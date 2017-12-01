Hầm canh xương cho vợ ăn dưỡng thai nhưng mới húp hết 1 bát vợ đã ôm bụng kêu đau dữ dội, chồng mới biết mình vô tâm đến thế nào

Tâm sự gia đình 01/12/2017 07:20

Vừa nói Phương vừa bưng bát canh lên ăn, cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp. Ai dè vừa húp hết bát canh thì Phương ôm bụng rồi kêu đau, Tú hoảng hốt quá chở vợ vào viện.

Phương mang thai đến tháng thứ 4 rồi mà Tú vẫn ngán ngẩm và chưa hết trách vợ và cái lý do đó là Tú chưa muốn có con sớm. Vì suốt mấy 4 năm yêu nhau cứ gạ gẫm là bị Phương 'cấm vận", chính vì vậy mà lần này cưới Tú dặn vợ phải uống thuốc tránh thai sau mỗi lần ân ái để không dính bầu. Thấy vợ gật đầu đồng ý Tú hí hửng lắm, ấy thế mà mới có mấy tháng sau cưới thì Tú đã thấy vợ khoe que thử thai 2 vạch mà anh không dám tin nổi. Thế nên thay vì vui mừng anh lại thảng thốt.

- Sao em lại có thai được. Không thể nào, rõ ràng vợ chồng mình 'bảo hộ' cẩn thận rồi mà.

- Sao em biết được chứ? Chắc tại có hôm làm mấy hiệp một đêm nên em quên uống thuốc. Thôi mà, đằng nào mình cũng sắp lên chức bố mẹ rồi...anh phải vui chứ?

- Nhưng mà suốt 9 tháng em bụng bầu anh sợ không kiềm chế được.

- Người ta cũng làm được thì anh cũng làm được. Nghĩ đến con mà cố gắng, sinh xong em bù cho.

Hầm canh xương cho vợ ăn dưỡng thai nhưng mới húp hết 1 bát vợ đã ôm bụng kêu đau dữ dội, chồng mới biết mình vô tâm đến thế nào - Ảnh 1
Giờ em bầu bí thì anh đâu có làm được gì, em bắt anh về nhà ngủ cạnh em mà không được làm gì anh càng mệt mỏi. Ảnh: Internet

Dù vợ có nói vậy thì Tú vẫn hậm hực, kết quả là ở công ty Tú gia nhập luôn với hội vợ đang bầu rồi đi gái để giải quyết nhu cầu. Mỗi lần ngủ với gái làng chơi Tú có chút thấy tội lỗi với vợ nhưng anh tự nghĩ đợi đến khi Phương sinh xong rồi anh chấm dứt trò ngoại tình cũng chưa muộn.

Từ ngày Phương mang thai có chút nóng tính nên vợ chồng cô cũng hay cãi nhau. Với Tú thì anh càng được thể ra ngoài nhậu nhẹt rồi gái gú, nhiều hôm nấu cơm chờ chồng đến 11 giờ vẫn chưa thấy về khiến Phương lo lắng vô cùng. Bản thân Phương biết rõ vì mình mang thai sớm nên chồng chán ngán….nhưng có con rồi thì cô còn biết phải làm sao được nữa chứ. Ngày hôm đó Phương nói lý do ốm để bắt Tú về rồi cô nói.

- Em bầu bí em biết là anh chán. Nhưng em đang mang thai đứa con của anh chứ có phải ông hàng xóm đâu mà anh lạnh nhạt với em như thế chứ?

- Thế em muốn anh tình cảm với em như nào, với anh muốn tình cảm là phải gần gũi xác thịt. Giờ em bầu bí thì anh đâu có làm được gì, em bắt anh về nhà ngủ cạnh em mà không được làm gì anh càng mệt mỏi. Vậy nên cứ để anh đi nhậu nhẹt đi...

Nghe chồng nói như vậy mà Phương chẳng biết nói câu gì, như người ta bầu bí được chồng chăm sóc chứ Phương thì chẳng nhận được sự quan tâm của chồng. Nhiều hôm đó khám thai người ta thấy Phương đi một mình cứ tưởng cô chửa hoang này nọ. 

Thấy vợ trách móc mình như vậy thì Tú cũng bắt đầu thấy có lỗi, thế là ngày hôm đó Tú quyết định mua xương về hầm cho vợ ăn để dưỡng thai. Vốn không quan tâm kỹ nên lúc ra chợ thì lúc đó cũng đã muộn, thấy người ta bán miếng sườn ế rẻ nên Tú lấy luôn về nấu cho vợ ăn. Đến khi Tú bưng bát canh xương cho vợ ăn thì lúc đó Phương hạnh phúc lắm, cô nhìn chồng thỏ thẻ.

- Anh tự nấu thật đấy hả? Sao hôm nay lại bày đặt thương vợ thế hả?

- Phụ nữ đúng là khó hiểu, chồng quan tâm cũng nói mà không quan tâm cũng nói. Rốt cuộc em có muốn anh như nào hả vợ?

- Em muốn anh thương mẹ con em. Giờ em sẽ ăn hết để không phụ công chồng khổ sở nấu nhé.

Hầm canh xương cho vợ ăn dưỡng thai nhưng mới húp hết 1 bát vợ đã ôm bụng kêu đau dữ dội, chồng mới biết mình vô tâm đến thế nào - Ảnh 2
Anh là chồng vậy mà vợ mang thai đến tháng thứ 6 rồi mà tôi chưa thấy anh đưa cô ấy đi khám thai lần nào. Ảnh: Internet

Vừa nói Phương vừa bưng bát canh lên ăn, cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp. Ai dè vừa húp hết bát canh thì Phương ôm bụng rồi kêu đau. Tú hoảng hốt quá chở vợ vào viện, sau 1 tiếng vợ nằm trong phòng cấp cứu thì bác sỹ bước ra.

- Bác sỹ...vợ tôi có làm sao không ạ?

- Anh là vợ của chị Phương sao?

- Vâng ạ, đúng là tôi ạ.

- Anh là chồng vậy mà vợ mang thai đến tháng thứ 6 rồi mà tôi chưa thấy anh đưa cô ấy đi khám thai lần nào. Anh biết không, ở đây các bà bầu đều được chồng đưa đi khám. Tôi có hỏi thì vợ anh nói rằng anh bận. Thiết nghĩ anh bận gì cũng nên quan tâm vợ mình, phụ nữ mang thai rất nhạy cảm và cần được quan tâm chia sẻ. Thêm nữa hôm nay vợ anh may mắn được cấp cứu cẩn thận nên hai mẹ con không làm sao? Vợ anh đã ăn phải loại thực phẩm bẩn, vợ mang bầu anh đừng nên mua những thực phẩm ế cho cô ấy ăn. Rất nguy hiểm.

Nghe bác sỹ nói mà Tú quỳ sụp xuống, anh cảm thấy mình khốn nạn vô cùng. Mang tiếng có vợ bầu mà anh lại không biết một chút kiến thức nào chăm vợ cả. Tú lao vào ôm chặt lấy vợ xin lỗi rồi hứa từ nay sẽ không bao giờ vô tâm nữa.

Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết

Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết

Đàn bà muốn hạnh phúc, phải học cách buông bỏ. Cái gì nặng quá thì vứt đi, điều gì nhọc lòng quá thì cũng bỏ qua. Nắm hoài làm gì thứ làm mình đau, hại mình, hại cả người thương mình, đáng không?

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Từ khóa:   chồng vô tâm vợ chồng hôn nhân

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