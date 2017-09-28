Câu chuyện người cha nghèo 80 tuổi cố nấu bữa cơm đợi con trai về ăn rồi trút hơi thở cuối khiến ai đọc cũng phải nhòa lệ

Tâm sự gia đình 28/09/2017 17:29

"Sao bố gọi lắm thế. Con thì bận mà bố cứ làm phiền là sao?"

Hơn nửa đời người bươn chải ai cũng mong đến khi về già sẽ được quây quần bên con cháu, an hưởng tuổi già. Vậy nhưng với ông Sáu thì mong ước ấy lại khó vô cùng. 80 tuổi người ta vẫn thấy ông Sáu sống thui thủi một mình chỉ có một con chó già làm bạn. Vợ ông Sáu mất sớm, một mình cảnh gà trống nuôi con dù vất vả thì ông vẫn gồng hết sức mình để chăm lo cho con. Bây giờ con trai ông Tuấn đã thành đạt trên thành phố, cứ tưởng con giỏi thì bố được nhờ. Vậy nhưng vì con trai ông Sáu ở rể nên không thể đón ông Sáu lên để phụng dưỡng báo hiếu. Hàng tháng thì ông Sáu chỉ nhận được tiền con gửi về mà thôi, vậy nhưng có mấy ai hiểu ông Sáu đâu cần tiền chỉ cần được gặp con mà thôi.

Nhiều người nhìn cách hành xử của cậu con trai ông Sáu đều phẫn nộ, nhưng ông Sáu thì hoàn toàn ngược lại. Ông không trách gì con mà chỉ mong con trai mình khỏe mạnh là được. Thậm chí ông còn nói: " Tôi nghèo không cho nó nhà cửa đàng hoàng được, nay nhà vợ nó giàu cho nó thì tôi cũng mừng" . Nhiều lúc ông cũng muốn lên thăm vợ chồng con trai lắm nhưng sợ con phiền nên lại thôi. Vậy nhưng mấy hôm nay hàng xóm thấy ông Sáu vui vẻ vô cùng, hỏi ra thì ông cười tươi rồi nói.

- Tôi tranh thủ trồng mấy luống rau sạch để cho vợ chồng con trai về ăn. Nó nói cuối tuần này đưa cháu nội về thăm tôi.

Nghe ông nói vậy ai cũng mừng vì đã lâu lắm rồi họ không thấy thằng con trai của ông Sáu về thăm nhà. Dù đã 80 tuổi mắt mờ tay run nhưng khi nghe con về thì ông Sáu mừng ra mặt còn ra chợ mua miếng thịt thật ngon để về nấu món thịt kho mà con trai ông thích. Nhìn mâm cơm thịnh soạn trên bàn mà ông Sáu chảy nước mắt vì ông đang tưởng tượng cảnh các con của mình ăn uống thật ngon. Vậy nhưng ngày hôm đó chờ đến mấy tiếng mà ông Sáu vẫn không thấy con trai về, thức ăn ông hâm đi hâm lại đến 3 lần. Rốt ruột quá nên ông mới đánh liều gọi cho con….

- Vợ chồng con đi đến đâu rồi. 7 giờ tôi rồi mà chưa thấy về là sao? - Ông Sáu lo lắng 

Câu chuyện người cha nghèo 80 tuổi cố nấu bữa cơm đợi con trai về ăn rồi trút hơi thở cuối khiến ai đọc cũng phải nhòa lệ - Ảnh 1
Bố ăn trước đi, không cần đợi bọn con đâu. Dù gì vợ con cũng sống thành phố quen rồi nên cô ấy sợ ăn mấy món nhà quê lắm. ( ảnh minh họa )

- Con đang bận, chắc phải đêm vợ chồng con mới đưa cháu về đến nhà.

- Nửa đêm á? Nhưng bố nấu cơm canh cả rồi, các con cố về sớm ăn cơm cùng với bố.

- Bố ăn trước đi, không cần đợi bọn con đâu. Dù gì vợ con cũng sống thành phố quen rồi nên cô ấy sợ ăn mấy món nhà quê lắm. Bọn con sẽ ăn tạm gì đó rồi về.

- Thôi, về ăn cơm bố nấu mới đảm bảo an toàn chứ? Đảm bảo mấy món bố nấu vợ con sẽ ăn ngon. Bố đợi được...các con nhớ về nhé...

Ông Sáu chưa dứt lời thì con trai ông đã tắt máy, đêm đó nhìn mâm cơm lạnh mà ông Sáu buồn lắm. Dù đói nhưng ông vẫn cố đợi con về, đến khi ngủ thiếp đi tỉnh dậy thấy đã 11 giờ đêm mà vợ chồng con trai vẫn chưa về khiến ông Sáu sốt ruột...ông lại gọi cho con trai. Vậy nhưng đầu dây bên kia thì con ông gắt lên.

- Sao bố gọi lắm thế. Con thì bận mà bố cứ làm phiền là sao?

- Bố xin lỗi...nhưng bố lo quá. Các con về đến đâu rồi.

- Để sáng mai bọn con về sớm. Lúc nãy con chó nhà con bị ốm nên phải đưa đi tiêm nên không về được...để mai nhé...Bố đừng có gọi con nữa.

Nghe con nói mà ông Sáu chỉ rớt nước mắt, ông chuẩn bị bữa cơm cho con nhưng con trai ông lại vì một con chó mà không về ăn bữa cơm với bố của mình. Vì quá đau lòng và đói ông Sáu gục ngã luôn bên mâm cơm ông chuẩn bị cả ngày chờ con về. Cả đêm hôm đó vợ chồng người con trai vẫn không hay biết gì, đến sáng hôm sau khi vừa về đến cổng đã thấy nhà mình dựng rạp đám ma thì mới nhận được tin dữ bố mình trút hơi thở cuối cùng bên mâm cơm đêm qua.

Người con trai ông Sáu bật khóc gào thét khi chứng kiến bố mình còn chưa kịp ăn miếng cơm đã ra đi. Giờ anh ta có hối hận thì ông Sáu cũng đã qua đời. Thế mới nói làm phận con cái sống bên mẹ được ngày nào thì hãy cố gắng thật hiếu thuận...vì ở đời không ai biết trước được tương lai, cũng như không bao giờ biết được khi nào bố mẹ mình sẽ ra đi.

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