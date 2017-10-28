Chồng nhìn cô thư ký nói: 'Muốn lên giường với anh thì trước tiên em cởi đồ hàng hiệu ra chợ ngồi bán rau như vợ anh đã nhé'

Tâm sự gia đình 28/10/2017 14:39

"Có vợ rồi thì sao chứ? Em biết rõ vợ anh chỉ là mụ bán rau quê mùa ngoài chợ. Vừa xấu xí vừa xập xệ...chị ta không xứng với anh đâu. Chỉ có em mới xứng với anh..."

Vừa tốt nghiệp ra trường thì với lợi thế xinh đẹp lại cao ráo nên Thu xin vào làm được một công ty lớn với vị trí thư ký giám đốc. Khỏi phải nói lúc đó Thu hí hửng nào vì cô đang nghĩ vào môi trường công sở thì tha hồ gặp được nhiều đàn ông giàu có lại giỏi giang. Và rồi ngày đầu đi làm gặp Khôi, vị giám đốc của công ty lớn thì cô đã say nắng anh...mà nói đúng hơn thì Thu như bị tình yêu sét đánh. Nhìn Khôi cao ráo lại có vẻ ngoài phong trần khiến Thu không cưỡng lại được.

Đang có cảm tình với Khôi nay được làm thư ký riêng cho anh thì Thu biết chắc cơ hội của mình rất cao. Vậy nhưng sau 1 tuần làm việc nghe ngóng tình hình ở mấy bà chị cùng công ty thì Thu sốc nặng khi biết Khôi đã có kết hôn được hơn 5 năm rồi. Cứ tưởng nghe đến đó thì thu sẽ từ bỏ Khôi, vậy nhưng ngược lại thì Thu thuê người điều tra vợ của sếp tổng mình rốt cuộc là người như nào. Và rồi điều khiến Thu hả hê là khi cô biết được sếp tổng mình sang chảnh như vậy nhưng lại có cô vợ quê chỉ ngồi bán rau ngoài chợ. Giây phút nhìn vợ của Khôi mà Thu tin chắc chỉ cần mình "thả thính" là giám đốc sẽ mê mệt ngay.

Chồng nhìn cô thư ký nói: 'Muốn lên giường với anh thì trước tiên em cởi đồ hàng hiệu ra chợ ngồi bán rau như vợ anh đã nhé' - Ảnh 1
Chính anh đã nói em xinh đẹp mơn mởn hơn vợ anh còn gì?  - Ảnh minh họa: Internet

Biết mình còn trẻ lại đẹp nên Thu thường xuyên cố tình ở lại tăng ca rồi nhờ Khôi chỉ dạy cho mình. Tất nhiên là Khôi nhiệt tình vì dù sao Thu cũng là nhân viên mới, lấy cớ được sếp tổng quan tâm thì Thu mời Khôi đi ăn để được gần gũi với anh hơn. Những lần đi làm sau đó thu chọn những bộ váy khoét ngực sau để lộ vòng 1 căng tròn trước mặt Khôi. Để ý thấy sếp nuốt nước bọt như muốn nuốt vòng ngực ngồn ngồn của mình thì Thu cảm thấy kế hoạch của mình giống như đã thành công phân nửa.

Thu quyết tâm cướp được Khôi về tay mình, vì chỉ có người phụ nữ xinh đẹp như cô mới xứng được ở cạnh anh. Ngày hôm đó Thu lấy cơ xe hỏng nên xin đi nhờ ô tô của Khôi, lên xe thì cô cứ ưỡn à ưỡn ẽo trước mặt Khôi rồi còn ra vẻ nai tơ.

- Anh chở em về như này liệu có phiền không? Hay thôi anh để em xuống đây rồi em gọi taxi được rồi, đằng  nào nhà em cũng sắp đến rồi - Thu giả vờ hỏi.

- Không sao đâu. Anh bảo vợ anh chờ cơm rồi nên anh sẽ chở em về tận nơi. 

- Vợ anh...chắc cô ấy xinh đẹp lắm nhỉ?

- Vợ anh á? So với em thì cô ấy không bằng đâu. Em còn trẻ lại xinh nữa, ai mà được làm chồng em thì có phúc lắm đấy.

Nghe Khôi nói như vây thì Thu đoán chắc là anh đang gạ mình, vậy nhưng lúc đó Thu vẫn giả vờ như không biết gì. Những lần sau đó ở công ty Thu thường xuyên cố tình đặt vòng ngực 90 của mình lên vai Khôi để quyễn rũ anh. Cứ tưởng Khôi sẽ đè ngửa mình ra luôn, vậy nhưng Thu thấy anh vẫn có vẻ dửng dưng, nghĩ chắc Khôi sợ nhân viên đàm tiếu nên không dám làm gì. Thế là tối hôm đó nhân lúc mọi người về hết thì Thu khóa chặt cửa rồi tiến lại trước mặt Khôi rồi từ từ cởi áo ra...

- Đêm nay anh ở lại với em nhé...anh muốn gì em cũng chiều?

- Em đang làm gì vậy hả? Mặc áo lại đi....người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy.

- Anh không phải sợ...mọi người về hết cả rồi. Giờ chỉ có mình anh và em nên anh cứ thoải mái đi. Em thích anh lâu rồi...cũng biết anh có tình cảm với em. Vậy nên em tự nguyện dâng hiến cho anh đấy.

Vừa nói Thu vừa lấy tay Khôi đặt lên ngực mình, vậy nhưng lúc đó thì Khôi rụt tay lại rồi ném áo vào người Thu.

- Em mặc lại tử tế đi rồi nói chuyện với anh. Chắc em hiểu nhầm gì rồi...anh là người đàn ông đã có vợ nên anh không thể...

- Có vợ rồi thì sao chứ? Em biết rõ vợ anh chỉ là mụ bán rau quê mùa ngoài chợ. Vừa xấu xí vừa xập xệ...chị ta không xứng với anh đâu. Chỉ có em mới xứng với anh...em xinh đẹp, trẻ lại gia đình giàu có nữa. 

Chồng nhìn cô thư ký nói: 'Muốn lên giường với anh thì trước tiên em cởi đồ hàng hiệu ra chợ ngồi bán rau như vợ anh đã nhé' - Ảnh 2
Nếu em muốn lên giường với anh thì trước tiên em cởi đồ hàng hiệu ra chợ ngồi bán rau như vợ anh đã nhé.  - Ảnh minh họa: Internet

- Vợ anh có xập xệ thì đó cũng là người mà anh yêu.

- Chính anh đã nói em xinh đẹp mơn mởn hơn vợ anh còn gì, em như này anh không thích hơn con khọm già nhà anh ư?

- Đúng là em xinh đẹp hơn anh thật...nhưng nếu em lấy lý do đó để đòi lên giường với anh thì em nhầm to rồi. Nếu em muốn lên giường với anh thì trước tiên em cởi đồ hàng hiệu ra chợ ngồi bán rau như vợ anh đã nhé. Nếu em làm được như vậy thì hãy nói chuyện lên giường với anh. 

- Anh nói như vậy là sao chứ? Tại sao em phải bán rau như vợ anh.

- Vì anh có được vị trí như ngày hôm nay là nhờ vào gánh rau của vợ anh. Em có biết trước đây anh nghèo đến nỗi cơm không có ăn không? Anh từng đi làm công nhân rồi bưng vác thuê cho người ta đấy. Lúc anh khó khăn là vợ anh đi bán rau nuôi anh ăn học để anh có được vị trí như hôm nay. Em nghĩ em xinh là có quyền ư? Em xinh hơn vợ anh nhưng tư cách đạo đức thì chỉ ở dưới chân vợ anh mà thôi.

Nói rồi Khôi bước đi về nhà với người vợ hiền thục của mình, còn Thu thì chết điếng vì cô đã quá coi thường cô vợ quê mùa của Khôi. Vì quá xấu hổ nên Thu đã xin nghỉ việc rồi bỏ đi biệt tích không bao giờ dám đối diện với Khôi nữa.

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Từ khóa:   chồng chung thủy chồng thương vợ

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