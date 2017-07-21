- Chồng như anh có tặng thêm tiền tôi cũng không lấy!

Anh là người đàn ông có điều kiện từ mấy năm nay rồi. Dĩ nhiên trước kia anh vẫn là người đàn ông có tiền, nhưng chỉ đủ cho vợ con. Nhưng nay lên chức rồi thì anh có bồ, tiền anh kiếm ra dư sức nuôi thêm cả một ả bồ nữa mà không phải lăn tăn gì.

Có nhiều chuyện xảy ra rồi mới khiến con người ta hối hận đến tột cùng. Anh cũng là một người đàn ông như vậy. Chỉ vì anh có quá nhiều thời gian để dành cho những người khác nên anh đã thôi không còn dành thời gian cho vợ mình nữa. Tưởng đâu mọi thứ có thể hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng không phải, mọi thứ chẳng được như anh mong bởi vì anh không đáng có được hạnh phúc khi không giữ gìn nó.

Mọi chuyện diễn ra như đúng những gì anh tính toán. Anh có bồ bên ngoài giấu tiệt không để vợ phát hiện ra. Vì anh vẫn cần có gia đình này, bồ chỉ là bồ thôi, không thể nào mà làm vợ được. Dù vợ anh có ở nhà ăn bám anh đi nữa thì cô ấy cũng đã làm vợ anh đến cả chục năm nay, mọi thứ đều lo cho anh cả và còn sinh cho anh hai đứa con ngoan ngoãn nữa.

Vậy nhưng anh quên mất rằng cái kim trong bọc thì lâu ngày cũng có ngày lòi ra mà thôi. Mọi chuyện tệ hơn khi vợ anh phát hiện chuyện anh ngoại tình. Tất nhiên vợ tin tưởng anh và không hay biết gì cả, càng không biết chuyện anh ngoại tình với người ngoài. Nhưng chính ả nhân tình của anh còn trẻ nhưng lại không biết trơ trẽn là gì. Cô ta là người đã thông báo cho vợ anh biết chuyện anh ngoại tình.

Anh thì dù gì cũng là người đàn ông trụ cột trong gia đình. Tiền bạc trong nhà đều do anh kiếm ra và giữ nên vợ nào có tiền đâu. Bởi thế anh tự tin rằng vợ sẽ không bỏ mình cho đến khi vợ anh tát anh cháy má rồi chửi:

- Anh là gã tồi.

- Tại sao em lại nói anh như thế?

- Anh còn giả ngu nữa sao? Tôi biết hết rồi, biết chuyện anh ngoại tình rồi. – Anh nghe thấy thế hơi chột dạ đúng lúc ấy thì cô bồ còn xuất hiện trước mặt nữa. Nhưng rất tự tin rằng vợ sẽ không dám bỏ mình đâu, vợ nào có tiền đâu đang ăn bám mình cơ mà. Còn bồ thì nào có bỏ anh được, anh đang chu cấp cho cô ta mà. Thế mà choáng thay khi cô bồ thản nhiên đáp:

- Chồng như anh có tặng thêm tiền tôi cũng không lấy!

- Cô, cô nói cái gì?

- Anh đừng nghĩ tôi ham tiền của anh. Một người đàn ông như anh sẵn sàng phản bội vợ như thế thì lấy gì đảm bảo anh sẽ không phản bội tôi sau này chứ.

- Cô, cô…

- Cô ấy nói đúng rồi. Còn anh thì từ hôm nay cũng không còn là chồng của tôi nữa. Tôi soạn đơn ly hôn rồi anh kí đi rồi chúng ta ra tòa.

- Vợ, anh xin lỗi đừng như thế… anh…

Thế là hai người phụ nữ cùng lúc đó bỏ đi. Vợ ôm con đi, bồ thì bình thản ra khỏi nhà. Trên đời này mọi thứ đều có thể xảy ra như thế. Anh đã tưởng mình có mọi thứ, thế nhưng nhanh chóng chỉ vì tham lam mà cuối cùng anh lại chẳng còn giữ lại nổi điều gì cho mình. Bài học lớn dành cho tất cả đàn ông đang có ý định ngoại tình hay đã và đang ngoại tình.