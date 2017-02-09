Hôm qua, em hỏi tôi, thế thì yêu bao nhiêu là đủ, yêu thế nào mới là nặng lòng vì đàn ông? Tôi im lìm trước đôi mắt sưng húp nhạt nhòa nước mắt của em. Tôi im lặng vì tôi hiểu, chẳng có lời khuyên nào có thể hiệu nghiệm với đàn bà đã nặng tình đến thương tổn cả. Vì nếu có thể nghe tôi, có thể hiểu rõ khổ đau thì đã không thế này. Dù tôi có nói với em yêu đủ là phải yêu bản thân mình nhiều hơn, yêu nặng lòng là cứ khổ đau không dứt vì đàn ông thì liệu em có còn tin hay không? Với đàn bà nặng tình , người có thể cứu họ khỏi bất hạnh, vẫn chỉ có bản thân họ mà thôi...

Đàn bà sinh ra đã lắm tình cảm . Cũng vì họ yếu đuối và nhiều yêu thương. Tôi tôn trọng và yêu thương đàn bà vì họ giàu yêu thương và bao dung. Nhưng tôi cũng trách họ, vì lắm lúc, sao lại nặng tình với đàn ông như thế? Nặng tình có mấy cơ may mà hạnh phúc? Nặng tình lại bất hạnh, lại khổ đau không dứt thì để làm chi? Đến quên cả thân mình, đến dang dở cả hạnh phúc của bản thân thì đáng sao? Đàn bà nặng tình đã khổ, tận tâm với kẻ bạc tình lại càng bất hạnh...

Những người đàn bà như thế như một lần yêu là cho cả đời. Một lần say là như chẳng thể tỉnh dậy khỏi rượu tình. Vì không thể buông mà chấp nhận, mà cam tâm tình nguyện ôm hết những khổ đau. Là họ nặng tình, là họ muốn tình yêu, hơn cả hạnh phúc. Cũng vì họ trọng tình cảm, quý hồi ức, sống với hết thảy những cảm xúc không ngơi nghỉ của bản thân. Tôi trân trọng trái tim lúc nào cũng ấm nóng của họ. Vì nếu có thể yêu sâu yêu dài lâu thì đáng thiết tha và mong đợi lắm sao? Nhưng nếu không thể, dang dở một đường tình thì lại không chịu nổi những nặng nề mà chính họ khiến mình vướng phải. Nhất là...nặng tình với kẻ bạc tình...

Người em ấy của tôi có một cuộc tình 5 năm dài với một chàng trai. Em đã không ít lần tha thứ cho anh ta, vì em thương. Em bảo với tôi rằng, chỉ vừa vài tháng trước đây, anh chàng còn dẫn em về ra mắt gia đình. Em và anh ta còn cùng nhau đi thử áo cưới, chuẩn bị cho một cái kết tốt đẹp của cả hai. Vậy mà, anh ta không ngần ngại nói lời chia tay, cũng vì ham giàu sang, thích của lạ. Em như chết sững khi nhận những bức ảnh nhạy cảm của chồng tương lai và cô gái lạ. Điện thoại còn âm ấm khi em chỉ vừa nói chuyện với người tổ chức tiệc cưới thôi mà. Em như không dám tin. Lời lý giải của anh ta lại là “Vì em khó quá, anh cũng phải giải quyết nhu cầu của mình chứ”. Thế rồi chia tay, thế rồi như chưa hề có ý định bên nhau cả một đời.

Đàn ông bạc tình là tàn nhẫn như thế. Họ sẵn sàng ra đi, ngay cả khi đã có với nhau cả một đoạn dài những duyên phận. Nhưng đàn bà lại không hiểu, chẳng điều gì có thể níu chân đàn ông bạc tình cả. Họ đã dám phá bỏ đi hết những thiết tha một thời thì còn điều gì để giữ chân họ được nữa đây? Cô em của tôi cũng đã không nhận ra điều đó. Em vẫn níu kéo, vẫn mong đây cũng chỉ trong số những lần anh ta bay nhảy. Vì em không dám từ bỏ một chàng trai em đã dành cả thanh xuân để trân trọng. Nhưng càng níu kéo thì tay lại càng đau, tim vẫn xước mãi không dứt.

Tôi vẫn mong, đàn bà có thể thương lấy mình một chút. Yêu đương đắm say, say đến cuồng nhiệt cũng không sao. Nhưng tuyệt đối đừng nặng tình bi lụy, nhất là với kẻ bạc tình. Đàn bà là để yêu thương, muôn đời vẫn thế, có ra sao vẫn như vậy. Và công chúa vẫn là công chúa, vẫn có thể sống xinh đẹp và kiêu hãnh ngay cả khi không có hoàng tử. Phải nhớ điều đó, đàn bà nhé!