Chuẩn bị lăn trên giường với cô hàng xóm xinh đẹp, tôi chết đứng khi thấy một người đàn ông nhảy bổ ra

Tâm sự gia đình 20/07/2021 04:10

Người chồng ngoại tình là tôi đang chuẩn bị tiến tới với cô hàng xóm xinh đẹp thì hoảng hồn nhìn thấy một người đàn ông nhảy bổ ra từ phía dưới giường ngủ.

Tôi lấy phải một người vợ tham công tiếc việc. Cô ấy mê công việc hơn mê chồng. Lấy nhau 2 năm rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin tức con cái cũng vì lý do này. Vợ tôi muốn giành chức trưởng phòng nên thường xuyên phải đi công tác. Dù vợ vẫn cố gắng dành thời gian cho tôi nhưng việc thiếu vắng vợ nhiều đêm khiến tôi thấy cô đơn.

Chuẩn bị lăn trên giường với cô hàng xóm xinh đẹp, tôi chết đứng khi thấy một người đàn ông nhảy bổ ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet  

Kế bên nhà tôi có một cô hàng xóm xinh đẹp và trẻ trung, tên Hồng. Cô ấy dọn về gần nhà tôi cũng gần một năm nay nhưng không có tiếp xúc với gia đình tôi. Tôi là đàn ông có vợ nên không thể tỏ vẻ thân thiết với người khác giới. Hồng cũng không hề có biểu hiện muốn làm thân với gia đình tôi.

Bỗng vài hôm trước Hồng tìm đến trước cửa nhà tôi. Khi ra mở cửa, tôi thấy cô ấy mặc mỗi chiếc sơ lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn. Cô ấy nói bỗng dưng điện trong nhà bị mất, cô ấy không biết làm sao vì trời cũng đã tối. Tôi thấy cũng là xóm giềng giúp đỡ nhau là chuyện thường nên đi theo Hồng về nhà xem sao.

Chẳng ngờ khi vào nhà Hồng thì tôi thấy đèn vẫn sáng trưng. Sau lưng tôi nghe giọng nói của Hồng càng gần tôi hơn:

“Anh có thấy cô đơn không? Em nghe nói vợ anh có mấy khi ở nhà đâu. Em ở đây một mình cũng trống trải lắm. Sao mình không ở với nhau thời gian này để bớt cô đơn? Dù sao anh cũng có vợ rồi, vợ anh cũng đi chẳng biết gì”.

Chuẩn bị lăn trên giường với cô hàng xóm xinh đẹp, tôi chết đứng khi thấy một người đàn ông nhảy bổ ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet  

Thật lòng tôi cũng chỉ là người đàn ông bình thường. Trong tình cảnh sống xa vợ nhiều ngày, những lời thủ thỉ dụ dỗ của Hồng khiến tôi mềm lòng. Nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ đi tính lại, vì sao bỗng dưng hôm nay Hồng lại chủ động với tôi? Có phải đây là màn kịch vợ tôi tạo ra để thử tôi không? Nhưng rõ ràng cách đây vài tiếng tôi còn nói chuyện với vợ, cô ấy không làm tôi nghi ngờ chút nào.

Tính toán cẩn thận rồi tôi quyết định cứ thử một lần với Hồng, dù sao thì cũng chẳng ai biết. Tôi bèn giơ tay ra ôm lấy Hồng. Trong đầu tôi lúc đó vẫn luôn có suy nghĩ sẽ không bao giờ ly hôn vợ, tôi chỉ muốn chơi qua đường với Hồng thôi.

Nhưng chỉ còn vài bước nữa là tới chiếc giường thì tôi hoảng hồn với cảnh tượng sau đó. Một người đàn ông lao ra từ phía giường ngủ của Hồng, ông tao nhảy bổ về phía tôi, chửi rửa và đánh tôi tới tấp.

Tôi không chống trả kịp nên chỉ có thể ôm đầu đón trận đòn đau đớn. Người đàn ông không chút nương tình với tôi lúc này chính là bố vợ của tôi.

Khi đã đánh tôi mệt rồi thì ông ấy càng lớn tiếng chửi mắng tôi:

“Đàn ông thối tha, mày cưới con gái tao rồi mà còn muốn vụng trộm làm khổ nó hả? Đồ đàn ông phản bội. Làm đàn ông mà không chịu được vài ngày xa vợ, không đẩy được mấy đứa lẳng lơ bám lấy mày? Mày không xứng làm đàn ông!”.

Chuẩn bị lăn trên giường với cô hàng xóm xinh đẹp, tôi chết đứng khi thấy một người đàn ông nhảy bổ ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet 

Hóa ra bố vợ của tôi sợ con gái hay xa nhà dễ khiến chồng ngoại tình nên tìm cách thử tôi. Ông biết Hồng là hàng xóm của tôi nên nhờ cô ấy giúp. Ông đưa cho Hồng 4 triệu, cô ấy lại đang thiếu tiền nên nhận lời ngay. Chỉ có tôi là chẳng biết gì mà ngu dại sập bẫy của bố vợ.

Vợ tôi nghe tin thì viết đơn ly hôn chồng không đắn đo. Dù tôi có quỳ gối xin lỗi cô ấy thì cũng vô ích. Tôi thật sự rất hối hận và đau khổ.

Bụng cô giúp việc to lồ lộ, tôi lồng lộn đòi đuổi đi nhưng khi biết sự thật tôi bàng hoàng rời khỏi nhà

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Tôi không bao giờ ngờ được chuyện gia đình mình lại có lúc rối tung lên vì một cô giúp việc. Tôi chẳng thể nào chấp nhận được.

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