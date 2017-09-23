Hôn nhân có thể không hạnh phúc nhưng phụ nữ nhất định phải có tiền

Tâm sự gia đình 23/09/2017 12:47

Đàn bà phải hiểu rõ một điều, chỉ khi có tiền chúng ta mới đủ dũng khí kết thúc bất hạnh, chỉ khi nào kinh tế độc lập mới có được tôn nghiêm.

Tôi cảm thấy mẹ tôi là người phụ nữ rất thông minh. Là người nông thôn nhưng mẹ vẫn cố gắng nuôi tôi và em trai học đại học. Dù cho thành tích học tập của tôi không xuất sắc nhưng mẹ vẫn động viên để tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Trong thôn rất nhiều người không hiểu mẹ tôi vì phần lớn những đứa trẻ như chúng tôi chỉ cần học hết cấp hai là đi làm, đến khoảng 20 tuổi là lập gia đình sinh con. Những cô bạn học cùng tôi giờ một số người đã có hai đứa con. Họ đều ở nhà chăm con còn chồng đi làm thuê ở thành phố. Họ đều chưa từng bước ra ngoài xã hội.

Hôn nhân có thể không hạnh phúc nhưng phụ nữ nhất định phải có tiền - Ảnh 1
Với nhiều người, chỉ cần lấy được một người chồng có tiền phụ nữ sẽ có hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần gặp nhau họ đều nói tôi nên về quê kiếm một người có điều kiện tốt một chút rồi kết hôn, đừng vất vả như vậy, thêm một vài năm nữa thanh xuân qua đi sẽ khó kiếm được ai vừa ý. Đặc biệt, những người lớn tuổi trong thôn đều nói với tôi rằng phụ nữ không cần độc lập về kinh tế, chỉ cần lấy được người chồng tốt là được rồi. Đây chính là tư tưởng thâm căn cố đế với tất cả già trẻ lớn bé trong thôn. Nhưng lẽ nào lấy một người đàn ông tốt, dựa vào họ suốt đời sẽ không còn gì lo lắng sao?

Một cô bạn hàng xóm hơn tôi một tuổi hiện giờ đã có hai đứa con còn tôi chỉ có duy nhất một cuộc tình 3 năm cùng một công việc thu nhập không tồi. Trước đây cô ấy thường xuyên khuyên tôi lấy chồng nhưng bây giờ lại chuyển sang ngưỡng mộ cuộc sống của tôi. Tôi muốn đi đâu thì đi, vô tư vô lo, muốn mua gì thì mua không cần quan sát sắc mặt của ai. Nếu như có thể quay ngược thời gian cô ấy sẽ không vì sức ép của gia đình mà kết hôn sớm như vậy, cô ấy sẽ cố gắng làm việc để được độc lập về kinh tế.

Trước đây vài năm, cô ấy luôn cho rằng ở nhà chăm con, dọn dẹp nhà cửa không phải đi làm, không phải tăng ca cũng không phải chịu áp lực gì từ sếp, chỉ cần được ăn no mặc ấm cô ấy  đã vô cùng hạnh phúc rồi.

Cho đến tháng trước, em trai cô kết hôn còn thiếu khoảng 20 triệu, cô muốn lấy số tiền đó cho em trai mượn tổ chức đám cưới. Cô bàn bạc với chồng thì anh ta lập tức từ chối. Cô hơi giận chồng vì cô biết sổ tiết kiệm nhà cô nhiều hơn số đó, cho em trai mượn thì có sao đâu chứ? Nhưng chồng cô vẫn kiên quyết không cho mượn và nói rằng nếu cho em trai vay tiền thì cô tự đi kiếm. Những năm nay tiền cô tiêu đều là anh ta mang về, cô chưa kiếm được một đồng nào cho gia đình cả vậy thì vì sao anh ta phải cho nhà vợ mượn tiền.

Mặc dù rất giận nhưng cô không có dũng khí cãi nhau với chồng, ly hôn cũng không dám ly hôn. Đến lúc này cô mới hiểu ra một điều kinh tế độc lập quan trọng thế nào với phụ nữ. Tự kiếm tiền bạn sẽ có quyền hưởng thụ cuộc sống, có thể hiếu thuận bố mẹ và có tiếng nói trong gia đình.

Hôn nhân có thể không hạnh phúc nhưng phụ nữ nhất định phải có tiền - Ảnh 2
Chỉ khi có tiền, phụ nữ mới có được tiếng nói và sự tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân nếu như phụ nữ không có kinh tế độc lập mà phải dựa vào đàn ông thì đó là một chuyện vô cùng đáng lo ngại. Cho dù họ làm rất nhiều nhưng đàn ông không bao giờ nhớ được những điều tốt đẹp của họ. Đàn ông chỉ nhớ đến những lúc bạn xòe tay xin tiền mà thôi.

Đàn bà phải hiểu rõ một điều, chỉ khi có tiền chúng ta mới đủ dũng khí kết thúc bất hạnh, chỉ khi nào kinh tế độc lập mới có được tôn nghiêm. Vì vậy, cho dù ở tuổi nào đi nữa phụ nữ đều cần phải biết cách tự kiếm tiền, đừng bao giờ sống dựa vào bất kỳ ai, chỉ có như vậy phụ nữ mới có được hạnh phúc và sự tôn trọng.

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