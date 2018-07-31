Đàn ông khôn đừng bao giờ bỏ quên vợ mình

Tâm sự gia đình 31/07/2018 05:30

Đàn ông nên nhớ, là đàn ông khôn, sẽ không bao giờ bỏ quên vợ mình, bỏ quên những tình cảm thiêng liêng để chạy theo nhân tình mù quáng mà chẳng được tích sự gì.

Khi trải qua những gian truân trong cuộc sống, đàn ông khôn là người nhận ra giá trị của vợ mình, hiểu hết những nỗi vất vả mà cô ấy phải gánh chịu. Và cuối cùng là biết san sẻ tâm tư, yêu thương chiều chuộng vợ của mình.

"Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Nếu chồng hiểu chuyện, người vợ của họ sẽ là hoàng hậu. Nhưng ngược lại, người đàn ông luôn làm vợ lo lắng thì người phụ nữ chẳng khác gì ở trong tù.

Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng
Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, trời mưa tầm tã, nhưng chị vẫn chạy đến địa chỉ mà người em họ thông báo để tìm chồng. Trong thâm tâm chị vẫn không thể tin người chồng bấy lâu chị yêu thương lại phản bội chị. Chưa kịp đuổi theo những dòng suy nghĩ lan man, thì chị đã thấy chiếc xe của chồng mình bên trong khách sạn. 

Chị vẫn cố trấn an mình bằng cách nghĩ rằng chồng chị chắc có công việc gì đó nên mới trú vào đây, nhưng khi quyết định dùng điện thoại gọi cho chồng thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói cực kì khó chịu:

- Có chuyện gì vậy?

- Anh đang ở đâu? Sao về muộn thế? Em đang chờ cơm đây này.

- Anh ở công ty chứ đâu, ban nãy anh ăn rồi, em cứ ăn trước đi, đừng chờ anh, anh cúp máy nhé.

Như vậy là đã quá rõ rồi, anh đã lừa dối chị, anh giẫm đạp lên sự tin tưởng của chị bấy lâu nay để đi ngoại tình.

Đàn ông khôn không bao giờ lừa dối vợ
Đàn ông khôn không bao giờ lừa dối vợ - Ảnh minh họa: Internet

Chị quyết định quay về nhà, hôm đó mưa rất nhiều nhưng chị không muốn che chắn bằng bất cứ thứ gì cả. Chị muốn lao mình vào cơn mưa đó để được xoa dịu nỗi buồn tủi và thất vọng.

Sáng hôm sau, chị quyết định dậy và ra khỏi nhà thật sớm để đi làm đẹp. Sau đó chị sẽ mua một ít hoa hồng và quần áo. Khi chị đang ở cửa hàng hoa thì anh gọi:

- Sao sáng nay em không chuẩn bị bữa sáng, cũng không gọi anh dậy, em khiến anh đi làm muộn rồi đây này.

- Em không biết lịch trình của anh. Sáng nay em phải đi mua hoa và làm tóc nữa. Em bận rồi, anh tự ăn bên ngoài đi nhé.

Rồi chị cúp máy, đây là lần đầu tiên trong đời chị cúp máy trước anh ấy. Nhưng như vậy đàn ông mới hiểu được cảm giác chưng hửng và hụt hẫng khi bị người khác vô tâm.

Cứ như thế, chồng chị về trễ thì chị cũng tụ tập cùng bạn bè đến khuya, nhưng chị luôn biết chừng mực để làm gương cho chồng.

Hôm đó, chị quyết định về nhà mẹ đẻ một thời gian. Dù sao công việc của chị có thể sắp xếp được. Cái chị cần lúc này là có những người thân thật sự quan tâm và yêu thương mình. Trước giờ, chị chỉ biết yêu thương anh vô điều kiện, còn bản thân chị, chị lại quên mất.

Những dòng nhắn vội của chị đã khiến anh thức tỉnh. Dù chị không nói gì, nhưng những hành động "lạ" mấy hôm nay đã khiến anh hiểu ra là chị đã biết. Nhưng người phụ nữ ấy đã không trách anh lấy một lời. Anh hiểu, chị muốn anh tự nhận ra và suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Hiểu ra rồi, anh lại thương chị vô ngần. Người phụ nữ nhỏ bé mà anh thề sẽ bảo vệ, rồi thì anh lại là người nhẫn tâm giày vò chị. Anh muốn tìm chị quay về. Anh muốn ôm lấy chị thú nhận hết những lỗi lầm. 

Lúc ấy, anh quyết định gọi điện nhưng chị không nghe máy, đến tối, chị bắt máy:

- Anh gọi em gì thế?

- Em đang ở đâu, nhà mẹ à? Anh lên đón em nhé, anh cần em, về với anh em nhé!

Đàn ông khôn đừng bao giờ bỏ quên vợ mình - Ảnh 3
Đàn ông khôn không bỏ vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy mới thấy đàn ông khôn là người không bao giờ bỏ quên vợ mình, nhất là lúc cô ấy buồn và thất vọng nhất. Chỉ có vợ mới có thể thông cảm và san sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Và cũng chỉ có vợ mới là người luôn bên cạnh ta dù cuộc đời có xảy ra bất cứ chuyện gì.

Đàn ông nhớ nhé, lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của người phụ nữ rất lớn. Họ sẽ không để thua bất kì cô gái nào. Và lòng vị tha chỉ có thể dành cho một lỗi lầm, đừng làm gì sai hai lần, chính bạn sẽ là người hối hận.

 

3 chiến thuật 'vàng' phụ nữ thông minh dùng để trói chặt chồng

3 chiến thuật 'vàng' phụ nữ thông minh dùng để trói chặt chồng

Nếu muốn được sống hạnh phúc thì một người phụ nữ cần thông minh, khôn khéo và sắc sảo. Nếu sự thông minh khiến người phụ nữ trở nên kiêu hãnh và tự tin thì khôn ngoan chính là chìa khóa nắm giữ hạnh phúc gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông khôn lý do đàn ông bỏ vợ phụ nữ xinh đẹp bỏ vợ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 52 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm