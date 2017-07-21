'Chồng như anh có tặng thêm tiền tôi cũng không lấy'

Tâm sự gia đình 21/07/2017 17:36

Người đàn ông thành đạt, có được nhiều thứ rồi thì sẽ không còn trân trọng những thứ của trước kia nữa. Anh cũng vậy, có mọi thứ rồi thì sẽ không còn biết vợ con nữa để rồi cũng có ngày anh phải hối hận khi nhận được câu trả lời từ vợ mình.

Có nhiều chuyện xảy ra rồi mới khiến con người ta hối hận đến tột cùng. Anh cũng là một người đàn ông như vậy. Chỉ vì anh có quá nhiều thời gian để dành cho những người khác nên anh đã thôi không còn dành thời gian cho vợ mình nữa. Tưởng đâu mọi thứ có thể hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng không phải, mọi thứ chẳng được như anh mong bởi vì anh không đáng có được hạnh phúc khi không giữ gìn nó.

Anh là người đàn ông có điều kiện từ mấy năm nay rồi. Dĩ nhiên trước kia anh vẫn là người đàn ông có tiền, nhưng chỉ đủ cho vợ con. Nhưng nay lên chức rồi thì anh có bồ,  tiền anh kiếm ra dư sức nuôi thêm cả một ả bồ nữa mà không phải lăn tăn gì.

Mọi chuyện diễn ra như đúng những gì anh tính toán. Anh có bồ bên ngoài giấu tiệt không để vợ phát hiện ra. Vì anh vẫn cần có gia đình này, bồ  chỉ là bồ  thôi, không thể nào mà làm vợ được. Dù vợ anh có ở nhà ăn bám anh đi nữa thì cô ấy cũng đã làm vợ anh đến cả chục năm nay, mọi thứ đều lo cho anh cả và còn sinh cho anh hai đứa con ngoan ngoãn nữa.

'Chồng như anh có tặng thêm tiền tôi cũng không lấy' - Ảnh 1
 Vì anh vẫn cần có gia đình này, bồ  chỉ là bồ  thôi, không thể nào mà làm vợ được - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng anh quên mất rằng cái kim trong bọc thì lâu ngày cũng có ngày lòi ra mà thôi. Mọi chuyện tệ hơn khi vợ anh phát hiện chuyện anh ngoại tình. Tất nhiên vợ tin tưởng anh và không hay biết gì cả, càng không biết chuyện anh ngoại tình với người ngoài. Nhưng chính ả nhân tình của anh còn trẻ nhưng lại không biết trơ trẽn là gì. Cô ta là người đã thông báo cho vợ anh biết chuyện anh ngoại tình.

Anh thì dù gì cũng là người đàn ông trụ cột trong gia đình. Tiền bạc trong nhà đều do anh kiếm ra và giữ nên vợ nào có tiền đâu. Bởi thế anh tự tin rằng vợ sẽ không bỏ mình cho đến khi vợ anh tát anh cháy má rồi chửi:

- Anh là gã tồi.

- Tại sao em lại nói anh như thế?

- Anh còn giả ngu nữa sao? Tôi biết hết rồi, biết chuyện anh ngoại tình rồi. – Anh nghe thấy thế hơi chột dạ đúng lúc ấy thì cô bồ còn xuất hiện trước mặt nữa. Nhưng rất tự tin rằng vợ sẽ không dám bỏ mình đâu, vợ nào có tiền đâu đang ăn bám mình cơ mà. Còn bồ thì nào có bỏ anh được, anh đang chu cấp cho cô ta mà. Thế mà choáng thay khi cô bồ thản nhiên đáp:

- Chồng như anh có tặng thêm tiền tôi cũng không lấy!

- Cô, cô nói cái gì?

'Chồng như anh có tặng thêm tiền tôi cũng không lấy' - Ảnh 2
Cô, cô nói cái gì? - Ảnh minh họa: Internet

- Anh đừng nghĩ tôi ham tiền của anh. Một người đàn ông như anh sẵn sàng phản bội vợ như thế thì lấy gì đảm bảo anh sẽ không phản bội tôi sau này chứ.

- Cô, cô…

- Cô ấy nói đúng rồi. Còn anh thì từ hôm nay cũng không còn là chồng của tôi nữa. Tôi soạn đơn ly hôn rồi anh kí đi rồi chúng ta ra tòa.

- Vợ, anh xin lỗi đừng như thế… anh…

Thế là hai người phụ nữ cùng lúc đó bỏ đi. Vợ ôm con đi, bồ thì bình thản ra khỏi nhà. Trên đời này mọi thứ đều có thể xảy ra như thế. Anh đã tưởng mình có mọi thứ, thế nhưng nhanh chóng chỉ vì tham lam mà cuối cùng anh lại chẳng còn giữ lại nổi điều gì cho mình. Bài học lớn dành cho tất cả đàn ông đang có ý định ngoại tình hay đã và đang ngoại tình.

Vợ chồng tôi đã phải ly hôn trong nháy mắt chỉ vì một lần bà cô sang nhà chơi

Vợ chồng tôi đã phải ly hôn trong nháy mắt chỉ vì một lần bà cô sang nhà chơi

Tôi lại không ngờ chính sự xuất hiện của người cô này lại khiến gia đình tôi đổ vỡ đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 4 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 4 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới