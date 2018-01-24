Chồng đưa con riêng về nhà chăm sóc bất chấp sự phản đối của vợ

Tâm sự gia đình 24/01/2018 16:13

Hôm đó, anh đưa một bé gái về nhà và nói đó là con riêng của mình. Chị sốc lắm, tay chân bủn rủn, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ ập đến nhanh tới nỗi không cho chị thời gian để chấp nhận.

Cưới nhau được hơn 2 năm nhưng anh chị vẫn chưa có con. Chị lo lắng chạy chữa khắp nơi, ngày nào cũng đi chùa cầu an, hành thiện tích đức. Nhưng mọi thứ không tiến triển, tình cảm vợ chồng bắt đầu nhạt dần. Cả hai thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt.

Thời gian gần đây, anh thường xuyên đi công tác và vắng nhà không lý do. Hỏi đến, anh chỉ trả lời bâng quơ rồi lảng sang chuyện khác, có khi còn im lặng. Mệt mỏi, chị không còn muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này nữa. Nhiều lần muốn buông bỏ nhưng rồi lại nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, chị không đành lòng. Nói đúng hơn là chị không muốn giống mẹ, người đàn bà bị bỏ rơi đáng thương.

Khi còn nhỏ, ba đã bỏ mẹ con chị theo người phụ nữ khác. Cố gắng níu kéo, mẹ bị ông ấy đánh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, ông cũng rời đi. Chị tự hứa với lòng, khi có gia đình, chị sẽ không sống cuộc đời như mẹ. Nhưng giờ đây, chị mới thấm thía cảm giác bị người khác bỏ rơi và bản thân phải cố gắng níu giữ hạnh phúc là thế nào.

Chồng đưa con riêng về nhà chăm sóc bất chấp sự phản đối của vợ - Ảnh 1
Chị chấp nhận việc anh đưa con riêng về chăm sóc - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, anh đưa một đứa bé gái về nhà và nói đó là con riêng của mình. Chị sốc lắm, tay chân bủn rủn, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ ập đến nhanh tới nỗi không cho chị thời gian để chấp nhận. Anh một mực quả quyết.

- Từ nay, anh sẽ nuôi đứa bé này. Nếu em không chấp nhận con riêng của anh, em có thể làm đơn ly hôn, anh sẽ ký.

Lời nói của anh khiến chị như ngừng thở, mọi niềm tin sụp đổ. Nhưng rồi chị cũng chấp nhận cuộc sống này. Chị bình thản để chồng đưa con riêng về sống chung và đóng vai người mẹ bất đắc dĩ. Đứa bé này là kết tinh của anh và người yêu cũ. Nghe nói, cô ấy đã mất vì căn bệnh ung thư cách đây không lâu. Vì không có con, chị cũng thương đứa bé lắm. Anh đi làm suốt, việc chăm sóc con một tay chị lo liệu. Có hôm, vừa đi làm về, nghe tiếng đứa bé khóc thét lên, anh liền chạy vào. Thấy cánh tay con đỏ ứng, anh quát mắng chị thậm tệ.

- Cô làm gì vậy?

Vừa nói anh vừa gạt chị ngã xuống đất. Chưa kịp lên tiếng giải thích thì anh đã chen ngang.

- Ly hôn đi. Tôi không thể sống với người đàn bà có tâm địa rắn độc như cô. Đứa bé không có mẹ đã đáng thương lắm rồi, sao cô nỡ đối xử với nó như vậy?

Chị lắp bắp.

- Chuyện không phải như vậy… Anh nghe em giải thích trước đã.

Anh bế đứa bé lên.

- Không nói nhiều, viết đơn đi, tôi ký.

Nói xong anh bế đứa bé đi vào trong mặc cho chị gào khóc.

- Tôi chấp nhận nuôi đứa bé này là đã quá nhân nhượng rồi. Anh muốn tôi phải làm sao nữa?

Tiếng chị vang vọng khắp nhà nhưng anh vẫn không hồi đáp. Sau đó, chị nhất quyết không ly hôn, anh liền gửi đứa bé đi nhà trẻ. Anh nói thà gửi cho người dưng chăm sóc còn hơn giao cho người phụ nữ ác độc như chị. Chị cũng không nói gì, vẫn im lặng chấp nhận cuộc sống ngục tù này. Dù biết bản thân rất hèn nhát, nhưng không hiểu sao chị không buông bỏ được.

Trần tình của cô giáo đánh con riêng của chồng: ‘Tôi không ghét bỏ mà chỉ dạy bảo cháu’

Trần tình của cô giáo đánh con riêng của chồng: ‘Tôi không ghét bỏ mà chỉ dạy bảo cháu’

Theo chị Nguyễn Kim D., người xuất hiện trong clip đánh bé trai 5 tuổi con riêng của chồng, chị không hề ghét bỏ đứa bé, nếu không coi bé là con thì đã không "dạy bảo".

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng con riêng của chồng chồng có con riêng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 12 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 13 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 43 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm