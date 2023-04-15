Con càng lớn càng khác tôi, nhưng khuôn mặt lại rất quen, khi nhìn ảnh gia đình tôi SỐC NẶNG phát hiện ra con tôi ‘y như đúc’ một người trong gia đình

Tâm sự gia đình 15/04/2023 13:14

Tôi luôn yêu thương và nuôi nấng đứa con do bạn gái sinh ra, nhưng đến một ngày tôi đau đáu phát hiện đứa con không phải con ruột tôi mà là con ruột của một thành viên trong gia đình tôi.

Mới đây, tờ Daily Mirror của Anh đã đưa tin về câu chuyện của một người đàn ông bị sốc khi biết bạn gái và ông nội của mình ngoại tình.

Câu chuyện của người người đàn ông này cũng khiến cư dân mạng sốc tận óc vì những tình tiết này chỉ thường xuất hiện trong phim truyền hình.

Cụ thể là anh A gần đây đã phát hiện ra chuyện bạn gái cũ mình đã ngoại tình với người khác trong thời gian hai người còn yêu nhau, không những vậy giữ họ còn có một cậu con trai.

Điều gây sốc nhất chính là người ngoại tình cùng với bạn gái. Người xen vào mối tình của anh không ai khác chính là ông nội của anh.

Con càng lớn càng khác tôi, nhưng khuôn mặt lại rất quen, khi nhìn ảnh gia đình tôi SỐC NẶNG phát hiện ra con tôi ‘y như đúc’ một người trong gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh A và bạn gái chưa tổ chức đám cưới nhưng đã sống cùng nhau như hai vợ chồng. Vì chưa có nhà riêng nên họ đã và ở cùng nhau tại nhà ông nội anh A. Câu chuyện bắt đầu từ lúc anh A đi vắng nhà nhiều lần, từ đó bạn gái và ông nội của anh A đã rơi vào tình yêu bị ngăn cấm.

Sau khi chia tay với bạn gái, anh A bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa ông nội và bạn gái. Anh A cho biết mình đã tình cờ xem điện thoại của bạn gái thì phát hiện họ ngoại tình từ lâu.

Nhưng điều làm anh A sốc nhất đó chính là đứa con trai mà anh cứ ngỡ là con ruột mình, anh luôn nâng niu chiều chuộng thì ra chính là con ruột của ông nội chứ không anh A.

Con càng lớn càng khác tôi, nhưng khuôn mặt lại rất quen, khi nhìn ảnh gia đình tôi SỐC NẶNG phát hiện ra con tôi ‘y như đúc’ một người trong gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh A rơm rớm nước mắt kể lại: “Từ trước đến nay, tôi luôn yêu thương nuôi nấng thằng bé như con ruột của mình”. Anh A cảm thấy rất tức giận vì bị phản bội bởi hai người mà anh yêu thương nhất là bạn gái và ông nội anh.

Nhiều cư dân mạng không khỏi bàng hoàng trước câu chuyện của anh A, họ nói rằng anh rơi vào hoàn cảnh còn tuyệt vọng hơn mấy bộ phim truyền hình chiếu trên TV.

Con càng lớn càng khác tôi, nhưng khuôn mặt lại rất quen, khi nhìn ảnh gia đình tôi SỐC NẶNG phát hiện ra con tôi ‘y như đúc’ một người trong gia đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh A không đề cập gì thêm về bạn gái và ông nội của mình. Tuy nhiên, về đứa con trai mà anh A đang nuôi nấng, anh cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục nuôi dạy con trai mình. Điều này sẽ không làm thay đổi mối quan hệ của tôi với nó".

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