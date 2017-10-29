Chồng kêu ngứa 'vùng kín' nhưng ngại không chịu đi khám, vợ đành mời bác sỹ về tận nhà để rồi 5 phút sau phát hiện sự thật kinh hoàng

Tâm sự gia đình 29/10/2017 12:12

Anh nằm yên để bác sỹ khám đi. Anh không nghĩ đến anh thì phải nghĩ cho em chứ? Lỡ như "phần dưới" bị làm sao thì hối không kịp đâu.

Vợ chồng Hạnh và Khải kết hôn đến nay đã được hơn 6 năm, dù qua cái thời vợ chồng son nhưng ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của gia đình Hạnh. Nhất là mấy cô bạn của Hạnh cứ mỗi lần tụ tập là đều xin bí quyết của Hạnh. 

- Tao chả có bí quyết gì cả, muốn hạnh phúc thì cứ ngày nào đều đặn "chiều" chồng là ok hết à. Thường phụ nữ sinh xong mất hết cảm giác chuyện ấy nên chồng mới đi ngoại tình, vậy nên muốn giữ chân chồng thì cứ chiều cho lão ta sướng đa. Vợ chiều rồi thì còn sức đâu mà đi bồ - Hạnh cười.

- Tao cũng muốn lắm...nhưng mà lão chồng tao yếu lắm. Cả tháng này còn chưa đụng chạm gì luôn.

- Thì mày mua mấy món bồi bổ cho chồng ăn. Tao phải mua hàu sống về cho lão chồng tao ăn suốt đây. 

Chồng kêu ngứa 'vùng kín' nhưng ngại không chịu đi khám, vợ đành mời bác sỹ về tận nhà để rồi 5 phút sau phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 1
Anh không đi đâu...xấu hổ lắm. Chắc là tại do quần lót nên mới thế đấy. - Ảnh minh họa: Internet

Với Hạnh thì cô tâm niệm chuyện "chăn gối" vợ chồng không còn là nghĩa vụ mà nó phải là một nghệ thuật. Vì có giỏi chiều chồng thì mới yên ấm gia đình được, dù sinh nở xong nhưng Hạnh vẫn kiên trì tập luyện để lấy lại vóc dáng thật thon gọn để chồng không chán mình. Chẳng thế mà dù nhiều người nói có chồng làm to thì sợ vì nhiều cô chân dài đeo bám. Nhưng với Hạnh thì cô tự tin ở bạn thân mình.

Tất nhiên là hàng ngày Hạnh vẫn phải kiểm soát chồng thật kỹ về giờ giấc vì thời đại giờ cứ hở một cái là mất chồng như chơi. Cứ thế mọi chuyện tốt đẹp vẫn diễn ra, vậy nhưng dạo gần đây thì Hạnh bắt đầu thấy chồng mình thay đổi, chuyện "chăn gối" vợ chồng cô không còn suôn sẻ. Lần nào Hạnh đợi con ngủ say cũng gạ chồng làm mấy hiệp nhưng mà Khải đều từ chối.

- Tính đến nay là 2 tuần 3 ngày anh và em chưa ân ái đấy. Bình thường 1 ngày anh còn đòi em 2 hiệp cơ mà? Dạo này anh làm sao vậy hả?

- Anh cũng muốn chiều em lắm...nhưng mà "vùng kín" của anh đang thế này thì biết chiều làm sao được.

Nói rồi Khải tụt quần xuống cho vợ nhìn thì lúc đó Hạnh sửng sốt lắm vì "của quý" của chồng sưng tấy lại còn nổi mụn nhọt ly ty nữa. Lúc đó Hạnh chẳng nghi ngờ chồng ngoại tình gái gú bên ngoài mà cô sợ chồng bị bệnh gì đó.

- Chắc anh bị viêm vùng kín do quần lót rồi. Em sẽ mua quần lót mới cho anh. Nhưng mà anh phải đi viện khám đi...lỡ bị gì còn chữa.

- Anh không đi đâu...xấu hổ lắm. Chắc là tại do quần lót nên mới thế đấy.

Khuyên chồng mãi mà anh vẫn không chịu đến viện khám nên Hạnh quyết định mời luôn bác sỹ về nhà khám cho chồng mình.

- Anh nằm yên để bác sỹ khám đi. Anh không nghĩ đến anh thì phải nghĩ cho em chứ? Lỡ như "phần dưới" bị làm sao thì hối không kịp đâu.

Chồng kêu ngứa 'vùng kín' nhưng ngại không chịu đi khám, vợ đành mời bác sỹ về tận nhà để rồi 5 phút sau phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 2
Anh chỉ mới đi gái 1 lần thôi, hôm đó đi uống cùng cơ quan nên mấy người rủ đi vào quán karaoke hát hò...xong rồi gọi gái vào - Ảnh minh họa: Internet

Thế là Khải nằm im thật, và rồi sau 10 phút hì hục khám thì bác sỹ nam khoa nói.

- Anh bị bệnh sủi mào gà do khi quan hệ tình dục không dùng bao cao su. Tốt nhất anh nên đến viện để chúng tôi xét nghiệm và chữa trị kỹ hơn, nếu không thì hậu quả khôn lường.

Nghe bác sỹ nói đến đó thôi mà Hạnh ngã quỵ xuống, cô thật sự không thể nào tin nổi chồng mình lại đi gái bên ngoài. Căn bệnh này chỉ có đi gái thì mới bị lây được, sau khi bác sỹ về thì Hạnh lao vào tát chồng đau điếng.

- Anh đúng là thằng chồng tồi. Anh còn giấu cả tôi đi gái nữa cơ à? Miệng cứ bô bô yêu vợ con hóa ra lại rước bệnh về hại vợ con hả?

- Anh xin lỗi em...để anh giải thích. Anh chỉ mới đi gái 1 lần thôi, hôm đó đi uống cùng cơ quan nên mấy người rủ đi vào quán karaoke hát hò...xong rồi gọi gái vào. Lúc đó anh say quá không biết gì nên mới làm chuyện đó. Anh thật sự chỉ phạm tội 1 lần thôi...

- Anh im đi...tôi không còn muốn nghe lời giải thích của anh nữa.

Nói rồi Hạnh bế luôn con về nhà mẹ đẻ ở, đến nay đã được gần 1 tháng và cô vẫn chưa về nhà. Ngày nào Khải cũng đến quỳ xin vợ tha thứ nhưng thật sự Hạnh căm hận chồng vô cùng, cô không biết là mình nên tha thứ cho chồng một cơ hội hay là ly hôn đi để giải thoát vì thật sự cô đã mất hết niềm tin rồi.

Chồng ngoại tình rồi thì đánh ghen, khóc lóc làm gì, cứ phải cao tay thế này chồng mới vừa sợ vừa nể!

Chồng ngoại tình rồi thì đánh ghen, khóc lóc làm gì, cứ phải cao tay thế này chồng mới vừa sợ vừa nể!

Phụ nữ khi ấy hơn nhau ở cách ứng xử và thái độ khi đối mặt với tổn thương.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình bệnh sùi mào gà ngoại tình

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