Chuẩn bị đi tiệc cuối năm với công ty mà thấy vợ lôi thôi quá liền cho 500 ngàn đi tút tát, ngờ đâu lúc cô bước vào thì chồng ngất lịm

Tâm sự gia đình 20/11/2017 09:42

Người ta nói không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp quả là không sai. Vậy nên, các ông chồng đừng vội chê bai vợ mình sồ xề xấu xí mà người vợ đẹp hay xấu chính là sự phản ánh tình yêu của người chồng dành cho họ.

Lúc đầu, vợ anh cũng xinh đẹp, mỹ miều lắm, nhưng từ sau khi sinh con xong thì ôi thôi..trông vô cùng chán đời. Anh thì đi làm cả ngày, bố mẹ 2 bên thì già yếu không giúp đỡ được gì. Vì thế, vợ anh phải 1 mình vừa chăm con, vừa quán xuyến việc gia đình.

Trong khi đó, từ ngày thấy vợ trở nên lôi thôi luộm thuộm thì anh thường xuyên lấy cớ ở lại công ty tăng ca vì không muốn đụng vào người cô. Lúc nào vợ anh cũng đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi, người thì tỏa ra 1 mùi sữa nồng nặc.

Nhưng sắp đến cuối năm, 1 hôm sếp đột ngột thông báo:

- Ngày mai sẽ tổ chức bữa tiệc cuối năm sớm cho toàn bộ nhân viên công ty ở nhà hàng 5 sao. Yêu cầu là phải dẫn người thân vợ con đi cùng nhé. Ai không dẫn thì cho ở nhà luôn nếu không có lý do chính đáng.

Nghe thông báo đó, anh nửa vui nửa buồn. Nghĩ đến việc phải kéo vợ đi cùng anh lại cảm thấy xấu hổ, anh sợ người ta sẽ chê bai anh phong độ ngời ngời mà lấy cô vợ xấu xí như thế.

Hôm đó, anh về nhà nhìn thấy vợ đang chổng mông lau sàn thì chán đời :

- Em không thể mặc bộ quần áo tử tế được à? Lỡ có người đột nhiên đến nhà chắc anh độn thổ mất.

Vợ anh thản nhiên đáp:

- Quần áo này thì sao? Em vớ gì mặc nấy cho anh còn bao nhiêu việc đang chờ.

Anh ấp úng:

Chuẩn bị đi tiệc cuối năm với công ty mà thấy vợ lôi thôi quá liền cho 500 ngàn đi tút tát, ngờ đâu lúc cô bước vào thì chồng ngất lịm - Ảnh 1
Lâu rồi em cũng không được đi đâu, cho em đi đi mà - Ảnh Internet

- Tối mai công ty có tiệc, trông em thế này không biết liệu có nên cho đi không?

Thấy chồng thở dài, vợ anh liền tiến đến nói:

- Lâu rồi em cũng không được đi đâu, cho em đi đi mà.

Anh thương tình liền ném cho vợ 500 ngàn rồi nói:

- Mai anh đi làm rồi đến chỗ đó luôn, anh gửi địa chỉ sau, em gửi con cho bác Hoa hàng xóm rồi tút tát lại nhan sắc 1 tý hẵng đến nhé. Đừng khiến anh xấu hổ đấy.

Vợ anh gật đầu rồi lại tiếp tục vừa làm việc vừa hát.

Ngày hôm sau, anh ở công ty làm việc không yên lòng, cứ nghĩ đến tối vợ xuất hiện trong bộ dạng đó là anh lại rung mình.

Nhưng ai ngờ, tối hôm đó khi đúng giờ hẹn, anh và các đồng nghiệp đang bên trong nhà hàng sốt ruột chờ thì bỗng thấy 1 người phụ nữ mặc váy đỏ trễ vai đi vào mà ai cũng ngước nhìn.

Anh ngó ra thì sốc nặng khi thấy vợ mình trong bộ dạng đó. Chiếc váy trễ nải vừa đủ cộng đôi giày cao gót và khuôn mặt được trang điểm vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc cũng không rối loạn lên như lúc ở nhà.

Vợ anh bước vào:

- Em chào các anh, em không đến muộn chứ ạ?

Anh cứ há hốc miệng nhìn vợ rồi dụi mắt xem có phải chính xác vợ mình hay không. Sếp anh khi đó mới vỗ vai anh:

- Vợ đẹp thế này bảo sao cứ giấu.

Anh mỉm cười rồi nắm chặt tay vợ, anh vốn không nghĩ rằng phụ nữ quả thực chỉ cần 1 chút phấn son, ăn diện là ai cũng có thể đẹp lung linh. Anh bây giờ mới hối hận khi đã coi thường vợ, vợ anh xuề xòa xuống sắc như vậy cũng là do phải lo lắng cho gia đình, người phụ nữ hy sinh cho gia đình tuyệt đối anh sẽ phải nâng niu đến cuối đời.

Từ khóa:   phụ nữ làm đẹp tiệc cuối năm

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới