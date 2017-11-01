Đêm nào vợ cũng gặp ác mộng rồi hét thất thanh: 'Có ma, ma anh ơi', 1 đêm thức canh con ma của vợ mới vỡ lẽ

Tâm sự gia đình 01/11/2017 09:09

Anh không sợ ma, trước giờ anh đều không sợ ma chỉ có điều không hiểu sao vợ anh từ ngày cưới về cô ấy đêm nào cũng mơ thấy ma như vậy và sự thật là...

Vốn dĩ anh là đàn ông, anh chưa bao giờ nghĩ trên đời này có ma làm gì cả. Anh đã từng yêu một người con gái gần 5 năm trước khi yêu và cưới vợ mình. Tất nhiên, chia tay người con gái đó thì lý do không phải ở anh mà là ở họ.

Cô gái đó đã bỏ anh đi theo một anh chàng đại gia. Cũng vì thế anh đã mất một thời gian rất dài để có thể quên đi được mối tình đã cũ. Mãi về sau này gặp người vợ anh bây giờ, cô gái ấy là người đã sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh, mất hết lòng tin của anh.

Anh một lần nữa mở lòng, một lần nữa yêu thương hết mình để có thể ở bên người con gái của mình. Khi anh đã dần quên đi người cũ, yêu thương cô gái của hiện tại thì cũng là lúc tình cũ quay về níu kéo anh. Bản thân anh hiểu rất rõ, bát nước đã hất đi thì không bao giờ lấy lại được. Anh không muốn cố gắng níu kéo những thứ vốn dĩ từ lâu đã không còn thuộc về nhau nữa.

Quyết định cuối cùng của một chàng trai chính là cưới người con gái mình yêu thương về làm vợ rồi yêu thương và bênh vực cô ấy, bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời mình. Trước ngày cưới của anh, anh đã gặp lại tình cũ khi cô gái ấy năn nỉ:

- Anh không thể quay lại với em sao? Em thật sự vẫn còn rất yêu anh.

- Cảm ơn tình yêu của em. Nhưng anh đã yêu người khác rồi, cô ấy sẽ là vợ anh vào ngày mai. Anh hi vọng từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa vì anh không muốn vợ anh phải buồn.

Đêm nào vợ cũng gặp ác mộng rồi hét thất thanh: 'Có ma, ma anh ơi', 1 đêm thức canh con ma của vợ mới vỡ lẽ - Ảnh 1
Có ma, ma anh ơi! – anh lao ra ngoài thì túm ngay được con ma đó và người đó không ai khác lại chính là tình cũ.. - Ảnh: Internet

- Em không còn một cơ hội nào sao anh?

- Trước kia em đã từng có cơ hội đó mà em không trân trọng nó. Giờ thì không rồi.

- Em yêu anh. – Tình cũ nhào đến ôm chặt lấy anh. Anh đẩy mạnh khiến cô ấy ngã ra đất rồi cuống quýt:

- Xin lỗi. – Dứt lời anh bỏ đi luôn.

Anh hiểu, cái gì đã cũ thì đừng nên dùng lại. Anh càng hiểu rõ hơn bất kì ai hết rằng ở thời điểm hiện tại ai chính là người mà anh cần níu giữ và trân trọng. Người mới đến dù thời gian ngắn hơn. Nhưng chính người phụ nữ ấy khiến anh tin tưởng vào tình yêu thêm 1 lần nữa.

Đám cưới cũng được diễn ra vô cùng trang hoàng và hạnh phúc. Anh cười vui mừng nói rằng mình lựa chọn đúng đắn khi quyết định cưới cô gái ấy về làm vợ. Nhưng rồi, ngay đêm tân hôn đã xảy ra chuyện khi vợ anh gặp ác mộng rồi la hét thất thanh về những con ma.

Cũng phải mất đến 3 ngày vợ đều như thế, anh  sợ vợ gặp chuyện nên đã cố gắng thức 1 đêm để cùng vợ canh con  ma của vợ xem hình thù nó như thế nào. Không ngờ đúng nửa đêm thì vợ ôm chặt anh rồi hét thất thanh:

- Có ma, ma anh ơi! – Anh lao ra ngoài thì túm ngay được con ma đó và người đó không ai khác lại chính là tình cũ, anh ngỡ ngàng hỏi:

- Em, em làm cái gì ngoài này vậy? sao lại ăn mặc cải trang thế này để làm gì?

- Em chỉ muốn dọa cô ta để cô ta thần hồn nát thần tính sớm bỏ anh thôi.

- Em điên rồi sao? Đừng có làm cái trò ngớ ngẩn này nữa. Cho dù Hoài có bỏ anh anh cũng không bao giờ bỏ cô ấy đâu.

- Tại sao anh không cho em lấy 1 cơ hội cơ chứ.

- Em là người rõ điều đó hơn ai hết nên đừng hỏi anh nữa. Em về đi, đừng để anh phải bắt gặp em trong cảnh này thêm 1 lần nữa.

Tình cũ uất ức đi về. Từ sau đêm đó vợ anh đã không còn gặp ác mộng mơ nhìn thấy ma nữa. Anh hi vọng gia đình nhỏ của mình sẽ êm ấm mãi về sau này. Còn chuyện đã cũ hãy cứ để nó qua đi. Có những chuyện không nên nhắc đến nữa.

Dù bạn là ai, độc thân hay đã có gia đình, chỉ cần là phụ nữ thì phải đọc bài viết này một lần trong đời!

Dù bạn là ai, độc thân hay đã có gia đình, chỉ cần là phụ nữ thì phải đọc bài viết này một lần trong đời!

Phụ nữ vẫn là chỉ nên dốc lòng vì người đàn ông coi trọng mình. Và cũng chỉ nên giữ lấy người đàn ông sợ mất mình.

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Từ khóa:   tình cũ người yêu cũ tình yêu hôn nhân

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