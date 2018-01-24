Chồng đưa con riêng về nhà chăm sóc bất chấp sự phản đối của vợ

Thời gian gần đây, anh thường xuyên đi công tác và vắng nhà không lý do. Hỏi đến, anh chỉ trả lời bâng quơ rồi lảng sang chuyện khác, có khi còn im lặng. Mệt mỏi, chị không còn muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này nữa. Nhiều lần muốn buông bỏ nhưng rồi lại nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, chị không đành lòng. Nói đúng hơn là chị không muốn giống mẹ, người đàn bà bị bỏ rơi đáng thương.

Cưới nhau được hơn 2 năm nhưng anh chị vẫn chưa có con. Chị lo lắng chạy chữa khắp nơi, ngày nào cũng đi chùa cầu an, hành thiện tích đức. Nhưng mọi thứ không tiến triển, tình cảm vợ chồng bắt đầu nhạt dần. Cả hai thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt.

Hôm đó, anh đưa một đứa bé gái về nhà và nói đó là con riêng của mình. Chị sốc lắm, tay chân bủn rủn, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ ập đến nhanh tới nỗi không cho chị thời gian để chấp nhận. Anh một mực quả quyết.

Khi còn nhỏ, ba đã bỏ mẹ con chị theo người phụ nữ khác. Cố gắng níu kéo, mẹ bị ông ấy đánh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, ông cũng rời đi. Chị tự hứa với lòng, khi có gia đình, chị sẽ không sống cuộc đời như mẹ. Nhưng giờ đây, chị mới thấm thía cảm giác bị người khác bỏ rơi và bản thân phải cố gắng níu giữ hạnh phúc là thế nào.

- Từ nay, anh sẽ nuôi đứa bé này. Nếu em không chấp nhận con riêng của anh, em có thể làm đơn ly hôn, anh sẽ ký.

Lời nói của anh khiến chị như ngừng thở, mọi niềm tin sụp đổ. Nhưng rồi chị cũng chấp nhận cuộc sống này. Chị bình thản để chồng đưa con riêng về sống chung và đóng vai người mẹ bất đắc dĩ. Đứa bé này là kết tinh của anh và người yêu cũ. Nghe nói, cô ấy đã mất vì căn bệnh ung thư cách đây không lâu. Vì không có con, chị cũng thương đứa bé lắm. Anh đi làm suốt, việc chăm sóc con một tay chị lo liệu. Có hôm, vừa đi làm về, nghe tiếng đứa bé khóc thét lên, anh liền chạy vào. Thấy cánh tay con đỏ ứng, anh quát mắng chị thậm tệ.

- Cô làm gì vậy?

Vừa nói anh vừa gạt chị ngã xuống đất. Chưa kịp lên tiếng giải thích thì anh đã chen ngang.

- Ly hôn đi. Tôi không thể sống với người đàn bà có tâm địa rắn độc như cô. Đứa bé không có mẹ đã đáng thương lắm rồi, sao cô nỡ đối xử với nó như vậy?

Chị lắp bắp.

- Chuyện không phải như vậy… Anh nghe em giải thích trước đã.

Anh bế đứa bé lên.

- Không nói nhiều, viết đơn đi, tôi ký.

Nói xong anh bế đứa bé đi vào trong mặc cho chị gào khóc.

- Tôi chấp nhận nuôi đứa bé này là đã quá nhân nhượng rồi. Anh muốn tôi phải làm sao nữa?

Tiếng chị vang vọng khắp nhà nhưng anh vẫn không hồi đáp. Sau đó, chị nhất quyết không ly hôn, anh liền gửi đứa bé đi nhà trẻ. Anh nói thà gửi cho người dưng chăm sóc còn hơn giao cho người phụ nữ ác độc như chị. Chị cũng không nói gì, vẫn im lặng chấp nhận cuộc sống ngục tù này. Dù biết bản thân rất hèn nhát, nhưng không hiểu sao chị không buông bỏ được.