Chồng hành hạ: 'Đàn bà mà không biết đẻ'

Tâm sự gia đình 21/07/2017 23:30

Tình yêu và hôn nhân nó không hề gần gũi nhau như chúng ta thường nghĩ. Đôi khi thực tế khác xa nhau đến vô vàn, chỉ khi kết hôn rồi thì mọi chuyện mới diễn ra theo chiều hướng không ngờ như thế.

Anh với chị từng yêu thương nhau đến gần 4 năm rồi mới kết hôn, đâu phải một quãng thời gian ngắn ngủi gì để mà nói rằng cả hai không hiểu nhau thêm nữa. Thế nhưng không, anh chị nào có được những ngày hạnh phúc trọn vẹn. Chị những tưởng mình đã hiểu anh nhiều, để rồi cái ngày sau đó chị mới nhận ra rằng hóa ra mình chẳng hiểu anh như mình đã nghĩ.

Kết hôn rồi sự thay đổi của anh rõ rệt khiến chị hoảng hốt và sợ hãi. Năm đầu tiên vẫn còn là vợ chồng son, mọi thứ của chị với anh đều khá êm đềm diễn ra. Nhưng đến năm thứ hai thì mọi thứ tồi tệ đi trông thấy khi thả đã lâu đến thế mà chị vẫn chưa mảy may có bầu.

Chồng hành hạ: 'Đàn bà mà không biết đẻ' - Ảnh 1
Nhưng đến năm thứ hai thì mọi thứ tồi tệ đi trông thấy khi thả đã lâu đến thế mà chị vẫn chưa mảy may có bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế ngày ngày anh chị càng xa cách hơn. Anh bắt đầu ghét bỏ chị hơn trước chỉ vì chị chưa cho anh được làm bố. Anh đã không hề biết rằng bản thân vợ mình còn chịu nhiều áp lực hơn nhiều so với việc anh chịu áp lực. Từ nhà chồng, từ bạn bè đồng nghiệp và cả chồng gần như khiến chị kiệt quệ.

Càng ngày anh càng quá đáng khi không còn tôn trọng chị nữa. Mọi chuyện kéo dài như thế đến tận 4 năm dài đằng đẵng. Chị vẫn chưa một lần may mắn có bầu. Cái may mắn ấy chưa mỉm cười với chị lấy 1 lần, chị tổn thương nhiều quá mà không biết phải làm sao cho chồng hiểu.

Đỉnh điểm thời gian ấy, chồng chị cặp kè với một người phụ nữ khác. Chị đau đớn tổn thương rồi khóc nấc lên. Chị muốn nói chuyện với chồng nhưng anh hất tay chị ra rồi đay nghiến:

- Cô đi ra cho tôi, tôi không cần cô nữa.

- Em xin anh đừng làm như thế, em là vợ anh cơ mà.

- Vợ à, vợ cái gì mà vợ. Đàn bà mà không biết đẻ thì chỉ để làm cảnh thôi chứ có tác dụng gì. Tôi sẽ cưới cô gái ấy về đẻ cho tôi những đứa con, cô đừng có cản nữa.

- Anh muốn ly hôn sao?

Chồng hành hạ: 'Đàn bà mà không biết đẻ' - Ảnh 2
 Anh muốn ly hôn sao? - Ảnh minh họa: Internet

- Thế mà cô còn chưa hiểu à? Giờ tôi chịu đủ rồi, 4 năm mà không có nổi con thì còn níu giữ được gì nữa.

- Anh… anh sẽ hối hận đấy.

- Chẳng có lý do gì mà tôi phải hối hận cả, tôi ngu khi cưới người đàn bà không biết đẻ như cô về làm vợ.

- Anh…

Anh bỏ đi với nhân tình đóng sầm cánh cửa lại. Chị ngồi thụp xuống khóc từng tiếng nấc lên. Giờ thì ngay cả anh cũng bỏ chị mà đi rồi. Thật sự chị còn có thể làm gì với cuộc sống này những ngày tiếp theo đây.

Chị biết bản thân khó có khả năng mang thai vì người chị sức khỏe yếu và từng 1 lần bị bệnh khiến chị càng khó có con hơn. Vậy mà làm chồng anh không những không hiểu, không thông cảm cho chị còn làm chị tổn thương hơn. Giờ thì chị biết đi đâu về đâu, cuộc hôn nhân này chắc chắn không còn có thể cứu vãn được nữa. Nhưng chị biết làm gì đây, chị rối lắm, hãy cho chị lời khuyên vào lúc này.

Vợ chồng tôi đã phải ly hôn trong nháy mắt chỉ vì một lần bà cô sang nhà chơi

Vợ chồng tôi đã phải ly hôn trong nháy mắt chỉ vì một lần bà cô sang nhà chơi

Tôi lại không ngờ chính sự xuất hiện của người cô này lại khiến gia đình tôi đổ vỡ đau lòng.

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