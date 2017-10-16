Với các phụ nữ còn trẻ, chưa lập gia đình thì hai chữ soái ca hẳn nhiên ai cũng biết. Soái ca nghĩa là chỉ một người đàn ông đẹp trai và được cộng thêm nhiều yếu tố khác: lãng tử + con nhà giàu + sẵn lòng yêu một cô gái đẹp. Soái ca có lẽ là từ khóa ăn khách nhất của thời đại hiện nay, và có lẽ cũng chính là tiêu điểm khơi gợi nhiều… ham muốn, ước mơ cho phụ nữ. Giữa một đám đông chủ yếu là những người bình thường, nhan sắc bình thường, tự nhiên ngời lên một chàng trai đẹp, cao ráo, toát lên vẻ sang trọng công tử mà lại luôn thân thiện. Hẳn nhiên, nhiều cô nàng sẽ đăm chiêu, hồi hộp và xao xuyến nếu như anh chàng đẹp trai kia đang để mắt tới một người nào đó trong số họ.

Và giữa đám đông ấy thì Linh là tâm điểm chú ý của một chàng trai như bước ra từ những tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Vốn là tín đồ của những cuốn sách đình đám như: Bên nhau trọn đời, Cô gái chúng ta cùng theo đuổi…thì việc được một chàng trai cổ tích ngỏ lời cầu hôn đã khiến Linh “say nắng” và vội vã nhận lời khi chưa nắm chắc về người đàn ông của đời mình.

Lấy về rồi mới biết chàng… chỉ đẹp thôi

Sau những lời chúc tụng của bạn bè, người thân khi lấy được chồng đẹp trai, sau cả những ánh mắt ghen tị…Linh mới biết mình đã lựa chọn quá vội vàng.

Chàng quá yếu ớt khi vợ nhờ xê dịch bộ bàn ghế salon trong phòng khách sang một vị trí khác. Chàng nói không biết đi chợ, nếu cần gì hãy ghi ra giấy, và đương nhiên chàng chỉ biết cắm mỗi nồi cơm nếu như ngày nào đó Linh có việc công ty về trễ. Và nếu Linh mê bóng đá, lỡ mở to volume một chút, chàng nhăn mặt vì tiếng ồn, chỉ muốn nhâm nhi cà phê trong tiếng nhạc iazz, và đèn bật thật mờ ảo nên thơ. Mọi chi tiêu tính toán trong nhà, chàng đều rất thờ ơ và chỉ mê mải với những bộ phim Hàn Quốc hoặc nhạc của Sơn Tùng…Thậm chí, có lần chàng đã hăng hái sửa ổ điện trong nhà tắm cho vợ và khiến Linh bị giật suýt chết. Hỏi ra mới biết soái ca đấu nhầm dây. Tranh cãi, những bất đồng phát sinh, Linh và chồng đã đi tới quyết định chia tay.

- Anh tưởng em yêu anh và sẵn lòng hi sinh tất cả?

- Nhưng em không thể ngồi cả ngày chỉ để nhịn đói và nhìn ngắm một cái bình hoa di động.

Những lời đôi co đã kết thúc một cuộc hôn nhân. Linh trở nên ác cảm với các soái ca hoặc nếu có ai đó nhắc tới hai từ ấy.

Lấy chồng đâu chỉ cần đẹp

Đẹp thì ai cũng thích. Đã đẹp lại giỏi thì càng thích hơn. Nhưng cuộc sống đâu dễ gì có được một chàng trai hoàn hảo đến vậy. Các cô nàng khi yêu thì yêu bằng mắt. Nhưng khi quyết định đến với nhau dài lâu, thì đâu chỉ cần đôi mắt mà còn cả một cái đầu tỉnh táo, thông minh để cuộc hôn nhân không trở thành thí nghiệm. Điều ấy phụ thuộc vào tầm nhìn của bạn.

Mỗi người hãy xây dựng cho mình một hình tượng soái ca riêng. Và hãy mở rộng hình tượng ấy. Soái ca đâu chỉ cần phải đẹp, phải sạch mà còn cần có sự mạnh mẽ chở che cho người mình yêu thương khi cần. Đôi khi, 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn' cũng được gọi là soái ca đấy.