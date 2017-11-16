Cả năm thoải mái ngoại tình, nghĩ vợ không biết gì nhưng đến khi đòi bồ sinh con trai thì cô ta thảng thốt: 'Vợ anh nói cả đời này anh sẽ không sinh con được mà'

Tâm sự gia đình 16/11/2017 11:42

Vợ anh nói anh bị vô sinh nên không thể sinh con được...chính vì vậy mà chị ta mới đồng ý để em ở bên anh. Lâu nay quan hệ em đâu có uống thuốc tránh thai đâu.

Ngày Thảo lên xe hoa về nhà chồng ai cũng nói cô tốt số khi lấy được người đàn ông như Tuấn, thú thật bản thân Thảo cũng thấy mình may mắn. Chính vì thế mà cô luôn cố gắng trở thành vợ hiền dâu đảm để chồng an tâm lo cho sự nghiệp. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, ấy thế nhưng sau 2 năm kết hôn thì giờ đây cuộc hôn nhân của Thảo đang trên bờ vực thẳm. Và cái lý do đó là Thảo bị chồng đay nghiến đánh đập vì cái tội không biết đẻ.

Bản thân Thảo cũng lo lắng đến mức trầm cảm, trước đây cô "kế hoạch" để chiều chồng cho thỏa mãn. Thế mà thả phanh mấy năm liền mà chẳng thể thụ thai, Thảo khát có con đến mức ở đâu người ta nói có người chữa được bệnh hiếm muộn cô cũng tìm đến cho bằng được. Vậy nhưng tốn cả đống tiền thuốc thang mà bụng cô vẫn xẹp lép.

Đi khám thì bác sỹ vẫn bảo cô không bị gì, chức năng sinh sản vẫn rất tốt. Nhiều lần Thảo bảo chồng đi khám cùng vì biết đâu lý do là ở chồng chứ không phải cô. Vậy nhưng vừa nhắc đi khám thì Tuấn hét lên.

- Bây giờ cô còn nghĩ tôi bị vô sinh nữa hả?

Cả năm thoải mái ngoại tình, nghĩ vợ không biết gì nhưng đến khi đòi bồ sinh con trai thì cô ta thảng thốt: 'Vợ anh nói cả đời này anh sẽ không sinh con được mà' - Ảnh 1
Việc không đẻ được là do cô...vậy nên cô làm cách gì làm. Không đẻ được thì đừng trách tôi ra ngoài kiếm con.  Ảnh minh họa: Internet

- Em không có ý đó. Nhưng bác sỹ khuyên là cả hai vợ chồng nên đi khám, em đã đi rồi và bác sỹ bảo bình thường. Vậy nên anh đi đi...nếu có gì mình còn tìm cách giải quyết.

- Tôi không đi, nòi giống nhà tôi xưa nay không có bị vô sinh. Việc không đẻ được là do cô...vậy nên cô làm cách gì làm. Không đẻ được thì đừng trách tôi ra ngoài kiếm con.

Nghe những lời chồng nói mà Thảo chỉ biết khóc, cưới phải ông chồng gia trưởng khiến cô khổ sở vô cùng. Còn về phần Tuấn thì chán ngán cô vợ, nhất là nghĩ vợ bị vô sinh rồi nên Tuấn tự cho mình cái quyền ra ngoài gái gú. Cứ vậy hàng ngày Tuấn vẫn chửi vợ không ngớt lời, còn đêm đêm thì vui vẻ bên cô nhân tình xinh đẹp của mình. Có lần Tuấn nói dói đi công tác 1 tuần nhưng thực chất đưa bồ đi chơi thế mà Thảo cũng không hề hay biết gì khiến Tuấn hí hửng vô cùng.

Được bồ thỏa mãn nên Tuấn chán chê vợ, cứ vậy cả năm thoải mái bên cô bồ chẳng thấy vợ đi đánh ghen thì Tuấn quyết định gạ bồ sinh cho mình đứa con trai.

- Cưng à? Em ở bên anh cũng được 1 năm rồi....giờ em ngoan ngoãn sinh cho anh thằng ku nhé, đến lúc đó em muốn gì anh cũng chiều.

Cả năm thoải mái ngoại tình, nghĩ vợ không biết gì nhưng đến khi đòi bồ sinh con trai thì cô ta thảng thốt: 'Vợ anh nói cả đời này anh sẽ không sinh con được mà' - Ảnh 2
- Không phải em không muốn sinh con cho anh...Nhưng mà vợ anh nói cả đời này anh sẽ không sinh con được mà..Ảnh minh họa: Internet

- Sinh con á?

- Đúng vậy, con vợ anh vô dụng rồi. Nên em có bầu sớm đi...em mà sinh được con trai thì anh đá luôn mụ vợ rước em về.

Nghe thấy Tuấn nói câu đó thì cô bồ hoảng hốt rồi run rẩy...

- Không phải em không muốn sinh con cho anh...Nhưng mà vợ anh nói cả đời này anh sẽ không sinh con được mà..

- Vợ anh ư? Em đã đến gặp vợ anh sao?

- Không phải em mà chính chị ta đến tìm em. Lúc anh và em cặp kè được hơn 1 tháng thì vợ anh phát hiện. Lúc đó em sợ lắm...tưởng vợ anh sẽ đánh ghen, ai dè chị ta còn đồng ý cho em ở cạnh anh. Vợ anh nói anh bị vô sinh nên không thể sinh con được...chính vì vậy mà chị ta mới đồng ý để em ở bên anh. Lâu nay quan hệ em đâu có uống thuốc tránh thai đâu.

Bồ dứt lời thì Tuấn đứng không vững, hóa ra chuyện anh ngoại tình Thảo đã biết hết. Không những vậy Thảo còn biết chính chồng mình với bị vô sinh chứ không phải cô. Đến lúc này thì Tuấn mới sợ hãi trước sự im lặng nhưng là đòn trả thủ đau đớn mà vợ dành cho mình. Tuấn chẳng dám quay về xin vợ tha thứ, còn Thảo thì cô sẽ sớm ly hôn rồi tìm người đàn ông đích thực của mình.

Suy cho cùng, chồng chỉ là người dưng chung giường, tệ quá thì 'thay' đi

Suy cho cùng, chồng chỉ là người dưng chung giường, tệ quá thì 'thay' đi

Thứ đàn bà nên sợ không phải là lòng dạ đàn ông đã thay đổi mà là mình đã tổn thương nhường nào. Thứ đàn bà phải bảo vệ không phải là những gì đàn ông đã đạp đổ, mà là chính mình và con của mình

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Từ khóa:   chồng vô sinh chồng ngoại tình vợ chồng

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