Đàn ông à, đừng tiết kiệm lời khen với vợ mình

Chỉ cần một lời khen của chồng, sẽ khiến người phụ nữ cảm thấy tự tin và hạnh phúc với với chính mình. Dù cuộc sống có mỏi mệt đến thế nào, thì họ vẫn luôn có động lực để làm đẹp , luôn nở nụ cười rạng rỡ. Lời nói có thể thay đổi được một con người, là một người đàn ông tâm lý họ sẽ biết điều này, để có được một cuộc sống hôn nhân tràn đầy sức sống.

Họ chẳng đòi hỏi những gì cao xa, điều mà người phụ nữ cần nhất trong gia đình đó là một người chồng luôn biết lắng nghe, sẻ chia và dành cho họ những lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng.

“Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai” - Phụ nữ dù có tức giận đến đâu, có cứng rắn đến mấy, nhưng họ cũng sẽ yếu lòng trước những lời nói ngọt ngào của đàn ông.

Khi ở bên cạnh một người chồng tâm lý, phụ nữ sẽ luôn cảm thấy an yên, lòng chẳng bận tâm quá nhiều về những nỗi lo. Đã là vợ chồng sống chung một mái nhà, chẳng thể nào né tránh được những lần cãi vả, hờn giận. Nhưng những lúc này, người chồng hiểu chuyện sẽ biết lựa lời mà nói cho vừa lòng vợ, nếu chồng có cư xử từ tốn thì chẳng có người phụ nữ nào lại lồng lộn lên với chồng.

Nếu phụ nữ là người có lỗi, họ sẽ sẵn sàng nhận lỗi trước mặt chồng một cách chân thành không hề né tránh. Ngược lại, nếu đàn ông là người có lỗi, dù đàn bà tức giận đến cỡ nào, chỉ cần đàn ông biết ăn năn và nói được một câu làm lành, cũng khiến lòng phụ nữ dịu lại.

Là phụ nữ, ai cũng muốn được yêu thương, được chồng chiều chuộng, đôi khi vì nặng lòng với những vất vả lo toan của cuộc sống mà họ trở nên cáu gắt và khó chịu với chồng. Người đàn ông tâm lý, sẽ biết nói những lời an ủi, động viên họ mỗi ngày. Trước sự thông cảm và sẻ chia của chồng, người vợ sẽ chẳng bao giờ nặng lời với chồng thêm một lần nào nữa. Thay vào đó là những cái nắm tay thật chặt, cái tựa nhẹ nhàng vào bờ vai của chồng, tự dặn lòng vượt qua khăn khó.

Đàn bà sẽ luôn dịu dàng, thánh thiện khi ở bên người chồng biết lắng nghe và nói những lời yêu thương với họ, đừng bao giờ chấp nhặt phụ nữ vì những điều vụn vặt trong cuộc sống. Sau cơn giận, họ lại an nhiên trở về bên vòng tay của người đàn ông, họ chẳng để bụng, tính toán chỉ mong ước có một người luôn thấu hiểu và che chở cho họ.

Người phụ nữ sẽ luôn chăm sóc và yêu thương lấy mình, khi lấy được một người chồng biết lo lắng, quan tâm tới gia đình. Hiếm có người phụ nữ nào tự tạo động lực để làm đẹp cho bản thân, khi ngày ngày phải loay hoay, bận vù đầu với chuyện cơ quan, cơm nước, nhà cửa, con cái. Họ cũng không có cảm hứng để làm đẹp, khi chồng chẳng bao giờ để ý hay khen ngợi họ bất cứ điều gì. Người chồng khôn khéo hãy biết lấy lòng vợ, tạo động lực làm đẹp cho vợ bằng những lời nói bình dị, yêu thương nhất.

Là đàn ông, đừng bao giờ ngại ngần khi trao cho phụ nữ một lời khen, cử chỉ ngọt ngào, cũng vì không làm được những điều này mà nhiều đàn ông đã vô tình đánh mất đi vẻ đẹp hiền lành, dịu dàng vốn có của người phụ nữ. Cũng chỉ vì sự ích kỷ, nhỏ nhen mà gia đình thường xảy ra “chiến tranh lạnh”, những lần cãi vả hơn thua.

“Hôm nay em rất đẹp”; “Anh thấy em trang điểm lên rất xinh”; “Càng ngày anh thấy em càng trẻ ra”.... Chỉ cần một lời khen như thế thôi cũng làm cho người phụ nữ tự tin hơn vào chính bản thân của mình. Có niềm vui nào sánh bằng khi được người mình yêu thương khen ngợi. Một khi đàn bà đã quyết tâm để làm đẹp họ sẽ nổ lực hết mình, họ sẽ luôn chú ý tới bản thân nhiều hơn để thực sự quyến rũ và xinh đẹp trong mắt chồng, chứ không phải dừng lại ở lời khen.

Người phụ nữ có trái tim “mong manh dễ vỡ”, dễ yêu thương, dễ ghét, dễ giận hờn nhưng họ cũng dễ dàng tha thứ, bao dung. Đàn ông chẳng cần làm những gì cao siêu để lấy được lòng vợ, mà hãy luôn nhẹ nhàng, biết nói những lời từ tốn với cô ấy ngay khi cả hai đang giận hờn. Nếu không thể nói được những lời ngọt ngào, đàn ông nên biết kiên nhẫn đợi khi nào cô ấy bình tĩnh hơn, hãy nói cho vợ biết cô ấy đã làm sai điều gì.

Một người phụ nữ hạnh phúc là khi lấy được người chồng bản lĩnh luôn yêu thương và biết khen ngợi vợ - biết tạo động lực cho vợ mỗi ngày.