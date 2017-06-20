Đến tối, mẹ thấy lạ khi dù trời có nóng nhưng con vẫn nhất quyết mặc chiếc áo dài tay để ngủ. Tất nhiên, linh cảm của một người mẹ đủ để mẹ biết con đang giấu mẹ điều gì đó. Mẹ giả vờ như nắm lấy cánh tay của con thì mẹ sững người khi con giật mình như đau lắm. Con gái nhỏ đứng im nhìn mẹ. Con không tránh mẹ nữa, mẹ vén tay áo dày lên, mệt vết bầm tìm kéo dài trên cánh tay mềm yếu của con. Mẹ thấy con cúi mặt, như cố ngăn nước mắt đang chực trào. Bàn tay mẹ xoa xoa vết bầm, cứ thế rồi con khóc, như đã nín nhịn từ rất lâu. Con khóc, con đau. Mẹ nhìn, mẹ đau gấp bội.

Hôm qua con gái mẹ về nhà. Chắc cũng đã mấy tháng rồi từ ngày mẹ tiễn con về nhà chồng. Con gái nhỏ của mẹ không cười nhiều nữa. Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra và cũng chưa dám hỏi con. Mẹ biết con về nhà không phải để nghe những câu hỏi. Cứ thế mà chúng ta ăn cơm rồi lại quây quần bên nhau như thuở con chưa có chồng.

Ngày mẹ cầm tay con để vào tay con rể, nói không buồn là mẹ dối gạt mình. Mọi bà mẹ trên thế gian này đều sẽ buồnkhi để con gái theo chồng. Đó là cảm giác mất mát con gái nhỏ mẹ đã yêu thương suốt mấy mươi năm dài. Nhưng biết con lấy được tấm chồng tốt, mẹ sẽ bớt những mong mỏi hơn. Mẹ thà rơi nước mắt như thế để tiễn con về nhà chồng để con có một chỗ dựa cả một đời về sau. Mẹ sẵn sàng trao con cho một người đàn ông con đã tin tưởng. Nhưng con biết không, nếu người đàn ông đó không còn có thể là chỗ dựa cho con, mẹ nhất quyết sẽ không để con bên nó. Vì đàn ông đánh vợ thì chỉ đáng...bỏ đi thôi con à

Ba và mẹ đã sống với nhau gần 30 năm dài. Cả hai không phải lúc nào cũng có thể vui vẻ và hạnh phúc, cũng có khi cơm không lành, canh chẳng ngọt. Ba là người rất nóng tính nhưng ông ấy dù có giận đến thế nào, dù mẹ có lỡ cư xử quá đáng ra sao, cũng chưa một lần đánh mẹ. Ông ấy có thể đập đồ đạc hay giận dữ bỏ đi, cũng chưa bao giờ giơ tay đánh mẹ dù chỉ là một cái. Mẹ hiểu đó là là cả một sự tôn trọng và trân trọng của ông ấy dành cho mẹ. Và hơn hết, cha con hiểu, vết thương lòng nhiều khi chẳng ám ảnh bằng cái đánh của người mình yêu thương. Huống hồ, đàn bà là để yêu thương và trân trọng, không phải để đánh đập con à. Đàn ông đánh con, chính là đã không còn đủ yêu thương và bao dung, nhẫn nhịn.

Đàn ông như thế, bỏ đi con à, không đáng. Ngay cả khi con chỉ vừa mới kết hôn, mẹ vẫn muốn con chia tay. Chỉ mới về ở với nhau chưa bao lâu mà đã thương tổn nhau như thế thì cả một đời về sau con sẽ thế nào? Danh dự, thể diện hay bất cứ gúc mắc nào con đang đắn đo cũng không quý giá bằng thân thể của con gái mẹ cả. Bạo lực là thứ một khi đàn ông đã cầm trong tay thì sẽ không bao giờ buông bỏ được cả. Rồi con sẽ càng khổ đau và bất hạnh. Đừng bao giờ cam chịu với bạo lực cả con à. Con không thương con thì ai có thể thương con đây? Rồi những đứa trẻ sau này phải lớn lên với sự đánh đập của cha nó, tội tình nhường nào hả con?

Về đây với mẹ, bỏ hết thảy về đây với mẹ. Mẹ biết mình không thể ở bên bảo bọc con cả một đời. Nhưng chắc chắn mẹ sẽ không để con ở cạnh một người mải miết tổn thương con. Nhà mình luôn đợi con về, dù có thế nào. Mặc miệng đời, mặc lời ra tiếng vào, cha mẹ sẵn sàng đón con về. Ít ra khi ấy con gái mẹ sẽ không phải khổ đau nữa.

Mẹ luôn tin, con gái mẹ xứng đáng được hạnh phúc. Nếu hôm nay con bất hạnh, chính là vì con đã chọn lầm người. Một lần nhầm lẫn không có nghĩa là cả đời khổ đau con à. Lấy nhầm chồng rồi thì mình lại chọn lại, cho đến khi con có thể được hạnh phúc. Đàn bà, quan trọng nhất là hạnh phúc con gái à. Vì vậy, đừng bao giờ bất lực với bất hạnh.

Về đây với mẹ, con gái nhé!