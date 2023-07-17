Đi công tác về liền nghe được hàng xóm đồn ầm nhà tôi tối nào cũng có tiếng động lạ phát ra, sinh nghi nửa đêm tôi liền liền điều tra thì rụng rời hết chân tay khi thấy chồng đang hì hục với...

Từ ngày cưới nhau đến giờ, anh ôm hôn chị không quá ba lần. Người ta nói giai đoạn khủng hoảng nhất trong hôn nhân đó là vợ chồng cảm thấy chán nhau. Chị lo lắng cho hạnh phúc của mình nên tìm mọi cách giữ lửa gia đình. Vào những dịp lễ chị thường kéo anh đi du lịch, hẹn hò và làm những chuyện lãng mạn như thời còn yêu nhau.

Cưới nhau mới được 2 năm, cuộc sống của gia đình chị khá ổn định. Anh là nhân viên của công ty tư nhân, thu nhập cao ngất ngưỡng. Chị là giáo viên dạy ở một trường trung học phổ thông. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng chị vẫn có tiếng nói trong gia đình. Anh là mẫu người đàn ông khá kín tiếng, không giỏi thể hiện tình cảm của mình với bất cứ ai.

Nhà có tiệc tùng hay ăn uống gì chị cũng gọi Hân sang. Và rồi cô ấy trở thành một phần của gia đình chị lúc nào không hay. Anh và Hân là người cùng ngành nên nói chuyện rất hợp nhau. Từ ngày mẹ con Hân dọn về đây, anh thay đổi hẳn, ăn mặc chải chuốt, bảnh bao hẳn ra. Thấy chồng như vậy, chị cũng không mảy may nghi ngờ, chỉ tự hào rằng mình có người chồng vô cùng hoàn hảo.

Không lâu sau, chị mang thai đứa con đầu lòng. Anh quan tâm và chăm sóc vợ nhiều hơn. Sợ vợ vất vả, anh khuyên chị nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Trong khoảng thời gian ở nhà, chị cứ nằm một chỗ, ngủ li bì từ sáng đến chiều. Khoảng 1 tuần sau, kế bên căn hộ của chị có Hân dọn đến. Hân là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai đã được 4 năm. Thông cảm và thương cho số phận của Hân, chị đối xử tốt và xem cô ấy như em gái trong nhà.

Có một lần, Hân đưa con trai sang nhà nhờ chị trông giúp vì có việc bận đột xuất. Chị vui vẻ nhận lời. Có lẽ sắp được làm mẹ nên chị đặc biệt có cảm tình với con nít. Hân gửi con rồi rời khỏi không bao lâu thì anh cũng quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài.

- Anh đi đâu vậy?

Anh vừa chỉnh chiếc cà vạt trên cổ áo vừa nói.

- Anh đi gặp khách hàng. Vị khách này quan trọng lắm. Anh sẽ về sớm thôi, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nha.

Chị cười tươi đứng dậy ra cửa tiễn anh đi.

Đến tối, Hân sang đón con rồi mang cho chị túi thức ăn tẩm bổ.

- Chị ăn đi cho nóng, hồi mang thai thằng Bin em cũng ăn món này bổ dưỡng, tốt cho thai nhi lắm.

- Vậy hả? Mấy bữa nay chị không muốn ăn uống gì hết, ngửi mùi thức ăn là lại nôn ói.

- Phụ nữ mang thai ai cũng vậy hết đó chị. Chị cố gắng ăn uống đầy đủ cho khỏe nha. Thôi tối rồi, em đưa thằng bé về cho nó ngủ.

Hân vừa quay lưng ra về, vừa kịp lúc anh về đến. Nhìn mặt mày chồng phờ phạc, lòng chị lại xót xa. Chị vào trong pha nước nóng cho anh tắm rồi chuẩn bị nước muối ấm để anh ngâm chân. Lo cho chồng xong xuôi, chị mới nhớ ra túi thức ăn Hân cho. Vừa mở ra mùi thức ăn đã xộc lên mũi khiến chị nôn ói không ngừng. Vậy là chị cột bịch thức ăn lại và vứt vào sọt rác.

Đêm đó, chị trằn trọc mãi không ngủ được. Bụng dạ bồn chồn, như lửa thiêu đốt, rất khó chịu và bứt rứt. Chị quay người sang nhưng không thấy anh đâu. Nghe tiếng xả nước trong phòng tắm, chị đinh ninh anh đang ở trong đó. Xuống nhà bếp tìm nước uống, bỗng chị nghe thấy tiếng “cúc cu” rất kỳ quái. Nhà chị trước giờ chưa bao giờ nuôi động vật. Lần theo tiếng động kỳ lạ đó, chị chết điếng khi phát hiện ra anh.

Ảnh minh họa: Internet

Anh đang đứng ở hành lang hướng sang nhà Hân và phát ra những âm thanh mà nãy giờ chị nghe được. Chị vội vàng nép vào một bên quan sát. Một lúc sau, chị thấy Hân mặc chiếc áo ngủ mỏng tang bước ra rồi anh nhảy bổ sang hành lang nhà cô ấy. Nhìn thấy cả hai quấn lấy nhau, chị chết trân tại chỗ. Giọng anh vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến chị nổi da gà.

- Chiều mới gặp nhau mà, sao giờ lại gọi anh ra đây?

- Vì em nhớ anh, muốn ở bên anh.

- Em không sợ vợ anh phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta hả?

- Cần gì sợ? Chắc giờ vợ anh ngủ thẳng cẳng rồi, có biết gì đâu. Lượng thuốc em bỏ trong thức ăn cũng đủ để chị ấy ngủ đến sáng, anh yên tâm.

Đầu óc chị choáng váng, tay chân run lẩy bẩy. Chị còn tưởng Hân là người tốt nên mới mua thức ăn cho mình tẩm bổ, không ngờ cô ta lại ác độc đến vậy. Nhớ lại cảnh cả hai dành cho nhau những cử chỉ thân mật, chị tức điên người nhưng vẫn không làm gì được. Chị dặn lòng sau khi sinh con xong sẽ ly hôn. Chị không thể sống chung với con người kinh tởm như thế được nữa.