Hãy thuộc lòng những hành động gợi cảm này để chàng 'phát điên' vì bạn

Tâm sự gia đình 24/08/2017 16:27

Những hàng động đơn giản sau của phụ nữ chính là chất men khiến đàn ông say mê điên đảo, sẵn sàng ‘xin chết’.

Phụ nữ đừng nghĩ phải ăn mặc kiệm vải, cử chỉ lả lơi mới hấp dẫn đàn ông. Đôi khi, chỉ vài cử chỉ đơn giản cũng dư sức khiến đàn ông chết mê chết mệt vì bạn.

Hãy thuộc lòng những hành động gợi cảm này để chàng 'phát điên' vì bạn - Ảnh 1
Đừng tiết kiệm nụ cười với đàn ông, hãy để chàng mãi bị giam cầm trong nụ cười của bạn - Ảnh: Internet

Nụ cười tỏa nắng

Không chỉ giúp phụ nữ trở nên xinh đẹp, tươi xinh mà nụ cười còn giúp đàn ông hiểu rằng bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc khi bên họ. Đừng tiết kiệm nụ cười khi bên chàng, hãy để chàng bị nụ cười của bạn ‘giam cầm’ mãi mãi.

Vươn vai buộc tóc

Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng, việc ngắm nhìn người phụ nữ mình yêu vuốt tóc và cột lên để lộ ngấn cổ trắng xinh khiến họ mê mệt không rời. Không chỉ trông đáng yêu, nữ tính mà hành động này còn khơi gợi hứng thú cực hiệu quả.

Khoe vai trần

Không cần phải mặc những bộ quần áo khoe ba vòng nóng bỏng, cũng không cần phải diện giày cao gót chót vót. Hãy cứ dịu dàng, đơn giản trong chiếc áo hoặc đầm trễ vai, khoe xương quan xanh quyến rũ bạn đã dư sức đốn ngã trái tim chàng.

Hãy thuộc lòng những hành động gợi cảm này để chàng 'phát điên' vì bạn - Ảnh 2
Với đàn ông không gì quyến rũ hơn khi thấy người phụ nữ của mình khoác lên mình chiếc áo sơ mi quá khổ - Ảnh: Internet

Mặc áo của chàng

Hình ảnh một người phụ nữ khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng của người yêu một cách tự nhiên, thoải mái khiến đàn ông như bị dán chặt mắt vào. Đây là hành động vô cùng gợi cảm, quyến rũ mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua.

Chơi đùa với trẻ nhỏ

Với đàn ông, một người phụ nữ có thể chơi đùa thoải mái, vui vẻ với trẻ con sẽ là một người mẹ tốt trong tương lai. Họ còn cho rằng, nàng là người có trái tim nhân hậu và biết quan tâm đến người khác.

Hãy thuộc lòng những hành động gợi cảm này để chàng 'phát điên' vì bạn - Ảnh 3
Đừng trang điểm quá đậm, đàn ông thích bạn trông thật tự nhiên trong mắt họ hơn - Ảnh: Internet

Trang điểm nhẹ

Phụ nữ luôn tìm mọi cách để che đi khuyết điểm trên gương mặt bằng trang điểm, tuy nhiên nếu chỉ quan tâm đến việc giấu đi các khiếm khuyết khi trang điểm thì bạn đang gặp phải sai lầm nghiêm trọng. Thay vào đấy, hãy trang điểm nhẹ nhàng và làm nổi bật nét đẹp trên gương mặt mình.

Đừng quên ướm lên người một mùi hương quyến rũ để chỉ cần ngửi thấy mùi hương chàng sẽ nhận ra bạn ngay.

 

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