Cô gái anh thương sẽ thật hạnh phúc, vì em đã dành cả thanh xuân để dạy anh cách yêu một người

Em vẫn còn nhớ, khi ấy chúng ta vẫn chưa có gì trong tay, vẫn chỉ là những cô cậu sinh viên với ánh mắt đầy khát khao với đời. Tình yêu của chúng ta cũng lắm đam mê như thế. Lúc đó, chúng ta chẳng có tiền nhiều, nhưng lại dư thừa niềm tin và ước mơ. Rất lâu sau này em vẫn mong, phải chi cả anh và em có thể lưu giữ một chút gì ấm áp của cái thuở ban đầu đầy đẹp đẽ ấy. Nếu thì tình yêu đã không bị giết chết bằng những nhơ nhuốc và phũ phàng của bụi đời. Phải chi ta hiểu, tình yêu của cả cuộc đời thì nhiều thật nhưng yêu thương nơi thanh xuân hóa ra chỉ có một. Lỡ làng đánh mất là chẳng thể tìm lại dù chỉ một lần ngó nhìn...

Thanh xuân của em đã từng là anh, trong lành và dịu mát lạ lùng. Em đã từng có nhiều mối tình, nhưng yêu, có lẽ vẫn là yêu anh nhiều nhất. Chắc vì anh xuất hiện vào khoảng tuổi trẻ từng đầy khao khát và mong mỏi của em. Em yêu đầy, đầy đến dư thừa. Nhưng cái gì quá nhiều cũng chẳng tốt, chỉ có đủ người ta mới trân trọng mà thôi. Vì vậy mà dở dang, mà hoang hoải đến xót xa.

Em luôn muốn nói rằng, suốt cuộc đời về sau em cũng vẫn sẽ nhớ anh của năm tháng đôi mươi đẹp đẽ đó. Em không thể quên được cũng vì anh của ngày ấy mãi mãi chẳng thể trở lại một lần nữa. Chàng trai dân tỉnh đầy nhiệt huyết và đam mê với ước mơ của mình đã cuốn hút em. Anh khơi dậy trong em những điều mà chưa bao giờ em nghĩ đến, là cháy với điều mình mong muốn, là chạy theo ước mơ không biết mệt nghỉ. Lần đầu tiên trong đời, em biết mình cũng có ước mơ, cũng muốn trở thành con người mình mong ước. Rồi chúng ta ra trường, anh và em đều tìm được công việc ổn định.

Thời điểm mới bước chân vào đời ấy chẳng mấy dễ dàng, em may mắn hơn khi tìm được công việc ổn định. Cả nửa năm dài sau đó anh mới có được việc làm ưng ý. Em còn nhớ, tháng lương đầu tiên của anh là để dành mua chiếc váy cho em, kỷ niệm 5 năm chúng ta quen nhau. Lúc ấy, em cứ ngỡ mọi sóng gió đã qua rồi, giờ em chỉ còn đợi cái kết tốt đẹp của chúng ta. Nhưng rồi anh lại càng bận rộn với công việc. Anh được sếp trọng dụng, nên càng đam mê hơn bao giờ hết.

Đến một ngày, có cô gái lạ gọi đến em khi trời tờ mờ sáng. Cô ta bảo em đến đón anh. Đó là một người đàn bà đứng tuổi, vẫn còn choàng chiếc khăn tắm khi mở cửa đón em. Anh vẫn chưa tỉnh khi em bước đến bên chiếc giường bề bộn quần áo của hai người. Anh tối sầm mặt khi thấy em. Em đã luôn tự hỏi giờ khắc đó sao mình có thể bình thản đến lạ, chỉ khăng khăng bảo anh đưa em về.

Người đàn bà đứng tuổi kia là sếp của anh. Anh đã lựa chọn con đường đi đến thành công ngắn nhất, nhưng cũng đầy xót xa nhất với em. Anh van xin em hãy cho anh hai năm, nhất định sau 2 năm anh sẽ cho em một cái kết tốt đẹp. Em không thể chấp nhận, nhất quyết quay lưng đi. Vậy mà chỉ cần nghe nói anh phải nhập viện vì kiệt sức, em lại như chẳng ghìm lòng nổi mà chạy đến bên anh. Em thấy anh khóc, cứ nắm chặt không buông tay em. Em nhen nhóm những tia hy vọng ít ỏi rằng chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi..

2 năm dài cứ thế trôi qua, em bỏ ngoài tai hết những lời rêu rao anh cặp với người này, đi với người kia. Em chỉ còn lưu lại nụ cười và yêu thương của anh khi ở trước mặt em. Người ta bảo em dại, em cũng thấy mình thật ngu, vì lựa chọn tình yêu đầy mệt mỏi, thay vì một hạnh phúc khác tốt đẹp hơn. Để rồi, anh nói với cô rằng anh muốn chia tay, khi chỉ vừa hôm qua em còn nghe anh nói thương em thật nhiều. Em im lìm rồi gật đầu đồng ý, bình thản và không chút nghĩ suy. Chắc vì em cũng đã mỏi mệt rồi, sau hàng dài những hy sinh và thứ tha.

Hóa ra, anh muốn cưới cô con gái của một đại gia có tiếng ở thành phố. Cô ta cũng hứa hẹn sẽ cho anh chức cao vọng trọng. Chỉ là, đến sát ngày cưới, anh mới biết cô ta cưới anh cũng vì đã lỡ có thai với người khác. Anh chạy đến bên em, quỳ rạp người xin em quay về. Anh bằng lòng đánh đổi chính tình yêu của mình để có được danh vọng, sao không thể chấp nhận một người vợ tạm bợ, một đứa con không phải của anh? Anh lại khóc. Anh nói, danh vọng cuối cùng cũng không bằng em. Đáng tiếc là lúc đó em đã không còn thuộc về anh. Anh biết không, anh luôn có thể mắc sai lầm. Nhưng có những điều một khi đã mất là cả đời cũng không thể tìm lại được. Tình yêu cũng như thế anh à...

Sau này, có thể là ngày mai, cũng có thể là rất lâu sau đó. Em tin rằng cô gái anh thương sẽ thật hạnh phúc, vì em đã dành cả thanh xuân để dạy anh cách yêu một người. Hãy yêu và trân trọng cô ấy thật nhiều. Đừng để cô ấy phải như em, phải đợi chờ và hy sinh đến cạn kiệt tuổi trẻ. Duyên của chúng ta đến đây đã tàn, nếu có thể hãy nhớ về một thanh xuân đẹp đẽ chúng ta đã dành cho nhau. Như thế, cũng đã thật tốt rồi. Anh nhé...