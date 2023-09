Dấu hiệu dễ nhận thấy ở đàn ông ngoại tình là anh ta hay nói dối, dù là những chuyện rất nhỏ nhặt. Chính là vì sợ lộ chuyện sai trái nên hay phải che giấu, bao biện như thế. Phụ nữ hãy để ý những câu nói này của chồng. Hai ba lời nói dối chẳng to tát gì thì không sao, nhưng càng ngày càng nhiều thì nhất thiết phải lưu tâm. Nói dối có thể mang tâm ý tốt nhưng nói dối kiểu bao biện điều gì thì thật sự có vấn đề. Đã là vợ thì hãy tinh ý để nhận biết ngay nhé!

Hay so sánh vợ với người khác và hay chê vợ

Đàn ông một khi có mối quan tâm nào khác vợ thì sẽ thường so sánh vợ với người khác. Đàn ông khi yêu thật lòng sẽ không khi nào so đo như thế. Với họ, người phụ nữ họ yêu là duy nhất và không bao giờ phải so sánh với bất cứ ai. Ngược lại, khi đã chán vợ hay có mối quan hệ mờ ám khác, họ sẽ thường so sánh hơn. Vì họ cảm thấy không hài lòng với vợ mình nữa. Và đặc biệt, lúc này chồng sẽ hay chê bai vợ nhiều hơn. Vì đã không vừa mắt, có mối quan tâm khác, nên sẽ không còn thấy vợ mình là nhất nữa. Nhưng phụ nữ nên phân biệt rõ đâu là sự góp ý chân tình của chồng và đâu là sự chê bai quá đáng của chồng. Nhiều lúc, chồng chê chỉ để bạn có thể hoàn thiện mình. Phụ nữ hãy tinh ý mà phân biệt để thấy rõ vấn đề nhé!

Hay lấy việc bận rộn ra làm lý do

Chẳng có người đàn ông nào bận đến mức không thể dành thời gian cho vợ con mình cả. Chỉ có người đàn ông lấy việc bận rộn để lơ là vợ mà thôi. Nếu hết lần này đến lần khác chồng đều từ chối bạn vì lý do bận rộn thì bạn nên thử tìm hiểu vấn đề. Nếu thật sự chồng bận rộn tới mức không có thời gian, nhưng vẫn muốn bạn hiểu để thông cảm thì hãy chia sẻ cùng chồng nỗi vất vả này. Nhưng nếu chồng không hề bận rộn và chỉ giả vờ để trốn tránh bạn thì hãy lưu ý ngay. Đó luôn là dấu hiệu của một người chồng chán nản vợ và có thể ngoại tình bất cứ lúc nào.

Không còn đáp lại những hành động quan tâm, yêu thương của vợ.

Điều này cũng dễ nhận ra thôi, nhưng quan trọng vẫn là phụ nữ nên tinh tế xem xét. Lắm lúc sẽ vì quá mệt mỏi với những bộn bề và chồng vô tâm lãng quên vợ. Khi ấy, vợ nên là chỗ dựa, chia sẻ bớt gánh nặng với chồng. Nhưng nếu chồng tránh né chỉ vì không thích, không còn hứng thú thì quả thật đã có vấn đề. Với người phụ nữ mình yêu, đàn ông sẽ không khi nào cảm thấy khó chịu với sự quan tâm, hành động tình cảm của vợ cả.