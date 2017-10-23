Gửi những đấng mày râu trọng bạn hơn vợ

Tâm sự gia đình 23/10/2017 16:19

Đi làm, giao tiếp xã hội đàn ông phải đi nhậu là chuyện bình thường. Thế nhưng nhiều người xem bạn nhậu là anh em, chiến hữu, tri kỷ và thậm chí còn coi trọng họ hơn cả vợ con ở nhà.

Lâu lắm, tôi mới có dịp gặp lại Hạnh - cô bạn thân hồi đại học. Mấy năm không gặp, bao nhiêu thứ để kể, để tâm sự. Tôi nhắc khéo, sao không thấy chồng Hạnh chở đi, ai nỡ để vợ bầu bì lái xe một quãng dài. Cô thở dài bảo: Ông ấy còn bận sang giúp người bạn sửa nhà.

Được lời như cởi tấm lòng, Hạnh chép miệng thở dài. Cưới nhau được hai năm, chồng Hạnh là người hiền lành, chăm chỉ nhưng anh có tính cả nể, coi trọng bạn một cách thái quá. Chuyện gì bạn cần cũng xăng xái giúp đỡ. Từ chuyện sửa nhà đến chuyện nhờ chở đi công việc xa lắc lơ cả trăm cây số, chồng Hạnh cũng không bao giờ từ chối. Những cuộc nhậu thâu đêm của bạn anh hiếm khi vắng mặt. Nửa đêm lên giường chuẩn bị ngủ bạn gọi, anh cũng bật dậy mà đi. Nhiều khi mới lãnh lương, anh hào phóng rủ bạn đi ăn, nhậu nhẹt mà quên mất còn cả đống hóa đơn, hũ gạo đã cạn ở nhà. Mà vợ chồng Hạnh đâu có dư dả gì.

Nhà Hạnh có khoảng sân trước nhà rất rộng và đó là địa điểm nhậu vô cùng lí tưởng. Cuối tuần, mấy ông bạn chồng đều kéo đến và Hạnh là người phục dịch từ đầu đến cuối. Anh bảo vợ nấu vài món thật ngon đãi bạn. Hằng ngày bữa ăn phải tiết kiệm mà có bạn phải bò, gà, tôm - toàn những thứ đắt tiền. Chốc chốc anh lại sai lấy cái chén, lấy trái ớt, miếng chanh… Tàn cuộc, sau cái bắt tay, những lời chào sáo rỗng của cánh mày râu thì Hạnh lại lui cui dọn dẹp. Cô lại đang có thai mà chén bát một đống, nhà cửa thức ăn bừa bộn như bãi chiến trường. Nhiều lần vợ chồng lục đục, xích mích cũng vì Hạnh quá mệt mỏi những cuộc nhậu như thế. Nhưng chồng Hạnh nể bạn, cứ chứng nào tật nấy.

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Tàn những cuộc nhậu, anh em bạn bè còn được mấy người - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ở đời, ai cũng cần có bạn. Những người bạn kề vai, sát cánh giúp đỡ nhau trong sự nghiệp và cuộc sống. Thế nhưng, cái gì cũng có giới hạn. Nhiều ông trên bàn nhậu còn khề khà: ‘tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu'- gặp bạn tri kỉ thì uống ngàn li vẫn còn thiếu, nên cứ say sưa, triền miên mà bỏ quên vợ con ở nhà. Chỉ những người đàn ông trưởng thành, trải qua nhiều biến cố trong đời mới nhận ra điều này: Bạn bè chỉ đến bên anh những cuộc vui, còn những lúc ốm đau, hoạn nạn bên cạnh anh chỉ có vợ.

Những đấng mày râu có bao giờ chạnh lòng thương sau những trận chiến ‘không nhậu không về’, vợ mình nóng ruột trông ngóng suốt đêm? Rồi anh say, ói vợ anh lại dọn dẹp, thay áo. Chiến hữu bên anh lúc đó có ai?

Đã là bạn tốt thì ai cũng có sự tử tế nhất định. Tử tế trong sự chừng mực các cuộc nhậu vì ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Tử tế, sòng phẳng trong chuyện tiền nong, không để bạn phải bao mình hoài. Và trên hết phải tử tế với cả vợ của bạn. Không ai cứ mãi đến nhà một người bạn để vợ bạn nai lưng ra hầu hạ, phục dịch. Nếu không một người bạn nào đủ tử tế như thế thì các đấng mày râu cần phải nhìn lại hai từ ‘bạn bè’.

Không có người vợ nào ích kỉ tới mức không cho chồng tham gia các cuộc vui với bạn. Nhưng khi đã có gia đình thì người đàn ông cần phải có trách nhiệm với vợ con, biết cân bằng giữa bạn bè và cuộc sống gia đình. Vợ con, mái ấm gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất với một người đàn ông trưởng thành.

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