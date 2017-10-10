Chồng cả gan đưa bồ về giả danh làm ô sin cho tiện ngoại tình nào ngờ vợ phát hiện rồi dựng lên màn kịch hay ho

Tâm sự gia đình 10/10/2017 17:56

Chuyện ngoại tình đâu phải là của duy một gia đình mà là chuyện của rất nhiều những cặp gia đình khác. Chỉ có điều cả đời chị cũng không thể nào ngờ rằng chồng mình lại có thể cả gan đem cả nhân tình về nhà mà thôi.

Trong cuộc đời của một con người, chuyện đi từ yêu đương cho đến trở thành vợ chồng luôn là cả một quá trình. Không phải đơn giản mà tự dưng người tra đột nhiên trở thành vợ chồng của nhau rồi cùng nhau sinh con đẻ cái.

Tất nhiên trước đó cũng đã có cả một quá trình dài đến vô tận. Cùng cố gắng hết mình để giữ trọn cuộc hôn nhân của mình sao cho có được hạnh phúc. Nhưng rồi, anh với chị một mối tình đẹp gần 8 năm rồi mới về chung làm vợ chồng được 3 năm mà anh đã len lén ngoại tình bên ngoài.

Dĩ nhiên tất cả mọi thứ anh đều giấu không cho chị biết. Anh không đến nỗi khoe ra rằng mình đang ngoại tình cho vợ hay. Chỉ có điều với sự tinh tế của một người phụ nữ dĩ nhiên anh tự hiểu được rằng mình là người có một người phụ nữ khác ở bên cạnh. Cái cách anh chăm sóc chị, cái cách anh gần gũi chị cũng khác thì chị đủ nhận ra được chồng mình đã thay đổi rồi.

Chồng cả gan đưa bồ về giả danh làm ô sin cho tiện ngoại tình nào ngờ vợ phát hiện rồi dựng lên màn kịch hay ho - Ảnh 1
Chồng ngoại tình. Ảnh Internet

Đời người chữ ngờ khó mà đoán lắm, cũng vì thế chị chưa bao giờ dám tin rằng chồng mình lại cả gan đưa cả nhân tình về nhà giả danh làm ô sin để tiện cho mối tình vụng trộm. Thật khó tin khi anh chồng chị chẳng có gì, chẳng phải là gã đàn ông giàu có hay là một chàng trai tài giỏi gì cho cam. Anh ấy chẳng phải là một người như vậy mà vẫn có người con gái sẵn sàng trở thành một ô sin để che giấu thân phận thật của mình lén lút ngoại tình với anh.

Phát hiện ra chuyện này chỉ vì 1 hôm chị đi làm và quên ví ở nhà nên quay lại lấy. Nghe thấy tiếng ý ới của cô ô sin gọi chồng mình chị đã nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch để che mắt chị. Nhưng rồi, họ nào có biết rằng người phụ nữ đủ tinh tế như chị đã nhận ra từ lâu.

Chị phát hiện mọi thứ chỉ là không nói mà thôi. Sau đó, chị đã dựng lên 1 màn kịch thật hay ho. Chị lén lút lắp một chiếc camera trong phòng ngủ của cô ô sin để chờ thời cơ thích hợp. Nhanh lắm, không đầy 3 ngày anh đã lộ rõ bản chất của một kẻ lăng nhăng khi cùng cô ô sin nằm xuống giường quay phim nóng. Chị chỉ xem 1 chút rồi quay mặt đi lau nước mắt. Có lẽ chừng ấy là quá đủ với một người vợ như chị.

Ngày hôm đó, chị đã mời cả bố mẹ chồng mình đến nhà chơi. Ông bà cũng lâu không sang thăm cháu nhận được lời mời của cô con dâu cũng hào hứng sang lắm. Anh không thể ngờ được rằng chị đã chuẩn bị mọi thứ cho mình. Trong lúc chị cùng mọi người ở trên nhà thì anh lại len lén đi xuống phụ nhân tình. Nhân dịp đó, chị cho cả nhà xem luôn cảnh nóng của chồng mình và ô sin. Mẹ chồng làm rớt cả miếng táo vừa bỏ vào miệng mắt đỏ au tức giận. Bố chồng nhìn như muốn nuốt chửng cái màn hình tivi đó vào mình. Mẹ chồng hét lớn:

Chồng cả gan đưa bồ về giả danh làm ô sin cho tiện ngoại tình nào ngờ vợ phát hiện rồi dựng lên màn kịch hay ho - Ảnh 2
Đưa bồ về đóng giả làm ô sin cho tiện hú hí... Ảnh Internet

- Cái gì, cái gì thế này hả con? Thế này là sao? – chị bình tĩnh đáp lại:

- Như bố mẹ đã thấy đó. Chồng con ngoại tình đã đành anh ấy còn đem hẳn nhân tình về sống trong nhà mình. Con thật sự không có cách nào để tha thứ cả. Mong bố mẹ hãy hiểu cho con. – mẹ anh vỗ lấy ngực rồi lao đến đánh anh và cô nhân tình đã lên đến trên nhà chứng kiến đoạn phim từ khi nào rồi oán trách:

- Tao nuôi nấng mày, dạy dỗ mày để mày làm thế hả con? Sao mày đối xử với vợ mày như thế, thế này còn ra cái thể thống gì nữa chứ.

- Con... con thật sự xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi thì được ích gì. Đi mà xin vợ mày tha thứ ấy.

Anh quỳ xuống chân xin chị tha thứ. Nhưng anh quên mất rằng có những thứ có thể tha thứ được. Nhưng cũng có những thứ có cả đời người ta cũng không thể tha thứ. Anh đã làm tổn thương chị quá nhiều, quá sâu. Giờ đến khi nào vết thương ấy mới lành. Anh không đáng được tha thứ. Có lẽ, cuộc sống này vẫn vậy. Anh đánh mất gia đình chỉ vì một phút ham vui. Còn chị thì quá mạnh mẽ nên chấp nhận rũ bỏ hay vì chị quá tổn thương, quá yếu đuối nên không thể nào tha thứ chúng ta cũng không rõ. Chỉ biết rằng, đừng bao giờ vì một phút dại dột để đánh mất cuộc hôn nhân và hạnh phúc mình đang có vì những thứ không xứng đáng.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình hôn nhân vợ chồng

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