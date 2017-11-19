Chồng thách thức: 'Cứ đứng đường xem có mà cả năm không thằng nào nó mời', vợ ra đứng thật 10 phút sau đã có biến

Tâm sự gia đình 19/11/2017 08:53

Cuộc hôn nhân nào muốn bền vững thì một trong hai người phải biết cách nhường nhịn và giữ lửa cho cuộc hôn nhân đó. Nhưng đôi khi không phải lúc nào chúng ta cũng đủ tỉnh táo và việc nhường nhịn liên tục cũng không phải một cách hay.

Ngày xưa khi quen với anh, anh là chàng trai vô cùng đào hoa và cô cũng biết rất rõ điều ấy. Chỉ là cô không thể tin được rằng lại có chuyện anh đối xử với mình tệ bạc thậm chí là coi thường. Suy nghĩ đó cũng đơn giản, khi người ta được đối phương yêu nhiều hơn thì thường sẽ không biết được rằng mình cần trân trọng những thứ đó. Đấy chính là lý do khiến anh không coi vợ ra gì.

Kết hôn với nhau được gần 8 năm, có với nhau hai mặt con chung. Anh bắt đầu chán vợ mình khi thân hình vợ thì sồ sề không chịu đi tập tành, người ngợm chả ra sao. Trước kia anh đã từng tự hào biết bao nhiêu mỗi lần đưa vợ đến đám đông. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì có lẽ mọi thứ đã thay đổi rồi, vợ anh chẳng còn là người mà anh muốn đưa đi theo bất kỳ nơi đâu nữa.

Nếu vợ vẫn xinh đẹp như trước kia thì mọi chuyện có thể đã khác. Nhưng không, đằng này vợ thay đổi nhiều quá. Anh chẳng mảy may việc vợ thay đổi đến độ như thế vì lý do gì, với anh đơn giản là vợ anh đã xấu đi, mà phụ nữ đã xấu thì chẳng còn có ai muốn nhìn ngó cả.

Nhiều lần anh hét lên với cô sao ăn mặc lôi thôi, chị chẳng thèm đáp lại. Dạo gần đây cô có gặp lại cậu bạn học đại học khi xưa. Cậu ấy chưa có vợ và nói từng có một khoảng thời gian dài thầm thương trộm nhớ cô mà không dám nói. Cuộc hẹn của cô khiến cô phần nào được an ủi khỏi cuộc hôn nhân đang rạn nứt của mình. Bình thường chấp nhận chuyện chồng chê bai cô bỏ ngoài tai những lời nói của anh. Chỉ cho đến ngày hôm đó, khi cuộc cãi vã đã lên đến đỉnh điểm thì mọi thứ mới thay đổi khi anh hét lên với giọng đầy thách thức:

- Cứ đứng đường xem có mà cả năm không thằng nào nó mời.

- Anh nói gì? Anh thách em đúng không?

- Đúng đấy, em nhìn lại mình xem có ai như em không? Người đã tăng cân nhiều còn ăn nhiều lại còn không biết giữ dáng...

- Được rồi, anh cứ đợi đấy để em ra đứng đường cho anh xem. – cô vợ vừa nói vừa đi về phòng trang điểm vô cùng xinh đẹp. Thấy vợ bước ra với gương mặt xinh đẹp anh tức giận:

Chồng thách thức: 'Cứ đứng đường xem có mà cả năm không thằng nào nó mời', vợ ra đứng thật 10 phút sau đã có biến - Ảnh 1
 Em ra đứng đường như anh nói thôi - Ảnh: Internet

- Em đi đâu đấy?

- Em ra đứng đường như anh nói thôi. - dứt câu cô ra đứng đường thật. Trong lúc trang điểm cô đã nhắn tin cho anh bạn mình nhờ đến đón và 10 phút sau đã có biến vô cùng sốc.

Anh chồng cầm hẳn ghế ra cửa xem vợ mình có ai đến đón đi không. Nào ngờ 10 phút sau thấy chiếc ô tô tiền tỷ đỗ phịch chỗ vợ rồi có gã nào mở cửa mời vợ lên. Không ngờ vợ anh cũng lên thật, anh tức giận lắm vội vã lấy xe máy rồi phóng luôn theo sau.

Không ngờ còn thấy họ đến 1 quán cafe ngồi nói chuyện. Anh lao vào thấy hai người đang nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái. Anh tức giận:

- Sao em có thể lên xe anh ta? – cô bình thản:

- Chính anh là người cho em đi mà.

- Nhưng em cũng không được làm thế.

- Có gì mà không được chứ? – lúc đó anh bạn cô mới xen vào:

- Tôi là bạn đại học của Hạnh và cũng là người theo đuổi cô ấy suốt những năm còn là sinh viên. Cô ấy đã chọn cậu chứ không chọn tôi. Nhưng giờ tôi vẫn chưa lập gia đình, nếu cậu không còn yêu thương cô ấy nữa thì hãy để tôi chăm sóc cô ấy.

- Anh...

- Về nhà với anh...

Anh kéo luôn cô ra khỏi đó. Cô thầm mỉm cười vì chồng vẫn biết trân trọng mình. Về đến nhà anh rối rít nói lời xin lỗi cô và hứa sẽ sửa sai. Cuối cùng kế hoạch của cô cũng thành công rồi. Đơn giản nhưng đủ khiến chồng nhận ra người vợ như cô quan trọng đến thế nào trong gia đình mình.

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