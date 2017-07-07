Đấu đá nửa năm trời vẫn không thắng nổi người thứ ba

Tâm sự gia đình 07/07/2017 16:32

Suốt nửa năm qua tôi vô cùng mệt mỏi, đấu đá với cô ta mấy tháng trời nhưng cuối cùng vẫn đẩy chồng mình xa hơn.

Người thứ ba rất lý trí, còn tôi, khi mới phát hiện ra sực việc này đã suy sụp hoàn toàn, tôi mất hết lý trí, mỗi khi nhìn thấy anh ta là cãi vã. Cứ mãi như vậy nên chồng có cảm giác tôi không còn quan tâm và hiểu anh ấy nữa. Anh ta thấy cô gái kia hiền dịu bao nhiêu thì thôi dữ dằn bấy nhiêu, cuối cùng anh ta đã chọn cô gái kia.

Đấu đá nửa năm trời vẫn không thắng nổi người thứ ba - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba là một cô gái vô cùng kinh nghiệm trong việc cướp chồng người khác, trước đây cô ta từng sống chung với 2 người đàn ông đã có gia đình, nhưng không hiểu sau đó phát sinh chuyện gì nên đều chia tay. Tôi đoán lần này cô ta muốn tìm chỗ dựa mới nên đã tìm đến nhà tôi. Cô ta dùng đủ lời ngon tiếng ngọt và đòn tâm lý để tạo mâu thuẫn và chia rẽ vợ chồng tôi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng đang ngoại tình, nhưng bọn họ luôn ở trong bóng tối, hơn nữa chồng chưa bao giờ để lại bất kỳ dấu vết ngoại tình nào. Tôi và chồng chiến tranh lạnh suốt hai tháng trời, chẳng ai thèm quan tâm đến ai, ai có cuộc sống thì tự lo. Anh ấy cũng không nói với tôi một lời nào, còn xem tôi như kẻ thù không đội trời chung, trước mặt bố mẹ anh ta luôn nói xấu tôi để nhận được sự đồng tình của bố mẹ. Anh ta muốn xây dựng cơ sở vững chắc để đá tôi đi và đón cô gái kia về một cách danh chính ngôn thuận.

Tôi hỏi rất nhiều lần, anh ta đều muốn ly hôn, còn nếu như tôi không chịu chia tay thì cũng không sao, ai có cuộc sống của người đó, dù sao thì bố mẹ anh ta cũng tin tưởng con trai mình. Gia đình họ đều coi tôi là người xấu, phòng tôi về mọi mặt, họ không còn tôi là con dâu nữa.

Đấu đá nửa năm trời vẫn không thắng nổi người thứ ba - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chợt nhận ra, cái gia đình trước đây của tôi sao mà xa lạ quá, không có một chút ấm áp nào của gia đình, nếu như không phải vì hai đứa con, tôi thật không muốn về ngôi nhà đó một chút nào. Chắc chắn mọi nười đều cho rằng tôi quá ngốc hoặc là hận cô gái kia. Tôi không hề muốn ly hôn, nhưng một khi phụ nữ gặp phải người chồng và trường hợp giống tôi, ai cũng muốn buông thôi.

Nếu buông bỏ cuộc hôn nhân này, có thể cuộc sống của mẹ con tôi sẽ khó khăn hơn gấp bội nhưng tôi không thể nào vừa phải sống với người chồng và gia đình chồng không còn yêu thương mình mà còn phải dành sức để đấu với người thứ ba. Cuộc sống như vậy chẳng khác gì địa ngục.

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Nếu như không thể khống chế mâu thuẫn giữa dục vọng và hiện thực, cho dù có đổi bao nhiêu người vợ đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

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