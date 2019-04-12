Bị chồng chê vì hơi thở có mùi phải làm sao?

Làm vợ đôi khi bị chồng chê rất nhiều thứ, nhưng nếu chồng chê vì hơi thở có mùi các chị em hãy thực hiện ngay loạt giải pháp đơn giản dưới đây.

Hơi thở có mùi hay còn gọi là “chứng hôi miệng”, gây ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Đây cũng là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như mất nước, bệnh tim mạch, viêm amiđan hay nguy cơ sinh non ở phụ nữ mang thai. Ngoài ra hơi thở có mùi cũng làm cản trở đến chuyện phòng the của vợ chồng khá nhiều, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Do đó, khi bị chồng chê vì hơi thở có mùi thì các chị em cần nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Nguyên nhân gây ra tình trạng hơi thở có mùi Hơi thở có mùi do nhiều nguyên nhân gây ra Theo các bác sĩ chuyên khoa, hơi thở có mùi hôi thường bắt nguồn từ những ổ viêm răng, lợi, chứ không phải lúc nào cũng là do vấn đề về vệ sinh răng miệng chưa tốt. Ở người trưởng thành sẽ phải trải qua chứng hôi miệng ở một thời điểm nhất định, nguyên nhân gây ra là do vi khuẩn tích tụ ở mặt sau của lưỡi vì sử dụng nhiều thuốc kháng sinh, khối u trong miệng, hút thuốc, uống rượu, hay là bệnh mãn tính…

Mức độ của chứng hơi thở có mùi tùy thuộc vào từng giai đoạn khác nhau. Có thể là vào buổi sáng khi thức dậy nước bọt sẽ có mùi tệ hơn so với các thời gian khác trong ngày. Chồng chê vì hơi thở có mùi phải làm sao? Trong giao tiếp hàng ngày và nhất là trong chuyện chăn gối, một khi bị chồng chê hơi thở có mùi thì nhiều chị em cảm thấy rất mặc cảm. Tâm lý sẽ có chút hơi bất ổn và luôn tìm mọi cách né tránh chồng. Tuy nhiên, né tránh mãi cũng không phải là cách hay, do đó khi gặp phải chứng này, các chị em đừng ngần ngại mà hãy đi khám nha sĩ để được tư vấn tình hình sức khỏe răng miệng. Bên cạnh đó hãy kết hợp áp dụng 4 mẹo đơn giản để đánh bật chứng hôi miệng sau đây:

Đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày Vệ sinh răng miệng ít nhất 2 lần/ngày Hàng ngày, các chị em cần phải luôn luôn vệ sinh răng miệng thật cẩn thận và sạch sẽ. Ít nhất hãy đánh răng 2 lần/ngày để vệ sinh lưỡi, đặc biệt là mặt trên của lưỡi để loại bỏ vi khuẩn cũng như loại bỏ thức ăn thừa giữa các kẽ răng. Như vậy, vi khuẩn sẽ không có điều kiện sinh sôi và hình thành các hợp chất chứa lưu huỳnh gây hôi miệng. Uống nhiều nước Uống nhiều nước ngăn ngừa hôi miệng Nước bọt là cách tự nhiên để giữ hơi thở thơm mát vì nó có tác dụng rửa trôi vi khuẩn, tế bào chết tích tụ trong khoang miệng. Mỗi ngày, cơ thể chúng ta phải tiêu tốn khoảng nửa lít nước bọt qua việc ăn uống và trò chuyện. Chính vì vậy, các chị em cần phải bổ sung khoảng 2 lít nước lọc mỗi ngày để miệng không bị khô. Bên cạnh đó là cần tránh xa rượu bia, thuốc lá, cà phê. Bởi nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong khoang miệng có khoảng 700 loại vi khuẩn, bao gồm cả vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại. Ở người bình thường, số lượng giữa hai loại này là cân bằng, nhưng ở người hay uống rượu bia, số lượng vi khuẩn xấu sẽ chiếm ưu thế, gây nhiễm trùng khoang miệng, từ đó dẫn đến nhiều vấn đề răng miệng, gây hôi miệng. Ăn thức ăn có chọn lọc Các chị em nên ăn các loại thực phẩm như sữa chua làm tăng vi khuẩn có lợi, táo, cà rốt, dưa chuột, cần tây có tác dụng như một chiếc bàn chải tự nhiên giúp loại sạch mảng bám trên răng và làm ẩm khoang miệng đồng thời ức chế sự phát triển của những loại vi khuẩn có hại trong miệng. Ngoài ra, các chị em cũng nên ăn một số loại thảo mộc như bạc hà, húng quế, rau mùi sống, chúng có chứa diệp lục, giúp khử bớt mùi và đem đến hơi thở tươi mát hơn. Dùng nước súc miệng không cồn Khi hơi thở có mùi, các chị em cần lưu tâm hơn trong vấn đề chọn loại nước súc miệng. Chỉ nên dùng loại nước súc miệng không có cồn để làm giảm mùi hôi trong khoang miệng vì chúng chứa hợp chất tạo oxy nên vi khuẩn gây hôi miệng không thể tồn tại trong môi trường giàu oxy. Cần tránh nước súc miệng có cồn vì chúng chỉ làm tình hình thêm trầm trọng khiến miệng bị khô. Khám nha sĩ 2 lần/năm Hôi miệng sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bạn, vì vậy đừng phớt lờ những dấu hiệu kì lạ của hơi thở để sớm phát hiện và có kế hoạch chữa trị, cải thiện kịp thời. Kiên trì thực hiện các giải pháp trên và hãy lên kế hoạch đến nha sĩ 2 lần/năm để đảm bảo sức khỏe răng miệng ở mức tốt nhất.

Loại thức ăn gây hôi miệng bạn cần biết Bạn đã biết những món cần tránh ăn trước khi ra đường vì chúng có thể gây mùi khó chịu ở miệng hay chưa?

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