hoàn cảnh cần tiền, chăm sóc điều dưỡng hoặc an ủi, đã trả lời rằng không có ai để nhờ giúp đỡ.

Người ta thấy rằng cứ 10 thanh niên ở độ tuổi 20 thì có 1 người đang ở trong tình trạng ' cô lập về cảm xúc ', không có ai để nhờ giúp đỡ trong trường hợp khủng hoảng. Sự cô lập về cảm xúc đang nổi lên như một vấn đề xã hội vì nó vượt ra ngoài lĩnh vực tâm lý và tình cảm của các cá nhân và tình trạng bất lực xã hội của một nhóm cụ thể có thể dẫn đến những lựa chọn cực đoan.

Theo kết quả khảo sát, 8,44% (681 người) trong số những người được hỏi trả lời rằng họ không thể vay tiền từ ai nếu họ cần một lần. 3,35% (270 người) trả lời ốm đau không có người giúp đỡ và 2,8% (226 người) trả lời không có người chia sẻ, an ủi.

Khảo sát năm 2021 được thực hiện trên 8067 người (53,95% nam và 46,05% nữ) sinh năm 1999. Nghiên cứu viên Choi Soo-hyeon giải thích đó là trạng thái cô lập về mặt cảm xúc nếu người đó không trả lời được ít nhất một trong ba câu hỏi ‘một người có thể vay tiền khi đột nhiên cần tiền?’, ‘một người có thể giúp đỡ khi khó di chuyển vì bệnh tật?', ‘một người có thể nói chuyện khi chán nản hoặc căng thẳng’?.

Những người được hỏi bị cô lập về mặt cảm xúc có nhiều khả năng bỏ học hoặc có thu nhập của cha mẹ thấp hơn. Theo học lực, bỏ học đại học (14,52%), bỏ học cao đẳng (14,08%), tốt nghiệp THPT (13,30%) cao nhất, tiếp đến là cao đẳng chính quy (8,42%), nghỉ học cao đẳng nghề (10,33%), tốt nghiệp cao đẳng nghề (11,02%) thấp hơn theo thứ tự.

Ảnh minh họa: Internet

Theo mức thu nhập của cha mẹ, 13,58% ở nhóm 1 (20% dưới cùng), 11,78% ở nhóm 2, 11,34% ở nhóm 3, 11,10% ở nhóm 4 và 8,68% ở nhóm 5 (20% cao nhất). Tùy thuộc vào môi trường kinh tế của gia đình, tỷ lệ cô lập tình cảm khác nhau hơn kém nhau 5%. Theo thành phố và tỉnh, có nhiều thanh niên bị cô lập về cảm xúc ở khu vực Chungcheong, bao gồm Chungnam (19,35%), Daejeon (16,84%), Chungbuk (16,01%), Sejong (14,49%). Tỷ lệ bị cô lập về mặt cảm xúc tương đối thấp ở khu vực Honam, bao gồm Jeonnam (7,41%), Jeonbuk (7,67%) và Gwangju (8,58%).

Người ta phát hiện ra rằng những người trẻ tuổi bị cô lập về cảm xúc có mức độ tự nhận thức tích cực và niềm tin xã hội tương đối thấp. Đối với câu hỏi 'tôi là người tốt', nhóm bị cô lập về mặt cảm xúc cho điểm trung bình là 3,42 trên 5 điểm, trong khi nhóm chung chung cho 3,83 điểm. Độ tin cậy của nhóm chung gia đình (bao gồm người thân) và bạn bè, đồng nghiệp lần lượt là 3,77 và 3,14, trong khi độ tin cậy của nhóm bị cô lập về mặt cảm xúc chỉ là 3,54 và 2,88.

Thêm vào đó, những người trẻ tuổi bị cô lập về mặt cảm xúc có ý định tự tử hoặc không muốn tìm việc làm cao hơn những người không có ý định tự tử. Đối với câu hỏi 'có lúc bản thân có ý nghĩ muốn tự tử', tỷ lệ đồng ý ở nhóm cô lập cảm xúc là 12,98%, trong khi nhóm chung chung chỉ đạt 5,22%.

Ảnh minh họa: Internet

Trong số các lý do không tìm việc trong tháng qua, tỷ lệ những người trả lời rằng họ “mất động lực vì không kiếm được việc làm” là 2,93% ở nhóm bị cô lập về mặt cảm xúc, cao hơn gấp 3 lần so với nhóm chung (0,84%).

Nghiên cứu viên Choi cho biết: “Vấn đề cô lập cảm xúc trong giới trẻ có thể dẫn đến sự suy giảm ngắn hạn về sự phát triển cá nhân và chất lượng cuộc sống, cũng như làm suy yếu động cơ tăng trưởng của xã hội. Về lâu dài, cần chuẩn bị cơ hội quản lý và hoạt động xã hội liên tục để không rơi vào tình trạng ngừng hoạt động kinh tế”.