Khi chồng đòi giữ hết lương của vợ, cuộc sống có còn dễ dàng?

Tâm sự gia đình 26/02/2019 09:50

Trong tình yêu cũng như trong cuộc sống hôn nhân, khi không nhất quán và sòng phẳng trong chuyện tiền bạc, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Có nhiều quan niệm khác nhau về tình yêu và hôn nhân. Chúng ta không thể ép buộc ai phải tuân thủ hay sống theo cách của mình. Sự sắp xếp công việc trong gia đình cũng vậy. Có thể, gia đình bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi người phụ nữ sẽ là người giữ tiền lương của cả nhà và quyết định mọi việc chi tiêu.

Nhưng cũng có thể, gia đình bạn sẽ hạnh phúc và tự do hơn nếu như bạn sống mà có thể tự do về tài chính. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta có thể suy nghĩ thoáng hơn khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Thế nhưng, đã bao giờ bạn nghĩ đến việc người chồng đòi hỏi và muốn giữ hết tiền lương của vợ mình không? Chuyện có vẻ không thường xuyên thấy trong xã hội hiện đại, nhưng thực tế, có những câu chuyện khiến bạn băn khoăn, sững sờ suy nghĩ. Nếu mình ở trong trường hợp đó thì sao?

Tiền bạc dễ làm rạn vỡ tình cảm vợ chồng
Tiền bạc dễ làm rạn vỡ tình cảm vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống khắt khe trong chuyện tiền bạc chẳng dễ dàng gì

Tiền bạc là thứ khiến con người phải đánh đổi rất nhiều. Đó là nhu cầu bức thiết của con người ở mọi giai đoạn, mọi thời kỳ. Vì vậy, nếu như một mối quan hệ bị tác động bởi tiền bạc sẽ thật khó để có được sự dễ chịu, thẳng thắn nhất. Khi chồng đòi giữ hết tiền lương của vợ, cuộc sống của cả hai cũng khó có được sự thoải mái, dễ chịu tối đa.

Người chồng có thể rơi vào trạng thái luôn luôn hoài nghi, luôn luôn đặt câu hỏi: “Liệu vợ mình có thật thà giao hết tiền cho mình 100% không?”, “Liệu cô ấy có quỹ đen không?” Đó là câu hỏi thường thấy ở bất kỳ người vợ nào quản lý tiền của chồng. Và giờ đây, đến lượt chồng quản lý tiền lương của vợ cũng vậy.

Có những người vợ sẽ cảm thấy tự do hơn, thoải mái hơn khi không cầm tiền trong tay, không phải toan tính việc chi tiêu trong gia đình như thế nào, không phải cân đong, đo đếm để nguồn tiền được phân bố hiệu quả và khoa học nhất.

Tuy nhiên, cũng có những người cảm thấy không được thoải mái. Nguồn tiền mình kiếm ra, đó là công sức và tâm huyết của mình, sẽ thật khó xử nếu như để người khác quản lý hết.

Sẽ không có những chi tiêu bên lề, sẽ không có sự thoải mái trong cuộc sống cá nhân. Nếu tình trạng này quá căng thẳng sẽ dẫn đến việc người phụ nữ không có được sự tự do cá nhân.

Khi chồng quản lý chặt chẽ tiền lương của vợ, cuộc sống mát dần sự tự do
Khi chồng quản lý chặt chẽ tiền lương của vợ, cuộc sống mát dần sự tự do - Ảnh minh họa: Internet

Có nên để chồng giữ hết tiền lương?

Như đã phân tích ở trên, mỗi gia đình đều có cách phân bố nguồn tiền và sự phân công nhất định trong việc quản lý và chi tiêu hiệu quả. Chúng ta không thể áp đặt suy nghĩ của gia đình mình lên hoàn cảnh của gia đình khác. Tuy nhiên, liệu có nên chiều theo ý chồng để chồng giữ hết tiền lương? Có lẽ, phụ nữ hiện đại sẽ không nhiều người chấp nhận việc đó.

Ai cũng có cuộc sống riêng tư, những sở thích, những ham muốn riêng. Tiền không phải là tất cả, nhưng cuộc sống của chúng ta sẽ không dễ chịu chút nào nếu như không có tiền. Ai cũng cần tiền để sinh sống, để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân.

Vì vậy, bạn sẽ bị mất tự do nếu như để chồng giữ hết tiền lương của mình. Có thể đối với bạn, vấn đề tiền bạc, lương bổng không quá khó khăn. Tiền cũng chỉ là một thước đo giá trị.

Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề nảy sinh nếu như bạn không được tự chủ, được tự do một phần nào đó về tài chính. Bạn mất cảm giác an toàn, bạn cảm thấy bị lạc loài, đôi lúc bạn sợ hãi về những bất trắc có thể xảy ra trong tương lai,…

Hạnh phúc gia đình sẽ bền chặt khi trách nhiệm và sự tự do song hành
Hạnh phúc gia đình sẽ bền chặt khi trách nhiệm và sự tự do song hành - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình là một thực thể sống động, chỉ có thể ấm êm, bền chặt khi những con người trong gia đình có hai yếu tố gắn kết, quyện hòa vào nhau, đó là trách nhiệm và sự tự do.

Nếu không có trách nhiệm, chẳng ai lo cho gia đình từ công việc nhỏ nhất đến công việc lớn nhất. Nếu không có tự do, ai cũng ở trong trạng thái căng thẳng, thiếu đi hơi ấm của tình yêu, của sự bao dung và chia sẻ.

Vì vậy, cho dù ít hay nhiều, người phụ nữ cũng nên dành ra cho mình một khoản tiền nào đó để cuộc sống của mình được thoải mái, dễ chịu hơn. Tốt nhất là hãy tự bảo vệ lấy tài sản riêng của mình, đừng tin tưởng bất cứ ai, kể cả chồng.

Tiền nhiều để kéo dài hôn nhân của chúng tôi!

Tiền nhiều để kéo dài hôn nhân của chúng tôi!

Đồng tiền không có lỗi, lỗi là ở chúng ta! Tôi không còn vợ bên cạnh, nhưng tôi hạnh phúc vì đã có một quãng thời gian yêu và được yêu một cách chân thành, dù có hay không có sự hiện diện của đồng tiền.

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Từ khóa:   chuyện tiền bạc trong hôn nhân

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