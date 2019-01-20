Con gái nuôi từ bé trở thành con dâu nhà khác – nỗi lòng của người làm cha mẹ

Bất cứ bà mẹ nào có con gái cũng sẽ trải qua cảm giác con gái nuôi từ bé trở thành con dâu của nhà khác. Cảm giác khi con gái đi lấy chồng ngoài niềm vui còn là nỗi buồn, lo lắng và sự hụt hẫng.

Người ta hay nói rằng “sinh con gái thì chẳng để làm gì” bởi khi lớn lên lại lấy chồng, trở thành con người ta. Thế nên những cha mẹ nào có con gái đều cảm thấy hụt hẫng mỗi khi con gái đi lấy chồng. Đứa con gái cha mẹ nuôi nấng, chăm sóc, cưng chiều từ tấm bé cho đến lớn một ngày nào đó sẽ theo một chàng trai lạ hoắc về một nơi xa lạ thì thử hỏi cha mẹ sao mà không buồn cho được. Nhưng con nói con yêu anh ta và đó là tình yêu, là sự lựa chọn của con thì cha mẹ cũng chẳng biết làm gì khác được. Cha mẹ chỉ biết chúc phúc cho con và mong con có một cuộc sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ ngay cả khi cha mẹ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh.

Con gái nuôi từ bé trở thành con dâu nhà khác - Ảnh minh họa: Internet Ngày con gái bước lên xe hoa về nhà chồng có lẽ đó là ngày con hạnh phúc nhất. Thế nhưng đó chính là ngày mà cha mẹ buồn phiền, lo lắng và hụt hẫng nhất. Bởi khi con đi lấy chồng là lúc con có một thế giới của riêng con, một gia đình của riêng con và đã trở thành dâu con của nhà khác. Con gái nuôi từ bé trở thành con dâu nhà khác cũng là lúc thời gian con về thăm cha mẹ sẽ ít hơn. Bởi giờ đây con còn phải lo lắng, chăm lo cho công việc nhà chồng, lo lắng, quan tâm đến cha mẹ chồng, đến chồng và cả con của con sau này. Cha mẹ lúc này có buồn, có muốn gọi điện giục con về nhưng lại tặc lưỡi bảo thôi vì ái ngại, vì sợ con buồn, con lo lắng.

Nỗi lòng cha mẹ khi con gái lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet Con gái đi lấy chồng là lúc thời gian con trò chuyện với cha mẹ sẽ thưa dần đi. Vì lúc này đây con đã có một người chồng bên cạnh để thủ thỉ những tâm tình, để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Thế nên mỗi lần con về thăm, cha mẹ dù muốn con ở bên nhiều hơn, trò chuyện thêm một lúc mà sao khó quá. Bởi con còn phải dành thời gian cho chồng, cho gia đình chồng. Khi con gái lấy chồng cha mẹ luôn lo lắng không biết con có biết làm dâu, có biết đối xử với cha mẹ chồng, gia đình nhà chồng sao cho phải đạo hay không? Là lúc cha mẹ nhắn nhủ con phải biết cách nhẫn nhịn để có một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Bởi vợ chồng có nhường nhịn, chia sẻ mới có thể cùng nhau đi hết cuộc đời. Cha mẹ chỉ mong con dù có giận dữ, dù có tổn thương cũng cần phải dùng trái tim ấm áp để xoa dịu đi tất cả, để mọi thứ có thể vượt qua nhẹ nhàng và dễ dàng nhất. Hụt hẫng, lo lắng khi con gái trở thành con dâu nhà khác - Ảnh minh họa: Internet Con gái à hôn nhân không hề đơn giản và dễ dàng. Vì thế đừng vì giận dỗi chồng mà xách va li về nhà cha mẹ, cũng đừng chỉ vì những lúc mâu thuẫn, xích mích giữa hai vợ chồng mà đòi ly hôn. Cuộc sống hôn nhân của con chắc chắn sẽ trải qua nhiều chông gai, nhiều khó khăn, vất vả và thử thách. Thế nên con phải thật sự mạnh mẽ, thật sự biết nhường nhịn, biết yêu thương chồng, gia đình chồng bằng chính trái tim ấm áp, nồng hậu của mình. Khi con đối xử tốt với mọi người nhất định con sẽ được họ đối xử tốt với con. Còn nếu cuộc hôn nhân ấy thực sự không xứng đáng với sự hy sinh của con và nếu con đã làm hết sức nhưng vẫn không thể có cuộc sống trọn vẹn thì cha mẹ luôn sẵn sàng chở che khi con quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân ấy. Cha mẹ chỉ muốn con hiểu rằng cho dù thế nào cha mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo, luôn bên con và sẵn sàng đón con về những lúc con mệt mỏi. Bởi con gái nuôi từ bé trở thành con dâu nhà khác nhưng mãi mãi vẫn là con của cha mẹ!

Lục đục gia đình chỉ vì chồng quá nghe lời bố mẹ Những câu chuyện chồng quá nghe lời bố mẹ tôi đã nghe nhiều. Thế nhưng không ngờ rằng sau khi kết hôn vợ chồng tôi lục đục, khốn đốn nhiều lần chỉ vì chồng tôi là người quá nghe lời bố mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-nuoi-tu-be-tro-thanh-con-dau-nha-khac-noi-long-cua-nguoi-lam-cha-me-311754.html