Cậy mình học hết thạc sĩ đến đòi nhường chồng với cô vợ quê của nhân tình ai ngờ gặp luôn biến cố

Tâm sự gia đình 12/11/2017 07:38

Mang tiếng học thạc sĩ ra trường đến đòi nhường chồng nào ngờ cô vợ quê đáp trả vô cùng khéo léo.

Hạnh phúc gia đình bất cứ ai đã kết hôn đều mong và hi vọng gia đình mình luôn êm ấm. Cũng vì thế nên khi nào cũng vậy, anh rất thương yêu vợ con mình và chị càng tin tưởng rằng anh sẽ không bao giờ ngoại tình.

Vậy mà ở đời vẫn có những người con gái cố tình tới tiến định cướp anh khỏi chị. Chị chẳng biết anh có thích người ta không, có coi trọng người phụ nữ đến sau hay không. Nhưng ở thời điểm của hiện tại thì anh chính là chồng chị, là người đàn ông mà chị yêu thương và là bố của các con chị. Chẳng lý gì chị cố gắng cùng anh xây dựng nên cái gia đình hạnh phúc này bằng đó lâu lại để cho người khác hưởng.

Chị gặp cảnh đánh ghen ngược rất kì quái. Còn cô thì tự tin rằng mình vừa trẻ, vừa xinh đẹp lại còn là Thạc sĩ chẳng lẽ lại không hơn 1 cô gái bán hàng rong ngoài chợ của người đàn ông ấy. Người ta cũng không thể nào hiểu nổi rằng cô gái như cô mang niềm tin, động lực ở đâu để đi đòi người phụ nữ ấy nhường chồng cho mình.

Cậy mình học hết thạc sĩ đến đòi nhường chồng với cô vợ quê của nhân tình ai ngờ gặp luôn biến cố - Ảnh 1
Cô bồ của anh đến nơi thấy người vợ quê của nhân tình mình đang bán hàng vất vả liền tiến tới - Ảnh: Internet

Hôm đó, cô bồ của anh đến nơi thấy người vợ quê của nhân tình mình đang bán hàng vất vả liền tiến tới rồi nói:

- Chị là vợ của anh Tuấn à?

 - Em quen với anh Tuấn nhà chị sao?

- Tất nhiên em quen rồi, anh ấy còn đang là người yêu của em cơ mà.

- Em nói vậy là ý gì?

- Chắc chị không biết anh ấy quen em nhỉ? Khổ thân anh Tuấn lịch lãm, thành đạt như vậy mà lấy phải cô vợ quê thế này.

- Chị nhà quê nhưng chị cũng không thấy xấu hổ gì cả, chị tự hào về mình lắm.

- Em đến đây là muốn chị nhường anh Tuấn lại cho em. Chị bán hàng rong như thế sao có thể xứng với anh Tuấn được. Em học hết Thạc sĩ và đang đi làm ở 1 công ty lớn như thế mới xứng đáng với anh ý.

- Cảm ơn em đã nhắc nhở, nhưng chuyện gia đình chị có lẽ em không nên quan tâm. Còn chuyện nhường chồng thì em đừng nghĩ đến nữa.

- Chị nói vậy là ý gì?

- Chị thất vọng khi em nói em học hết Thạc sĩ đấy. Một người con gái có học thức như em sao lại đi cướp chồng người khác? Đi làm con giáp thứ 13 làm chi cho mệt?

Cậy mình học hết thạc sĩ đến đòi nhường chồng với cô vợ quê của nhân tình ai ngờ gặp luôn biến cố - Ảnh 2
Chị, chị nói thế là ý gì? - Ảnh: Internet

- Chị, chị nói thế là ý gì?

- Em chưa nghe rõ sao? Để chị nói lại cho em nè. Đã là phụ nữ xinh đẹp có học thức như em thì hãy kiếm lấy người đàn ông nào đó tử tế, chưa gia đình mà nương tựa chứ đừng có quen rồi cặp với người có vợ làm gì cho mệt thân.

- Chị... nhưng anh Tuấn yêu tôi.

- Em có thể hỏi lại anh ấy giữa chị và em anh ấy chọn ai. Đừng tự tin như vậy, bởi đàn ông đủ trưởng thành chín chắn như anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình mình đã xây dựng hạnh phúc cả chục năm qua để đi theo một người phụ nữ khác đâu.

- Chị, chị cứ chờ xem.

Cô bồ của anh đi mất, chị đứng lại mạnh mẽ cố gắng gượng để không rơi nước mắt khi hay tin anh phản bội lại chính là từ nhân tình của anh. Nhưng từ sau lần đó thì cô bồ cũng không còn tìm đến chị nữa, anh cũng đã quay trở về bên gia đình như xưa. Có lẽ chị đã thành công ở 1 bước nào đó để kéo anh trở về với gia đình, khiến cho cô nhân tình hiểu rằng người đến sau xen vào gia đình người khác không bao giờ là người phụ nữ có lợi.

Thanh xuân đàn bà, chờ không nổi đâu một lần đàn ông lạc lối quay về…

Thanh xuân đàn bà, chờ không nổi đâu một lần đàn ông lạc lối quay về…

Đàn ông đã lạc lối chính là cạn nghĩa cạn tình, mong làm gì một cái liếc nhìn tốn cả thanh xuân của đàn bà nữa...

Xem thêm
Từ khóa:   bồ của chồng chồng và nhân tình vợ cao tay

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới