Chỉ một câu nói của đứa trẻ 4 tuổi, màn kịch "chồng mẫu mực - bạn thân tốt" bỗng chốc tan tành mây khói

Tâm sự gia đình 05/04/2026 21:59

Ở tuổi 28 tôi có được một công việc ổn định cùng người chồng luôn yêu thương, cưng chiều mình hết mực. Chúng tôi cưới nhau đã được 5 năm và chưa tính có em bé vì còn muốn bay nhảy thoải mái thêm vài năm nữa. May mắn nhất đó là bên cạnh tôi luôn có đứa bạn thân, tri kỷ là Mai, có chuyện to nhỏ gì tôi cũng nói nó nghe, cũng nhờ nó mà tôi vượt qua được những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. 

3 năm trước Mai có mang với người đàn ông nọ, tôi không rõ đó là ai vì có hỏi thế nào Mai cũng không kể, chỉ biết rằng anh ta đã có gia đình và chẳng muốn dính líu gì đến mẹ con Mai, tất cả là chuyện ngoài ý muốn. Không biết con bạn tôi nó ăn gì mà khờ quá, tự dưng đâm đầu vào đàn ông đã có vợ trong khi đó ngoài kia có bao chàng đẹp trai, nhà giàu theo nó để rồi bụng mang dạ chửa, làm mẹ đơn thân gần 3 năm nay. Tôi vừa giận vừa thương nó quá chừng, thương luôn bé Ti - con gái nó nữa.

Cuối tuần nào chúng tôi cũng hẹn gặp nhau, khi thì cà phê, shopping, lúc thì spa làm đẹp, chúng tôi dành cả ngày để luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời rồi cùng nhau cười ha hả. Tôi đã nghĩ rằng tình bạn này sẽ kéo dài mãi đến hết đời nào ngờ một hôm, đang ngồi uống nước thì Mai vào nhà vệ sinh, còn tôi với bé Ti ngồi lại, chồng gọi bảo tôi tý về nhớ ghé siêu thị mua ít đồ làm bữa tối. Xong tôi để điện thoại lại trên bàn, bé Ti thấy màn hình nền ngay lập tức chỉ vào ảnh chồng tôi, vẻ mặt rạng rỡ nói: "Ba của Ti, ba của Ti nè". Tôi cười bảo không phải đâu, ba của Ti đi làm xa còn lâu lắm mới về nhưng con bé vẫn quả quyết rằng đây là ba của nó. Lúc đó lấy làm lạ nên tôi hỏi thêm:

Ảnh minh họa: Internet

- Thế Ti có biết tên của ba không?

Con bé dõng dạc:

- Biết chứ, ba Ti tên Nguyễn Nhất Khang 

Tôi tái mặt vì đây rõ ràng là tên chồng tôi, không thể nào con bé mới hơn 2 tuổi lại biết tên chồng của bạn mẹ nó được, 2 người cũng chưa gặp nhau bao giờ. Thấy tôi tự dưng im lặng Ti nói thêm:

- Thứ 6 nào ba cũng đến thăm Ti và mẹ, còn mua đồ đẹp và búp bê cho Ti nữa

Ngẫm lại thì thứ 6 nào chồng tôi cũng về muộn với lý do cuối tuần công việc nhiều, phải giải quyết hết thì 2 ngày nghỉ mới thảnh thơi bên gia đình được. Thêm nữa Mai cũng chưa bao giờ đưa con bé qua nhà tôi chơi dù tôi đã rủ hết lời. Tôi chết lặng tại chỗ, trong đầu có hàng vạn suy nghĩ và câu hỏi ập đến, hóa ra người đàn ông bội bạc với bạn thân tôi lại là người cùng tôi đầu ấp tay gối, hóa ra chồng tôi đã ngoại tình ngần ấy năm mà tôi không hề hay biết. Hai người mà tôi yêu thương, trân trọng trên cuộc đời lại đâm cho tôi một nhát thật đau, giờ tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa để không phải đối mặt với điều tồi tệ này thêm giây phút nào nữa.

Từ bỏ cuộc hôn nhân độc hại sau một cú đánh, tôi nhận ra mình "đắt giá" hơn vạn lần khi không có anh ta bên cạnh

Tôi ban ngày bận rộn trên công ty đến chiều về lại phải tất bật cơm nước, giặt giũ cho anh và con. Có hôm tối khuya con thì khóc, chồng thì say bét nhè nôn đầy ra nhà tôi chỉ biết ngồi khóc tu tu.

 Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của fan cuồng

Đúng ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp có số ngồi trên vàng, tiền về không kịp nghĩ, sung sướng đủ đường

Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng với tạo hình hôn phục trong phim mới

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

Chân dung nữ diễn viên nổi tiếng bị ghét nhất phim giờ vàng hiện tại

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Nhân tình của chồng qua đời ngay sau khi sinh, nhìn đứa trẻ đỏ hỏn bơ vơ, người vợ hiền đã làm một việc chấn động

Người quen tình cờ thấy tên chồng tôi trên giấy khai sinh của một đứa trẻ lạ, tôi rụng rời tay chân khi tìm đến tận nhà đối chất

Ly hôn 1 năm bỗng thấy vợ cũ sinh con giống mình như đúc, tôi tức tốc tìm đến nhìn mặt thì rụng rời trước sự thật

Thấy con dâu để bỉm bẩn lên bàn, mẹ chồng chửi bới không tiếc lời để rồi "chết lặng" khi biết sự thật

Vừa mắng con riêng của chồng vì làm vỡ kính, tôi "chết lặng" khi một nhân vật bí ẩn xuất hiện phanh phui bí mật

