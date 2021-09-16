Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với bồ, nhưng khi nhìn rõ mặt ả ta tôi cười ha hả khiến hai người chết sững

Tâm sự gia đình 16/09/2021 04:15

Thấy tôi cười ha hả, chồng và bồ trố mắt kinh ngạc. Tôi cũng không quên chụp lại vài tấm hình làm bằng chứng chồng ngoại tình rồi bỏ ra ngoài.

Tôi và chồng lấy nhau 7 năm, có với nhau hai con đủ nếp đủ tẻ. Tôi dù đã có hai con nhưng rất biết chăm sóc cơ thể. Ai cũng phải trầm trồ vì dáng người thon gọn và làn da trắng hồng của tôi. Hơn nữa, may mắn là khuôn mặt tôi có nhiều nét giống mẹ, ưa nhìn và thu hút. Tôi luôn tự hào vì bản thân trông trẻ hơn so với nhiều người cùng tuổi.

Vì thế tôi là người vợ khiến chồng thấy hãnh diện mỗi khi ra ngoài. Anh luôn yêu thương và chiều chuộng tôi. Nhưng bỗng dưng tôi thấy chồng lơ là với vợ. Anh thường về nhà trễ với lý do tăng ca, cũng không còn ôm ấp hay hôn tôi dịu dàng như trước. Tôi sinh nghi hỏi chồng có việc gì sao, anh vẫn nói là do công việc quá nhiều nên căng thẳng.

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với bồ, nhưng khi nhìn rõ mặt ả ta tôi cười ha hả khiến hai người chết sững - Ảnh 1
Tôi sinh nghi hỏi chồng có việc gì sao, anh vẫn nói là do công việc quá nhiều nên căng thẳng -  Ảnh minh họa: Internet 

Chuyện chăn gối của tôi và chồng cũng thưa dần. Đến 1 tháng sau đó tôi thật sự nghi ngờ. Tôi chắc chắn chồng đang có chuyện gì giấu giếm vợ, anh đang thay đổi. Tôi nghĩ anh có bồ nhí bên ngoài. Dù có vợ đẹp con ngoan thì đàn ông vẫn ngoại tình vì cảm giác mới mẻ. Dù vậy, tôi vẫn cố giữ chút hy vọng rằng chồng chỉ đang gặp khó khăn trong công việc, rất ít khả năng anh phản bội tôi.

Tôi âm thầm tìm cách đọc hết tin nhắn trong điện thoại của chồng để tìm ra nguyên do. Tôi còn học theo bạn lén cài định vị vào điện thoại của chồng. Đến ngày thứ ba theo dõi, tôi phát hiện chồng lén vào khách sạn trong giờ nghỉ trưa. Tôi nhanh chóng đi đến địa chỉ trong điện thoại. Đứng lấp ló gần đó, tôi thấy chồng đi ra khỏi khách sạn với một người phụ nữ tôi không nhìn rõ mặt.

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với bồ, nhưng khi nhìn rõ mặt ả ta tôi cười ha hả khiến hai người chết sững - Ảnh 2
Đứng lấp ló gần đó, tôi thấy chồng đi ra khỏi khách sạn với một người phụ nữ tôi không nhìn rõ mặt - Ảnh minh họa: Internet 

3 ngày sau đó, chồng tôi lại đi vào khách sạn đó. Tôi lại hỏi chồng nhưng anh vẫn nói ra ngoài ăn uống với đồng nghiệp. Tôi đã cho anh cơ hội, quyết định không nhẫn nhịn nữa. Tôi muốn dụ chồng dẫn bồ về tận nhà.

Tôi nói với chồng đi công tác 5 ngày, sẽ dẫn con về ngoại. Chồng tôi tỏ ra bình thản như chẳng vui mừng gì. Nhưng ngay hôm tôi đi, anh đã dẫn nhân tình về nhà. Thấy hai người họ đã vào nhà, tôi âm thầm đi theo sau. Tôi quyết định không đánh ghen, chỉ muốn bắt tại trận chồng ngoại tình. Tôi còn muốn nhìn mặt cô bồ của chồng, xem cô ta có gì để so với người vợ xinh đẹp như tôi.

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với bồ, nhưng khi nhìn rõ mặt ả ta tôi cười ha hả khiến hai người chết sững - Ảnh 3
Tôi đi đến gần giường, nhìn cho rõ gương mặt của ả bồ rồi tôi bật cười ha hả - Ảnh minh họa: Internet

Tôi bình tĩnh đạp tung cửa phòng ngủ, thấy chồng nằm trên giường người không mảnh vai, quấn lấy nhân tình. Cả hai đương nhiên hoảng sợ, luống cuồng tìm quần áo. Tôi đi đến gần giường, nhìn cho rõ gương mặt của ả bồ rồi tôi bật cười ha hả. Hóa ra chẳng ai xa lạ, là cô bạn thân ngày trước của chồng. Cô ta lớn hơn tôi 3 tuổi, lại từng ly hôn chồng. Dù có cô ta cố gắng trang điểm cẩn thận thế nào cũng không che được vẻ già nua, xấu xí của mình. Tôi vừa buồn cười vừa tức giận. Chồng tôi lại ra ngoài tòm tèm với một cô ả thế này sao?

Thấy tôi cười ha hả, chồng và bồ trố mắt kinh ngạc. Tôi cũng không quên chụp lại vài tấm hình làm bằng chứng chồng ngoại tình rồi bỏ ra ngoài. Dù chồng có chạy theo cầu tin tôi cũng không muốn nghe. Tôi đã quyết định ly hôn chồng. Tôi thấy mình chẳng có gì phải níu kéo người đàn ông rẻ mạt này nữa!

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Từ khóa:   chồng phản bội chồng và bồ chuyện hôn nhân

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