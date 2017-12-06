Thế nhưng, bôn ba bên ngoài được khoảng nửa năm, nhảy hết công việc này đến công việc khác thấy vẫn không có khả quan. Hùng đành ngậm ngùi về nhà với vẻn vẹn 500 ngàn trong túi.

Ban đầu, Lam không muốn chồng đi vì nhà chỉ vó 2 vợ chồng, con cái chưa có, nếu anh đi nữa thì không biết bao giờ mới có được 1 gia đình hoàn chỉnh. Thế nhưng, Hùng đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

- Thôi thì từ nay anh sẽ cố gắng để có đứa con, an cư rồi lạc nghiệp em ha.

Chồng về tới nhà, dù không mang theo tiền bạc gì nhưng Lam vô cùng vui mừng, cô ôm chầm lấy anh vì lâu ngày không gặp. Hùng cũng nhớ nhung vợ, đâm ra liền đè ngửa vợ xuống giường nói:

Thế là anh lao vào xé áo vợ rồi hôn lên ngực lên cổ cô, nhưng bất ngờ, Hùng khựng lại. Lam hỏi:

- Anh làm sao thế? Tiếp tục đi chứ.

Hùng bỗng nhiên cau có:

- Vết răng trên ngực cô là thế nào đây? Cô... đã ngoại tình khi tôi đi vắng phải không?

Không để vợ giải thích 1 câu, Hùng đã lôi ngay chiếc thắt lưng rồi quất tới tấp vào người vợ, vừa đánh vừa chửi:

- Đồ đàn bà hư hỏng, chồng vừa đi mấy tháng đã ăn nằm với thằng khác, lại còn để nó cắn nát ngực như thế. Khốn nạn.

Lam ú ớ:

- Anh…cho em giải thích.

Hùng đạp vợ:

- Này thì giải thích, đừng có ngụy biện, đừng tưởng tôi là thằng ngốc cho cô xỏ mũi nhé. Nói...thằng nào? Là thằng nào đã khiến cô phản bội tôi? Tôi sẽ đến sống chết 1 phen với nó.

Lúc này, Lam đã bị chồng đánh đến lả người, cô bật khóc:

- Sao vừa về tới nhà, anh đã lôi vợ ra đánh, anh có còn là con người không?

Hùng bực mình quát:

- Câu đó phải hỏi chính mình đi, vì sao bị đánh? Cô mới không phải là con người đó.

Đúng lúc ấy, bà chủ nhà nghe ầm ầm thì đi xuống, nhưng trên tay bà còn bế 1 đứa bé đang khóc lóc inh ỏi, bà gọi:

- Lam ơi, cho con bé bú đi, nó đói rồi, cứ đòi mẹ đây.

Hùng mở cửa nhìn thấy đứa bé lạ thì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, anh quát bà chủ nhà:

- Đứa bé này là ai? Tại sao lại gọi vợ tôi là mẹ? Hay…là..

Thấy mặt Hùng có vẻ biến sắt, bà chủ nhà vội vàng xua tay:

- Không, không, đứa bé này mấy ngày trước tôi có đi chợ trông thấy nó bị bỏ rơi dưới gốc cây nên đem về nuôi. Vì không có sữa mẹ nên nó khóc suốt tôi phải nhờ vợ cậu cho nó ti mỗi ngày, dù cô Lam không có sữa nhưng con bé cứ được ti là hết khóc.

Lam vội vàng ôm đứa bé rồi vạch áo ra cho nó ngậm ti, đứa bé bỗng nhiên cắn Lam khiến cô á lên 1 tiếng. Bà chủ nhà liền nói:

- Nó đang mọc răng đấy. Mấy hôm nay cứ cắn suốt, tay tôi còn bị cắn này.

Ngay lúc đó, Hùng quay sang nhìn vợ:

- Vậy…dấu răng đó là do đứa bé này sao?

Vợ anh khẽ gật đầu còn Hùng thì ôm mặt khóc hận. Vì quá nóng tính anh đã gây ra lỗi lầm nặng nề với vợ. Làm 1 người chồng như Hùng quả thật đáng trách, vừa nghèo, vừa nóng tính, lại vũ phu. Lam có nên ly dị anh ta không?