Đã là đàn bà thì nên biết duyên hết phải đoạn, tình hết phải tan

Tâm sự gia đình 26/07/2017 16:43

Có bao nhiêu phụ nữ biết buông tay đúng lúc khi duyên hết tình tan? Hay đến khi trải qua vạn lần đau, những đêm dài trong nước mắt thì phụ nữ mới buông xuống.

Có bao nhiêu phụ nữ biết buông tay đúng lúc khi duyên hết tình tan? Hay đến khi trải qua vạn lần đau, những đêm dài trong nước mắt thì phụ nữ mới buông xuống. Buông tay luôn là lựa chọn cuối cùng và khó khăn nhất đối với đàn bà Bởi đâu đàn bà lại cố chấp đến thế? Có phải vì yêu?

Thực tế có rất nhiều người vợ bị chồng phản bội, lừa dối và tình yêu đã nguội lạnh nhưng họ vẫn ở lại chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình mặc cho người chồng thờ ơ và lạnh nhạt. Khi tình cảm hết đàn bà luôn nghĩ đến con cái, đến sự mất mát của con cái nên chẳng ai còn nghĩ đến chuyện sống cho bản thân. Nhưng kéo dài nỗi đau, tiếp tục chung sống bên người chồng bội phản đàn bà có lấy một ngày thanh thản không?

Đoạn tình khó nhưng không có nghĩa là không thể

Không có nỗi đau nào không thể lành với điều kiện bạn phải dũng cảm cắt bỏ đi nguyên nhân gây ra vết thương. Dù là người mạnh mẽ và dũng cảm đến đâu cũng đừng bao giờ nghĩ rằng bạn có thể sống thanh thản và bình yên với một vết thương âm ỉ và gây nên nỗi đau triền miên. Trong hôn nhân cũng vậy, có bao nhiêu người đang sống vì con cái? Có bao nhiêu phụ nữ đang đối mặt hàng ngày với nỗi đau không thể diễn tả bằng lời nói? Đàn bà à, đã là mẹ rồi thì hãy dũng cảm đau một lần rồi thôi. Có bình yên nào mà không xót xa, hãy mạnh mẽ buông tay khi tình đã hết, nghĩa đã cạn.

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Có bình yên nào mà không xót xa, hãy mạnh mẽ buông tay khi tình đã hết, nghĩa đã cạn. - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mãi nhận thua thiệt về mình

Đàn bà luôn nhận thua thiệt cho bản thân chỉ vì một chữ “bình yên” cho gia đình, nghĩ cho con cái. Nhưng liệu có ai nghĩ rằng ai cho họ bình yên, ai từng nghĩ cho họ. Vì vậy đàn bà ạ, đừng cứ chấp nhận thua thiệt về mình mãi, hãy buông những thứ không còn xứng đáng và tìm kiếm cho mình chốn bình yên trong tâm hồn. Đàn bà nếu mãi chịu đựng thì khác gì đã chết, đừng để thanh xuân của mình trôi đi trong đau khổ ủ ê. Cũng đừng đợi chờ quá lâu người đàn ông bạc bẽo. Đàn ông đã muốn đi không ai giữ được, đàn ông đã hỏng cũng không thuốc gì chữa khỏi. Đàn bà có thể tha thứ lần một nhưng tuyệt nhiên không nên có lần 2. Bởi đàn ông ngoại tình lần 2 thì đó đã là thói quen ngấm vào máu khó mà thay đổi được.

Đã là đàn bà thì nên biết duyên hết phải đoạn, tình hết phải tan - Ảnh 2
Đàn bà ạ, đừng cứ chấp nhận thua thiệt về mình mãi, hãy buông những thứ không còn xứng đáng và tìm kiếm cho mình chốn bình yên trong tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Buông tay luôn là chuyện sớm muộn

Cho dù nghĩ cho con cái cho bình yên của gia đình thì đến cuối cùng đàn bà cũng phải chấp nhận một điều duyên cạn tình hết, buông tay là chuyện phải làm dù sớm hay muộn. Vậy thà buông tay sớm hơn để sống một cuộc đời mới thanh thản và nhẹ lòng. Đến cuối cùng cũng chẳng ai có thể sống thay cuộc đời của người khác. Đàn bà dẫu sao cũng nên một lần sống cho bản thân mình.

Đàn bà khôn đừng xen vào hạnh phúc của người đàn bà khác

Đàn bà khôn đừng xen vào hạnh phúc của người đàn bà khác

Những điều có thể giành trên tay một người khác thì chắc chắn cũng sẽ có lúc bị cướp đi. Đơn giản vì những thứ có thể giành được sẽ không bao giờ chịu ở yên bên cạnh ta. Đàn ông cũng vậy

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Từ khóa:   tình yêu hôn nhân đàn ông đàn bà

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