'Cùng là phụ nữ sao mẹ lại ghét con đến thế, trước đây không phải mẹ cũng từng làm con dâu sao?'

Con gái phố thật nhưng được sống trong gia đình có truyền thống từ nhỏ nên tôi được dạy cho làm sao phải đối nhân xử thế thật tốt. Đặc biệt đối với mẹ chồng tương lai. Vì thế ngay ngày đầu về làm dâu tôi đã luôn cố gắng hết mình để nhận được sự yêu quý từ mẹ chồng.

Tôi sống ở thành phố, về làm dâu quê đã là một điều trước nay tôi chưa từng nghĩ đến. Dù sao thì vì tình yêu con người ta có thể hi sinh nhiều hơn thế. Đặc biệt đối với phụ nữ, vì vậy mà tôi đã đồng ý làm vợ của anh, một chàng thợ xây gia đình sống ở vùng ngoại ô thành phố.

Tôi thật sự đã làm tất cả mọi thứ. Từ việc nhà, việc ở cơ quan cho đến cả những việc nhỏ nhất. tôi đã cố gắng làm để khiến mẹ chồng hài lòng về mình. Nhưng hình như chưa khi nào bà cảm thấy hài lòng về tôi cả. Tôi có thể hiểu được những gì mẹ chồng đối xử với mình. Nó không phải là một chuyện mẹ chồng ghét con dâu bình thường mà đó đích thị là sự kì thị dành cho con dâu.

Tôi từng hỏi chồng mình nhiều lần về mối quan hệ của mẹ chồng và bà nội trước đây. Nhưng chồng tôi im lặng không cho tôi biết mọi chuyện. Anh chỉ nói với tôi rằng mối quan hệ của hai người không được tốt lắm. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình thật sự chăm chỉ, thật sự cố gắng làm sao cho chu toàn mọi chuyện thì mẹ chồng sẽ không còn ghét mình nữa.

Vì tôi hiểu và không thể thấy trách bà được. Gia đình chồng tôi có một mình anh, đã thế bố anh còn mất từ lâu. Một mình mẹ anh, người phụ nữ ấy đã tần tảo nuôi anh khôn lớn thành người. Làm sao tôi có thể trách một người phụ nữ như thế. Vậy mà, không hiểu tôi đã làm những gì mà mẹ chồng ghét tôi đến vậy. Chỉ cần tôi rán cháy trứng bà lập tức chửi bới tôi rằng: “Cái đồ ăn hại, chỉ có rán quả trứng thôi cũng không xong!”. Hay có lần tôi rửa bát làm vỡ cái bát bị bà nói mỉa mai: “Kiểu này chắc nhà mình phải dùng hết bằng đồ nhôm thôi chứ không có ngày phải ăn tay bốc”…. Và ti tỉ những thứ chuyện to nhỏ khác mà không thể nào tôi kể hết được.

Trong cái lúc mệt mỏi ấy thì tôi lại mang bầu. Tưởng đâu sẽ được mẹ chồng cưng chiều vì dù sao cũng đang mang trong mình đứa cháu của bà. Vậy mà, bà không những không cưng chiều mà còn ghét bỏ tôi hơn cả trước kia.

Mẹ chồng thường xuyên nói tôi lười biếng trong khi bụng bầu của tôi đã to vượt mặt rồi. Chưa kể, tôi khệ nệ làm việc đã là quá sức huống hồ đến chuyện công việc trong nhà. Nhưng mẹ chồng không mảy may đoái hoài gì cả. Bà càng ghét bỏ tôi hơn, thậm chí lúc tôi sinh con trong thời gian ở cữ mẹ chồng cho tôi ăn uống vô cùng kham khổ.

Chắc nói đến đây ai cũng thắc mắc chồng tôi đi đâu. Anh ấy là người bận công việc, vì sự nghiệp nên đang cố gắng để có thể có vị trí cao hơn. Vậy nên anh phải đi công tác liên miên kể từ ngày cưới mà không ở nhà với tôi.

Vừa ở cữ được 1 tháng mẹ chồng đã bắt tôi dọn dẹp và làm việc. Quá sức chịu đựng của bản thân nên tôi đã bật khóc và hỏi mẹ:

Cùng là phụ nữ sao mẹ lại ghét con đến thế, trước đây không phải mẹ cũng từng làm con dâu sao?

Mẹ… mẹ…

Tại sao hả mẹ? – tôi tiến lại gần mẹ chồng với đôi mắt ngấn lệ hỏi. Mẹ chồng lảng đi rồi nói lại:

Mẹ xin lỗi.

Sau lần đó mẹ chồng đối xử với tôi tốt hơn. Bà đỡ soi xét tôi hơn. Tôi cũng đã hỏi được câu chuyện về mẹ chồng. Mẹ kể với tôi rằng trước kia từng bị bà nội đối xử tệ bạc quá. Không phải bây giờ mẹ dùng con dâu để trả thù lại những gì mình đã phải chịu mà là vì mẹ quá ám ảnh với những điều trước kia mình đã từng trải qua nên mới đối xử với con dâu như vậy. Mẹ cũng xin lỗi tôi vì đã tệ bạc với tôi suốt gần 3 năm qua.

Với tôi thì mọi chuyện êm đẹp hơn nhiều. Ít nhất thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Tôi không phải một người phụ nữ sống không biết điều. Chỉ hi vọng gia đình nhỏ này sẽ mãi êm ấm và hạnh phúc như những gì vốn có của nó.