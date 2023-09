Cộng đồng mạng phát sốt với bức thư của ông bố siêu hài hước gửi cho cậu con trai vừa ra đời

Mới đây, ông bố trẻ có nick name Tuấn Linh đã đăng bức thư gửi cậu con trai vừa mới sinh lên facebook cá nhân và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Với giọng văn siêu hài hước, anh đã thể hiện tình cảm vui mừng của một ông bố trước sự ra đời của con trai mình.

Chào thanh niên nghiêm túc!

Mừng cậu ra đời. Tớ là bố cậụ, kể ra thì cũng hơn có 26 tuổi thôi, không nhiều lắm nên mình cứ xưng cậu tớ cho nó dễ nói chuyện!

Trong lúc giải lao giữa hiệp, về nhà tắm rửa, tớ định tán phét với câụ vài việc thế này, dù sao thì cũng là 2 thằng đàn ông với nhau, nên tớ cứ chém thế, khi nào cậu bật được thì cứ tự nhiên.

Sơ qua về quá trình cậu trong bụng vợ tớ đến giờ.

Đầu tiên, đây là phản ứng của tớ khi vợ tớ thông báo mang bầu, tớ copy nguyên lại cho cậu xem:

Thùy Dương

Em bau 5 tuan roi

Tuấn Linh



wtf?

Lúc 2 tháng, cậu dọa vợ chồng tớ là cậu ra ngoài. Tốt, thanh niên là phải tự lập, nhưng chưa đủ lông đủ cánh mà tự lập thì cũng hơi mệt, lại còn phiền người khác nữa. Cũng may là cậu biết nghe lời.

5 tháng, cậu lại đòi chui ra phát nữa, tuy nhiên lần này không căng như lần trước. Bác sĩ cho mấy thứ đồ chơi để mẹ cậu uống vào cho cậu chơi, cậu nằm im.



Anh Tuấn Linh- chủ nhân bức thư hài hước

Đủ ngày đủ tháng, con người ta non hơn cậu mà chui ra hết rồi, còn cậu nằm im, cũng nóng ruột. Cũng biết troll đấy Tớ tưởng cậu ra là có răng, mọc râu rồi chứ mỗi tóc rậm thôi thì vẫn còn thanh niên chán

Tất cả các ảnh siêu âm cậu bọn tớ sẽ giữ, sau này nếu cậu có con thì khoe ra vênh mặt lên với nó, bố mày ngày xưa đây này, cũng như tớ sắp sửa khoe với cậu cái ảnh của tớ ngày xưa ông bà giữ đến giờ

Cái sự sinh cậu nó vất vả thế nào, nhất là mẹ cậu – tức là vợ tớ ấy, nói thì cậu cũng chả hiểu gì đâu, cứ lấy vợ rồi đẻ con đi thì biết! Mang ra mặt lì như đít chai, cấu phát đầu thì khóc, phát thứ 2 trơ cmn mặt ra luôn, còn vợ tớ thì đếch thấy đâu Tiêm cũng tỉnh bơ, mày hơn bố mày rồi con ạ

Tóm tắt thế, trong khi tắm tớ nghĩ được mấy sự thế này, giờ chia sẻ với cậu:

- Cậu cố gắng bú ngoan, sạch sẽ, không làm mẹ cậu tắc sữa. Cậu biết đấy, nếu tắc thì tớ sẽ phải hút cho thông thay cậu, nhưng như thế thì không nên tí nào, Chúng ta nên biết giữ gìn của chung, cậu thích ruột, còn tớ thì chỉ thích vỏ, và tớ thì cai sữa được 24 năm rồi, thế nên chúng ta nước sông không phạm nước giếng, của bền tại người cậu ạ, sử dụng phải đi kèm với bảo trì bảo dưỡng. Tớ nói thế cũng vì tốt cho cậu thôi!

- Bú xong thì ngủ, không ai cần cậu thức thời gian này cả. Thức xong khóc ầm lên mệt ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác, thậm chí là cả hàng xóm lắm, mà tớ nói rồi đấy, thanh niên lớn rồi, không nên làm ảnh hưởng đến người khác.

- Ăn ngoan, ngủ ngoan thì sẽ không ốm, mà không ốm thì có nhiều thời gian để chơi đồ chơi hơn, thế nên tùy cậu chọn. 1 bên ngoan ngoãn thì được đủ đường, còn lười ăn hay quấy thì mất cả thời gian, mất cả đồ chơi, các cụ gọi là mất cả chì lẫn chài

- Giờ còn mới, cậu đái ị thoải mái, kiểu gì cũng có người dọn cho cậu. Tuy nhiên 1-2 năm nữa, buồn tè buồn ị thì gào lên 1 câu, không thì hết quần áo mặc đấy

- Yên tâm là cậu sẽ được đi học mẫu giáo như tớ ngày xưa.

- Tớ đã phải bán đi 2 con trăn yêu thích của tớ khi vợ tớ bảo đang bầu cậu. Và tớ hi vọng sẽ lại mang bọn nó về vào 1 ngày, về cơ bản là hơi xa 1 tí :-<

- Không có chuyện tớ cho cậu sờ vào điện thoại của bố mẹ khi chưa đủ 12 tuổi, và cũng không có chuyện vác điện thoại, ipad ipéc ra làm mồi nhử cho cậu ăn đâu. Tớ nói sai tớ chuyển xuống làm con cậu luôn!

- Hết đại học chữ to thì sẽ lên đại học chữ bé, có bài tập về nhà, cũng không lo là tớ sẽ không giải cho cậu đâu, giải cho nhanh để cậu còn có thời gian chơi, mà nếu không giải được thì tớ sẽ xem sách giải rồi bảo cậu. Tuổi thơ của tớ dữ dội như nào thì cậu cũng phải thế. Tớ đảm bảo là sẽ không đem cậu ra làm công cụ xây dựng niềm tự hào cho bố mẹ đâu :-j Trẻ con thì học đi liền với chơi, chứ nứt mắt ra đã vác cái cặp nặng ngang người, hỏi cái gì cũng ú ớ thì mất cmn tuổi thơ rồi cậu ạ, cứ bị ong đốt, sứt đầu mẻ trán vài lần nó mới vui !

- Cậu đã chiến thằng trong cuộc thi quan trọng nhất có tỉ lệ chọi 1/300.000.000, thế nên không việc gì phải buồn khi sau này cậu thi tạch hay tán gái mà nó không đổ dù cậu đã làm hết sức, những việc ấy đều mang lại cho cậu kinh nghiệmhết, chỉ trừ cuộc thi đầu tiên nếu tạch thì giờ chả ai biết cậu ở đâu thôi Mỗi khi thất bại, hãy niệm câu thần chú “Mình đã từng là con tinh trùng khỏe nhất, chiến thắng cuộc thi quan trọng nhất, tỉ lệ chọi cao nhất”, hơi AQ nhưng tác dụng phết đấy con trai ạ.

- Ông bà nội ngoại, cô dì vất vả từ lúc cậu trong bụng mẹ, có mặt cả để đợi câụ ra, nên khi nào cậu lớn, nhờ rót hộ cốc nước thì đừng lì mặt ra, ăn gậy đấy, có thể tớ sẽ ko phang cậu đâu, nhưng mẹ cậu thì chăc chắn là có, và tớ thì rất thích xem đánh lộn

- Tớ nhớ được tên đến 4-5 đời ông bà cụ kị để đặt tên cho cậu tránh bị trùng, nên thanh niên ạ, đến đời cậu, chí ít, hãy nhớ đến đời ông bà của vợ chồng tớ, tức là những người mà cậu gọi bằng cụ ấy, sau này đặt tên cho con, hơn nữa, sau này, kiểu gì cũng phải biết thôi.

- Sau này có bạn gái, hay thậm chí là bạn trai (tớ thì không mong điều này tí nào), cứ nói thẳng để bọn tớ còn biết đường mà liệu. Ngày xưa tớ cũng tìm hiểu về giáo dục giới tính nhiều lắm nên cứ yên tâm là hươu chạy đúng đường, ko sợ sai. Nghĩ thì cũng khá ngại khi tự nhiên có đứa con gái chẳng quen vác thúng đến bảo con chào bố.

- Tớ không cấm cậu uống rượu khi cậu lớn, ít ra thì cũng có anh cu con ngồi nhâm nhi lon bia và chơi game cùng, nhưng uống là để vui, chứ say thì phí rượu lắm, và cà nhau uống rượu là cái trò ngu nhất trên đời mà tớ từng làm, thế nên kể lại để cậu biết mà tránh

Thôi thế đã, tớ ăn cơm rồi chuẩn bị lên chỗ mẹ con cậu!

Nói nốt 1 cái là tớ sẽ add friend cậu nếu sau này cậu có facebook, và cái note này là để dành đến lúc ấy tớ tag tên cậu vào. Đừng mong deny friend request hoặc block tớ, vì cậu sẽ không thành công đâu, tớ có đủ cách để biết mật khẩu facebook của cậu

Hà Nội, thiếu 1 tiếng nữa thì tròn 24h cậu chào đời,

Tặng con trai!

