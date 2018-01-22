Gửi chồng mê bóng đá: Vợ anh đang đứng trước mặt, đừng mải dán mắt vào màn hình tivi

Tâm sự gia đình 22/01/2018 11:37

Đàn ông nên nhớ, có rất nhiều cơ hội để vui chơi, chỉ có cảm xúc và lòng tin của vợ là điều duy nhất, không bao giờ có lại được khi lỡ đánh mất.

Đàn ông thường có những sở thích mà phụ nữ không bao giờ hưởng ứng nổi như nhậu nhẹt rồi mê bóng đá quá mức. Hễ đến mùa bóng là các ông lại tụ tập ở những quán cà phê để hò reo cổ vũ cho đội mình yêu thích, bỏ mặc vợ con ở nhà trông ngóng, chờ cơm.

Có vô số câu chuyện xoay quanh việc chồng mê bóng đá hơn mê vợ mà mùa nào cũng xảy ra. Các ông thường biện minh rằng, vợ thì ngày nào cũng gặp, bóng đá là theo mùa, không thể bỏ qua cơ hội này được. Suy nghĩ đó có thể đúng nhưng có rất nhiều người đam mê quá mức. Họ sẵn sàng dành hết thời gian rảnh của mình để ngồi hàng giờ trước màn hình tivi mà quên đi sự tồn tại của những người bên cạnh. Nhiều người còn sẵn sàng gạt vợ sang một bên để rộng đường thỏa sức hò hét.

Gửi chồng mê bóng đá: Vợ anh đang đứng trước mặt, đừng mải dán mắt vào màn hình tivi - Ảnh 1
Nhiều ông chồng mê bóng đá hơn mê vợ - Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa bóng, có rất nhiều câu chuyện buồn diễn ra, nhất là chuyện cá độ. Nếu may mắn, đội họ đặt cược chiến thắng, họ sẽ lao vào rượu chè, rồi “bão” thâu đêm. Còn thua cược, họ liền quay sang mắng nhiếc vợ con. Thậm chí, có nhiều gia đình ly tán, phá sản cũng vì người chồng mê bóng đá. Ở đây, tôi không đánh đồng hết những người mê bóng đá chân chính.

Có những người đam mê rất lành mạnh, ủng hộ bóng đá theo cách văn minh nhất. Nhưng không phải ai cũng nghĩ được như vậy. Ngoài chuyện cá cược thua làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, còn có những hệ lụy đối với hạnh phúc hôn nhân.

Thậm chí có những người say mê đến nỗi vợ đau đẻ, bệnh tật ở nhà cũng không thèm đoái hoài. Có nhiều bi kịch đã xảy ra chỉ vì chồng mê bóng đá hơn mê vợ. Đàn ông nên nhớ, có rất nhiều cơ hội để vui chơi, chỉ có cảm xúc và lòng tin của vợ là điều duy nhất.

Có nhiều gia đình, vợ chồng cãi nhau, con cái bơ vơ chỉ vì một trận bóng đá. Các ông chồng hay xuýt xoa khi cầu thủ bỏ lỡ cú đá hay, nhưng lại xem nhẹ cảm xúc của người vợ đang loay hoay trong bếp, nhặt từng cọng rau, nấu từng món ăn mà các ông thích nhất. Đàn ông cần nhớ, vợ của các anh có chân đó. Khi mỏi mệt, cô ấy có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.

Tôi không cấm cản hay bác bỏ đam mê lành mạnh của cánh mày râu. Các anh có quyền được làm những điều mình thích, nhưng đừng vượt quá giới hạn. Đàn ông à! Vui thôi, đừng vui quá. Chuyện gì quá giới hạn cũng sẽ gây ra những điều đáng tiếc. Vợ anh đang đứng trước mặt, đừng cứ mải mê dán mắt vào cái màn hình. 

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