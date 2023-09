Bị chồng chê vì hơi thở có mùi phải làm sao?

Hơi thở có mùi hay còn gọi là “chứng hôi miệng”, gây ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Đây cũng là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như mất nước, bệnh tim mạch, viêm amiđan hay nguy cơ sinh non ở phụ nữ mang thai. Ngoài ra hơi thở có mùi cũng làm cản trở đến chuyện phòng the của vợ chồng khá nhiều, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Do đó, khi bị chồng chê vì hơi thở có mùi thì các chị em cần nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

Nguyên nhân gây ra tình trạng hơi thở có mùi

Hơi thở có mùi do nhiều nguyên nhân gây ra

Theo các bác sĩ chuyên khoa, hơi thở có mùi hôi thường bắt nguồn từ những ổ viêm răng, lợi, chứ không phải lúc nào cũng là do vấn đề về vệ sinh răng miệng chưa tốt. Ở người trưởng thành sẽ phải trải qua chứng hôi miệng ở một thời điểm nhất định, nguyên nhân gây ra là do vi khuẩn tích tụ ở mặt sau của lưỡi vì sử dụng nhiều thuốc kháng sinh, khối u trong miệng, hút thuốc, uống rượu, hay là bệnh mãn tính…