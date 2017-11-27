Bị cướp chồng và đuổi ra khỏi nhà giữa đêm với cái bụng bầu 6 tháng, người vợ bất hạnh đã làm điều này suốt 6 năm

Tâm sự gia đình 27/11/2017 12:07

Thử hỏi còn nỗi đau nào đau hơn khi bị cướp mất chồng thậm chí còn bị chồng và bồ đuổi ra khỏi nhà giữa đêm. Để rồi người vợ đó đã có màn trả thù cao tay đến thế này.

Chẳng có ai mạnh mẽ mà cuộc sống của họ dễ dàng cả. Chắc chắn để có thể mạnh mẽ như bây giờ người ta đã phải cố gắng đến ra sao sau khi trải qua những biến cố nhất định của cuộc đời mình. Người phụ nữ ấy cũng vậy, đau đớn tưởng như đến chết đi sống lại nhưng rồi cuối cùng sau biết bao cố gắng người phụ nữ ấy cuối cùng cũng có ngày thành công.

Ngày trước, cô cũng từng có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc với người chồng của mình. Thế nhưng ở đời thì có mấy ai biết được chữ ngờ diễn ra như thế nào đâu. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện anh sẽ phản bội mình. Nhưng rồi người đàn ông ấy lại vẫn phản bội cô như thế.

Thậm chí không phải anh chỉ là có nhân tình ở bên ngoài mà anh đã yêu thương cô ta thật lòng, cố gắng có được cô gái ấy rồi muốn bỏ cả vợ mình đi. Người đàn ông của cô yêu thương cô gái đến sau một cách chân thành, bằng toàn bộ tình cảm của mình.

Khoảng thời gian đó cô vừa mới mang bầu được 6 tháng. Anh yêu nhân tình của mình, chỉ muốn nhân tình trở về sống chung. 

Cả đời này cô cũng không bao giờ quên được ngày hôm đó. Cái ngày mà cô bị chính người chồng mình hết mực yêu thương ấy đuổi ra khỏi nhà giữa đêm với cái bụng bầu 6 tháng. Người vợ như cô nào còn nỗi đau nào bất hạnh hơn thế. Cũng may mắn khi ngày bị đuổi ra khỏi nhà cô được bà chủ nhà trọ giúp đỡ

Từ đó, cô học kinh doanh dần dần từng chút một. Sau khi sinh con, tự mình xoay sở mọi thứ, cuối cùng cô cũng có được một chút tài chính cho bản thân mình. Càng ngày công việc kinh doanh của cô ngày càng phát triển hơn nên có cơ hội để có thể có được thu nhập cao hơn.

Bị cướp chồng và đuổi ra khỏi nhà giữa đêm với cái bụng bầu 6 tháng, người vợ bất hạnh đã làm điều này suốt 6 năm - Ảnh 1
Suốt 6 năm, cô cố gắng kiếm tiền, trở thành một người mẹ đơn thân thành đạt tự mua nhà, mua xe lo cho con gái nhỏ - Ảnh: Internet

Suốt 6 năm, cô cố gắng kiếm tiền, trở thành một người mẹ đơn thân thành đạt tự mua nhà, mua xe lo cho con gái nhỏ. 6 năm vừa tự mình chăm sóc con lại vừa gây dựng cho mình một sự nghiệp nhưng được trời thương cô đã thành công.

Người ta nói ông trời không cướp đi của ai tất cả. Cô tin tưởng rằng điều đó là đúng. Cô đã từng có cảm giác như mình vừa mất đi tất cả. Cô có chồng rồi mất chồng, bị đuổi ra khỏi nhà trong đêm để chồng rước cô bồ về nhà. Nhưng cô tin tưởng rằng mình có được may mắn khi rời bỏ người đàn ông tệ bạc ấy.

Thế rồi cũng có một ngày cô gặp lại người chồng của mình. Hôm đó đang đi siêu thị với con gái và người đàn ông đang theo đuổi cô cũng là một doanh nhân thành đạt thì cô gặp chồng mình đang đi siêu thị với cô bồ trước kia chắc đã trở thành vợ anh ta rồi. Anh nhìn thấy cô con gái của mình mới quay sang thì bất ngờ khi gặp lại người vợ cũ. Anh tiến tới hỏi thăm:

- Em dạo này thế nào? Khỏe chứ? – cô bình thản:

- Cảm ơn anh đã quan tâm, em rất khỏe.

- Con gái chúng ta đấy à, con bé lớn quá rồi ngày càng xinh đẹp như em vậy.

- Cảm ơn anh đã khen, con gái em không có bố. – mặt anh trầm xuống đúng lúc đó thì chàng doanh nhân tiến đến đón mẹ con cô đi để lại anh với gương mặt ngơ ngác.

Giờ cô xinh đẹp quá, thành đạt quá. Nhìn ra phía cổng thấy cô lên chiếc xe sang trọng ấy mà khiến anh không khỏi chạnh lòng. Có không giữ mất đừng tìm chính là vậy. Anh đã từng có một cuộc sống hạnh phúc nhưng lại không biết trân trọng nó. Giờ nhìn lại cuộc hôn nhân của mình với người vợ mới càng khiến anh ngán ngẩm. Cái giá xứng đáng phải trả sau khi làm tổn thương người phụ nữ hết lòng thương yêu anh. Còn cô, sau 6 năm mòn mỏi cố gắng cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Chồng cứ nói 6 câu này thì trước sau gì vợ chồng cũng kéo nhau ra tòa

Chồng cứ nói 6 câu này thì trước sau gì vợ chồng cũng kéo nhau ra tòa

Hãy nhớ, trong hôn nhân, niềm tin, trách nhiệm và thấu hiểu là điều không bao giờ được thiếu đi.

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Từ khóa:   phụ nữ bản lĩnh vợ chồng

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