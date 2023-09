Chuyện vợ chồng đêm khuya: Khi vợ là chuyên gia 'kéo gỗ'

"Chuyên gia kéo gỗ" là từ để chỉ những người thường xuyên ngáy và ngáy rất to trong khi ngủ. Dĩ nhiên, nếu ngủ một mình một phòng, những người này chẳng làm hại ai. Nhưng với anh Tòng trong câu chuyện này, anh đã có một câu chuyện giữa vợ với chồng đêm khuya vừa đáng thương vừa cười ra nước mắt. Đó là do anh ngủ với vợ - chị Liên - một người là "chuyên gia kéo gỗ".

Suốt 3 năm đầu hôn nhân là 3 năm tối nào chị cũng cắn răng uống thuốc "máu" do mẹ chồng đi mua về rồi tự tay sắc cho chị. Đây là bài thuốc gia truyền mà theo bà là sẽ giúp chị có kinh nguyệt đều đặn, âm thuận dương hòa, từ đó dễ mang thai hơn. Bà theo sát chị từng bữa ăn đến giấc ngủ, nhiều lúc chị nghĩ, chuyện vợ chồng đêm khuya của chị mà bà theo được chắc bà cũng theo luôn rồi.

Rồi những tháng mang thai, sinh con và ở cữ cũng qua. Sau 3 tháng ở nhà mẹ đẻ, trở về nhà chồng, chị lần đầu tiên lại ngủ cùng chồng. Vợ chồng lâu rồi nhớ hơi, mừng mừng tủi tủi, ấy thế mà ngày hôm sau, anh ngại ngùng tuyên bố:

- Ngày mai bố dọn ra phòng khách ngủ, mẹ với cu Tý ngủ trong phòng này nhé!

Chưa gần nhau bao lâu, anh đã đòi dọn ra phòng khách ngủ - Ảnh minh họa: Internet

- Ơ, sao thế? Cu Tý khóc đêm làm cho bố thức à? Nhưng mỗi lần cu Tý thức mẹ đều dậy bế em rồi mà.

Anh tỏ ra khó xử:

- Không phải tại cu Tý đâu!

Chị lại càng thắc mắc hơn.

- Thế là tại sao? Tại sao nay bố lại chê, không ngủ với mẹ? Có phải tại mẹ tăng ký nên bố chê không?

Anh bối rối phân bua, chị lại càng ấm ức:

- Hay tại vì bố đã có ai khác bên ngoài rồi?

Chị rơm rớm nước mắt. 3 tháng xa chồng đối với chị là quá lâu, chưa kịp mừng vui vì ngày đoàn tụ, trong lòng chị không hiểu nổi vì sao người chồng đầu ấp tay gối lại đối xử với mình lạnh lùng như vậy.

Anh ấp úng.

- Là do... là do... mẹ cu Tý ngáy to quá, bố không tài nào ngủ được. Sáng đi làm cứ vật và vật vờ, làm sai lung tung. Đi đường còn xém ngủ gục nữa...

Vợ ngáy quá to, chồng ái ngại - Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc này, chị mới vỡ lẽ. Trước kia, chị không ngáy bao giờ. Nhưng từ khi sinh con, tăng cân quá nhiều, cơ thể có nhiều thay đổi. Đây có thể chính là nguyên nhân khiến cho chị mắc chứng ngủ ngáy.

Vì sức khỏe của anh, chị đành ngậm ngùi để chồng lủi thủi ôm gối ra sô pha ngủ. Vợ chồng đã về ở với nhau, thế mà chỉ như khách chung phòng.

Một bữa sáng thứ 6, anh vừa mở mắt, đã thấy chị cuộn tròn bên cạnh. Thì ra con mèo nhỏ của anh thèm hơi, sáng dậy sớm cho con bú xong đã tranh thủ chạy ra rúc vào người chồng.

Vợ chồng thương mến nhau, bao nhiêu khổ sở cũng biến thành cảm thông và yêu thương. - Ảnh minh họa: Internet

Anh cảm động, cọ cằm vào trán chị âu yếm. Chị cũng vừa dậy, choàng tay qua cổ anh, chị cất giọng mè nheo:

- Ngày mai là thứ 7 rồi, anh không phải đi làm thì tối vào kia ngủ với em nhé.

- Đến chịu cô vợ của tôi. Thế lỡ mai anh bị ốm là tại em đấy nhé!

- Hứ, chả có ai nghe tiếng ngáy mà phát ốm lên đâu.

- Có đấy, tiếng ngáy của em nghe như voi kéo gỗ vậy. Ai mà chịu được!

- Được rồi, thế thì trước khi ngủ em sẽ nút tai cho anh thật chặt. Sau đó còn đeo headphone, mở nhạc cho anh nghe suốt cả đêm. Anh khỏi phải chịu cảnh voi cày bên tai nhé!

- Vợ của anh thật là cao kiến... cao kiến!

Chuyện đã qua cũng được 4 năm, bây giờ chị đã lấy lại 80% vóc dáng như hồi còn con gái. Chứng ngủ ngáy dường như đã hết hẳn, nhưng câu chuyện vợ chồng đêm khuya này thỉnh thoảng vẫn được anh chị nhắc lại. Vợ chồng thương mến nhau, chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có gì, bao nhiêu khổ sở cũng biến được thành cảm thông và yêu thương.