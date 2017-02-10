Cuối cùng mẹ cũng hiểu con gái mẹ đang gặp chuyện gì. Giờ này hai năm trước, con vẫn còn nằm cạnh mẹ, thủ thì rằng mai con về nhà chồng rồi. Vậy mà con gái mẹ đã kết hôn được hai năm rồi còn gì. Hai năm qua mẹ vẫn luôn dõi theo con và gia đình nhỏ bé của con. Con gái mẹ vẫn hiền lành, nết na lắm. Nhiều lúc, mẹ đã mong con có thể dữ dằn đanh đá một tí, nhưng con vẫn chỉ là đứa trẻ chẳng mảy may vướng bận gì của mẹ. Con biết không, để giữ chồng cả đời, nhiều khi con phải ‘hư’ một chút. Hư ở đây là khôn ngoan, là dám làm điều mình muốn, làm chủ được bản thân mình. Đừng quá hiền lành, quá chiều chuộng chồng. Có như thế thì con mới có thể khiến chồng say mê không chán. Để mẹ dạy con ‘hư’ thế nào để chồng thương yêu cả đời nhé!

Mẹ biết con gái mẹ vốn hiền lành. Nhưng trong hôn nhân, con phải cứng rắn và giữ quan điểm của mình. Có nghĩa là con thích điều gì, con muốn thế nào, hãy để chồng con thấy rõ ràng. Đừng làm điều gì chỉ vì chồng con thích. Hãy làm vì con thích và chồng con cũng đồng ý. Hãy để chồng con thấy con có cá tính riêng mà anh ấy chẳng thấy ở ai được. Cái ‘hư’ ở đây chính là con giữ vững chính mình khi gắn kết cuộc sống của con và chồng với nhau. Đàn ông luôn rất dễ nhàm chán với những thứ họ dễ dàng có được. Vì vậy, ngay cả khi đã là vợ chồng rồi, cũng hãy khiến mình trở nên thật riêng biệt, để chồng không thấy chán chê mà rời bỏ.

Theo đuổi đam mê

Con biết không, ngày trước ba con đã từng nói rằng ông yêu dáng vẻ khi mẹ hăng say làm việc, hay cả ánh mắt đầy đam mê khi mẹ kể về công việc của mình. Đàn ông luôn bị sự đam mê của phụ nữ quyến rũ như thế. Con đừng nghĩ đã lấy chồng rồi thì nên từ bỏ đam mê, hãy chỉ là chỗ dựa để chồng thực hiện điều anh ấy muốn. Con lấy chồng là để có người đồng hành, không phải để hy sinh tất cả mọi điều. Người đồng hành đó sẽ sống cùng con, cho con nghị lực để sống tốt hơn. Là hãy để người đó tiếp sức mạnh để con thực hiện ước mơ của mình. Dù là đam mê nhỏ hay lớn, cũng đừng từ bỏ nha con. Cuộc đời thật sự rất ngắn. Sau này, điều con tiếc nuối không phải là những gì con đã làm, mà là thứ con chưa làm. Và chính những đam mê thế này cũng sẽ khiến chồng con nể và yêu thương con nhiều hơn. Một người phụ nữ có đam mê, lại yêu thương chồng con thì quyến rũ vô cùng!

Quyến rũ nhưng không đưa đẩy

Đàn bà hư là đàn bà gợi cảm một cách lả lướt. Đàn ông mê gái hư cũng vì họ gợi cảm. Con nên thấy điều này ở gái hư. Nhưng hãy là một người đàn bà quyến rũ nhưng không đưa đẩy. Con hãy chăm chút cho bản thân hơn, từ nhan sắc đến vẻ bề ngoài. Có chồng rồi thì càng phải để ý điều này. Đừng để chồng lúc nào cũng thấy con lượm thượm, bất cẩn. Hãy khiến mình tự tin với vẻ bề ngoài ở mọi lúc, mọi nơi. Con cũng nên trau dồi cho bản thân cách nói chuyện, ứng xử khôn khéo với chồng và bạn bè của chồng. Đàn ông sẽ rất tự hào khi có người vợ biết sửa soạn và khiến bạn bè của họ phải tắm tắc khen không ngớt. Hãy quyến rũ theo cách khiến đàn ông quanh con cũng phải ngoái nhìn, nhưng tuyệt đối đừng nhìn lại họ. Có thế thì chồng con mới “đứng ngồi không yên” mà giữ lấy con, con gái à...