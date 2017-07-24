Đàn ông đừng quên những điều đơn giản thế này thôi cũng đủ khiến vợ hạnh phúc

Tâm sự gia đình 24/07/2017 22:45

Có những hành động giản đơn tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho chị em mà lâu nay cánh đàn ông không để ý và thường bỏ qua.

Đàn ông thường cho rằng phụ nữ rất khó hiểu và để chiều chuộng phụ nữ quả thật không phải dễ dàng gì. Tuy nhiên phụ nữ không khó hiểu như mọi người vẫn nghĩ, bởi đôi khi chỉ cần những hành động đơn giản của cánh mày râu đã khiến người vợ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

Hôn vợ trước khi đi làm

Hôn vợ là hành động đơn giản thể hiện tình cảm của bạn dành cho vợ, tuy nhiên nhiều ông chồng lại bỏ qua việc làm này vì nghĩ rằng không cần thiết hoặc do tâm lý ngần ngại. Tuy nhiên bạn hãy là người chủ động dành cho vợ một nụ hôn ngọt ngào lên trán, má hay môi xem sao. Chắc chắn vợ bạn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc và yêu thương bạn nhiều hơn mỗi ngày đó.

Đàn ông đừng quên những điều đơn giản thế này thôi cũng đủ khiến vợ hạnh phúc - Ảnh 1
Hôn vợ là hành động đơn giản thể hiện tình cảm của bạn dành cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi vợ

Khi còn yêu nhau chúng ta thường hay dành lời khen cho người phụ nữ của mình và ta nhận được nụ cười, sự mãn nguyện trên khuôn mặt cô ấy. Tuy nhiên sau khi kết hôn nhiều người đàn ông bỏ qua điều này và cho rằng không cần thiết. Đây là quan niệm sai lầm và tạo ra khoảng cách giữa hai vợ chồng. Thay vì đó các ông chồng hãy dành cho vợ những lời khen ngợi, kiểu như “vợ anh mặc bộ này đẹp lắm”, “trong mắt anh vợ là xinh nhất”…Chỉ cần một câu nói khiến vợ vui, hạnh phúc thì chẳng tội gì chúng ta phải kiệm lời cả đúng không nào?

Ôm vợ từ phía sau

Ôm từ phía sau mang đến cảm giác ngọt ngào, lãng mạn khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng thích mê. Cảm giác được chồng yêu thương, che chở và ấm áp khiến cho người vợ cảm thấy yên tâm, hạnh phúc và cảm nhận sâu sắc tình yêu của chồng dành cho mình. Thế nên đôi khi hãy ôm vợ từ phía sau vừa tạo bất ngờ cho vợ vừa mang đến sự ngọt ngào, hạnh phúc cho cả hai. Ôm vợ khi vợ đang nấu cơm, đang rửa bát hay đang dọn dẹp nhà cửa hay đơn giản ôm vợ khi đi ngủ sẽ là điều rất tuyệt cho các cặp đôi.

Tạo bất ngờ cho vợ

Đừng quên dành tặng cho vợ những bất ngờ như một món quà, đi làm về sớm và chuẩn bị bữa tối, đưa vợ đi ăn hay dành tặng những chuyến du lịch dành cho hai người…Chắc chắn nàng sẽ thích mê cho mà xem. Đổi mới không khí hay những món quà, những bữa ăn tối đầy ấm áp, lãng mạn sẽ giúp cô ấy cảm thấy thoải mái, dễ chịu và giải tỏa những căng thẳng trong công việc, cuộc sống. Hơn thế nữa tình cảm của hai người chắc chắn sẽ gắn bó hơn sau mỗi chuyến đi chơi.

Đàn ông đừng quên những điều đơn giản thế này thôi cũng đủ khiến vợ hạnh phúc - Ảnh 2
 Đổi mới không khí hay những món quà, những bữa ăn tối đầy ấm áp, lãng mạn sẽ giúp cô ấy cảm thấy thoải mái, dễ chịu và giải tỏa những căng thẳng trong công việc, cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Nói những lời yêu thương

Những lời yêu thương, những tin nhắn ngọt ngào không bao giờ là thừa đối với mỗi cặp vợ chồng. Mỗi ngày hãy nói chuyện, tâm sự với vợ để vợ cảm thấy mình là người quan trọng để bạn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Dành tặng vợ những tin nhắn yêu thương đầy ngọt ngào để vợ cảm nhận được sự quan tâm của bạn. Chắc chắn vợ sẽ rất vui khi bạn làm điều này mỗi ngày và giúp cuộc hôn nhân của hai người thêm phần bền chặt.

Có những việc làm đơn giản khiến người phụ nữ của mình hạnh phúc. Thế nên chẳng có lý gì chúng ta không dành cho vợ những tình cảm của mình không chỉ bằng lời nói mà cả những hành động thiết thực. Làm vợ vui, vợ hạnh phúc là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người đàn ông đó.

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