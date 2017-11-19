Tôi cũng nghĩ những điều ấy là đúng cho đến khi chồng tôi ngoại tình. Phải nói lòng tôi lúc đó căm giận như thế nào. Tôi không ngồi yên, gọi cho hai đứa em trai đến ngay quán cà phê của ả nhân tình mà chồng tôi đang ngồi ở đó. Trước mặt biết bao nhiêu người, hai đứa em tôi giữ chặt tay ả, tôi lao đến tát mấy phát như trời giáng vào mặt và nói: “Tao có thể rạch nát mặt mày nhưng tao không làm. Đây là bài học cho hạng đàn bà lẳng lơ, cướp chồng người khác như mày”. Tôi quay sang chồng và bảo: “Tôi viết đơn li hôn rồi, anh về kí đi. Anh tưởng anh lang chạ ở ngoài mà tôi không biết ư? Lâu nay anh luôn tưởng tôi hiền lành đến mức không dám làm gì khi biết chồng ngoại tình . Ngoan ngoãn làm một con đàn bà ngu muội chờ anh no xôi chán chè quay trở về ư? Anh lầm rồi đấy!" Nói xong tôi về, bỏ mặc chồng cùng ả nhân tình ngơ ngác với hàng trăm con mắt dè bỉu cùng những tiếng xì xầm sau lưng.

Người ta bảo, đàn bà đi đánh ghen là đàn bà dại. Đàn ông đã bội bạc, ngoại tình thì nên dứt bỏ. Nếu có đánh ghen thì nhằm vào chồng mà đánh, hơi đâu đi đánh nhân tình. Thậm chí có người còn khuyên đàn ông ở đời ai cũng như thế cả, nhắm mắt cho qua, miễn là sau những giây phút ngoại tình chồng quay trở về và làm một người chồng tốt…

Tôi đánh ghen, đâu như người khác nói là mong muốn chồng quay về hàn gắn như xưa. Một khi chồng đã tệ bạc, dứt áo ra đi tôi cho anh ta đi thẳng. Chiếc gương đã vỡ một lần, hàn gắn liệu có được như xưa? Tôi không thể ôm lại một người đàn ông đã từng phụ bạc mình, đã lên giường cùng người đàn bà khác. Tôi đánh ghen, lí do đơn giản: “Bởi vì tôi thích thế”. Tát ả nhân tình khốn nạn kia tôi xả bao nỗi hờn căm trong lòng. Xả cho những năm tháng thanh xuân mòn mỏi, làm một người vợ tần tảo trong căn nhà kia.

Chồng tôi tưởng tôi hiền lành, không dám làm gì khi anh ta có con đàn bà khác. Tôi chứng minh cho anh ta thấy, giây phút anh ta lên giường với ả nhân tình tôi cũng không còn là người vợ nhu mì chỉ biết đến con cái, loanh quanh trong căn bếp của mình. Chồng đi ngoại tình, tôi cũng mạnh mẽ và dữ dằn như những người đàn bà khác.

Ả nhân tình của chồng, tôi đâu có xa lạ gì. Thỉnh thoảng vẫn cười nhếch mép khó hiểu mỗi lần tôi đi ngang quán của ả. Ngẫm lại, tôi giờ mới hiểu cái nụ cười mỉa mai, châm chọc khi tôi bị cắm sừng kia. Biết chồng tôi đã có vợ mà vẫn lẳng lơ mồi chài rồi cướp chồng người khác. Lặng im, kí vào lá đơn ly hôn thì có vẻ dễ dãi cho ả quá. Tôi tát cho vài cái để ả nhận ra rằng cái giá của việc lăng loàn, cướp chồng người khác. Cho những người xung quanh nhận ra bộ mặt thật của ả.

Đàn bà có năm bảy dạng, tôi không phải kiểu đàn bà nín nhịn, ngồi khóc khi chồng bội bạc ngồi chờ anh ta quay về. Người ta khuyên tôi bình tĩnh, rằng đàn ông nào rồi cũng thế, hãy mắt nhắm mắt mở chừa cho anh ta một cánh cửa để về với vợ con. Đừng bắt đàn bà phải bình tĩnh khi chồng ngoại tình. Càng đừng bắt đàn bà phải bao dung trong những hoàn cảnh như thế. Đàn bà trong cuộc đời này vốn đã thiệt thòi hơn đàn ông rất nhiều, những giây phút đau đớn như thế còn bắt đàn bà phải bình tĩnh, phải cam chịu, phải bao dung. Như thế có quá sức với một người đàn bà?

Tôi không cổ xúy đánh ghen phải tạt axit, phải rạch mặt, phải đánh cho người ta thân bại danh liệt. Mà đánh ghen chỉ cần vừa đủ. Đủ để người ta thấy mình không phải hiền lành nhu nhược. Đánh vừa đủ để cho bản thân mình thỏa mãn nỗi căm hờn của một người đàn bà có chồng bội bạc. Chỉ những ai đã trải qua cảm giác ấy mới thấu hiểu nỗi giằng xé, đau đớn đến tận cùng khi chồng phản bội. Bởi vậy, đừng bắt một người đàn bà có chồng ngoại tình phải học cách đánh ghen thế nào cho đúng.