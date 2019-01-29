Con gái chuyển hộ khẩu về nhà chồng: Vịt đã bay về trời

Người ta thường nói, sinh con gái như sinh vịt trời. Khi con gái lớn lên, yêu một chàng trai rồi cưới, các bà mẹ coi như mất đi một đứa con gái. Đỉnh điểm cảm giác hụt hẫng đó chính là khi con gái chuyển hộ khẩu về nhà chồng. Tuy nhiên, đó là quan điểm của xã hội trước, còn bây giờ thì sao?

Nuôi con gái… thiệt? Không ít bà mẹ, ông bố mang quan niệm “con gái là con người ta”. Họ không đầu tư cho con gái nhiều trong sự nghiệp. Họ cũng ít khi quan tâm và chăm sóc cho con gái nhiều như con trai. Bởi có một thực tế phũ phàng rằng, con gái lớn lên rồi sẽ phải lấy chồng. Cuộc sống hôn nhân khiến cho con gái ít có cơ hội được về nhà, được chăm sóc và thăm nom bố mẹ. Nhiều người bi quan cho rằng, hôn nhân của con đến có nghĩa là mình sẽ mất đi một đứa con. Sinh con gái có thiệt không? - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, nuôi con gái không hề thiệt. Con gái là những người có thể chia sẻ và đỡ đần cho bố mẹ nhiều nhất. Cho dù đã lấy chồng, lo lắng công việc bên nhà chồng nhưng rồi họ cũng luôn dành một phần thời gian nào đó để quan tâm đến bố mẹ đẻ. Họ là những người luôn dành cho bố mẹ tình cảm thiêng liêng, sự trân trọng không đong đếm được. Chẳng thế mà, nhiều ông bố, bà mẹ luôn âm thầm giúp đỡ con gái, luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con, cho dù đó là đứa con đã lấy chồng, với phần lớn thời gian, tâm sức và cả trên thủ tục pháp lí cũng đã thuộc về gia đình nhà chồng.

Khi con gái chuyển hộ khẩu về nhà chồng Làm cha, làm mẹ, ai chẳng mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với con cái mình. Những ông bố, bà mẹ có con gái đi lấy chồng cũng luôn mong muốn điều đó. Họ chấp nhận rằng con gái của mình sẽ ít có thời gian về nhà hơn, không được về quê ăn Tết, có lẽ, thời gian hàng ngày cũng chỉ đủ để chăm sóc cho gia đình, con gái. Họ đau đớn khi chính tay mình làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho con gái về nhà chồng. Nhưng cuộc sống là như vậy, có những thứ chúng ta buộc phải chấp nhận như một lẽ thường, như một quy trình tự nhiên vậy. Không ông bố bà mẹ nào không hụt hẫng khi con gái chuyển hộ khẩu về nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet Khi con gái chuyển hộ khẩu về nhà chồng, bố mẹ nàng sẽ đau đớn và buồn lắm. Đó không phải là câu chuyện đến bất ngờ, nó đã có sẵn trong suy nghĩ và sự chuẩn bị của mỗi người rồi. Nhưng họ vẫn thấy hụt hẫng. Họ nhận ra những dự định, những lo lắng bấy lâu nay của mình đã thành hiện thực. Họ không bất ngờ, nhưng họ buồn và hụt hẫng nhiều lắm. Những ai làm cha, làm mẹ của những đứa con gái đi lấy chồng mới hiểu được cảm giác chông chênh, bịn rịn đó.

Chuyển hộ khẩu về nhà chồng, đồng nghĩa với việc họ mất đi quyền pháp lí ở nhà bố mẹ đẻ. Giờ đây, họ phải xác định và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống mới. Cuộc sống đó do chính họ tự chịu trách nhiệm, họ tự mình làm việc để nuôi sống gia đình, xây dựng một mái ấm mới. Tình yêu, trách nhiệm thì không bao giờ thay đổi Khi lấy chồng, các cô con gái mới thấy trân trọng và yêu thương bố mẹ mình nhiều hơn. Khi đó, họ thấy được rằng để xây dựng một gia đình, chịu trách nhiệm cho cuộc sống, nuôi dạy con cái không hề đơn giản. Tình yêu và trách nhiệm của con gái thì không bao giờ thay đổi - Ảnh minh họa: Internet Con gái có thể lấy chồng phương xa, mỗi năm chỉ gặp lại bố mẹ mình một vài lần. Thế nhưng, tình yêu thương, trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ đẻ là không bao giờ thay đổi. Những ông bố, bà mẹ hiện đại sẽ không cần phải quá lo lắng khi gả con gái về nhà chồng. Bởi họ biết được rằng, rồi đây, tình yêu thương và trách nhiệm sẽ lại kéo con gái về với mình. Một vài khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để đong đầy nỗi nhớ, để mọi người có thể chuyện trò, có thể hàn huyên tâm sự, kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc sống. Dù sao đi nữa, có con gái vẫn rất tuyệt vời!

Tâm sự của người mẹ có con gái lấy chồng xa: Cứ Tết đến là thấy buồn Nhiều khi cứ ước, giá như con chưa lấy chồng, cứ ríu rít với ba mẹ như thời còn son cho thỏa. Tết đến điều quý giá nhất chính là gia đình tụ họp, con cái sum vầy. Bánh mứt, thịt cá ê hề mà thiếu con thì miếng ăn cũng chẳng ngon lành.

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